Novavolley Loreto 2014 – Sab Group Rubicone 1-3

SAN MAURO PASCOLI (FC) – La Sab Group Rubicone scrive la pagina più gloriosa della propria storia. Con una prestazione di cuore e carattere sul difficile campo di Loreto, il gruppo guidato da coach Stefano Mascetti conquista la vittoria che vale il primato matematico del girone D e il trionfo nel campionato di Serie B con una giornata d’anticipo. Dopo un inizio contratto, i gialloblù hanno saputo resettare e imporre il proprio ritmo, trasformando la fase break nel pilastro su cui costruire la vittoria.

Mascetti parte con la linea palleggiatore-opposto composta da Gherardi e Mazzotti, al centro Nori e Morrone, in posto 4 Pascucci e Rossatti, libero Carlini. Il primo set vede i padroni di casa partire forte (7-4). Nonostante il momentaneo impatto firmato da Morrone (9-9), Loreto scava un solco importante che Rubicone non riesce a colmare del tutto, chiudendo sul 25-21. La reazione arriva nel secondo parziale: i muri di Mazzotti e l’efficacia di Pascucci e Rossatti cambiano l’inerzia del match. Gli ospiti non si lasciano scalfire dai tentativi di rientro marchigiani e chiudono con autorità 19-25.

Il dominio romagnolo prosegue nel terzo set. Nori brilla al centro e Rossatti firma colpi di alta scuola. L’ottima tenuta difensiva di Carlini e l’invalicabile fase muro di Malual e Pascucci permettono ai gialloblù di dilagare nel finale (17-25). L’apoteosi si consuma nel quarto parziale. Nonostante un avvio favorevole a Loreto (7-4), i ragazzi di Mascetti mantengono la lucidità. Mazzotti e Pascucci trascinano la squadra nel contrattacco, fino al punto decisivo messo a terra proprio da Pascucci per il 20-25 che fa esplodere la festa.

L’ultimo pallone caduto a terra non rappresenta solo la fine di una partita, ma il coronamento di una stagione di sacrifici, coesione e dedizione. La società desidera ringraziare l’intero staff tecnico: il capo allenatore Stefano Mascetti, Davide Ponticelli e Chicco Maccagni, per lo straordinario lavoro svolto. Un ringraziamento speciale va al pubblico e a tutto il paese, il cui sostegno costante è stato il “settimo uomo” in campo durante tutto l’anno.

La conquista del primo posto apre ora le porte dei playoff per l’accesso diretto in Serie A3, dove la Sab Group Rubicone affronterà il Volley Veneto Bardolino. Prima del grande salto nella post-season, i gialloblù saluteranno il proprio pubblico nell’ultima gara di campionato, prevista per sabato 9 maggio alle ore 17:30 contro San Marino. Sarà l’occasione perfetta per celebrare insieme un traguardo storico.