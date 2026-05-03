Montesport-CVR 3-2: le Foxes portano a casa un punto

REGGIO EMILIA – Per la Fos una sconfitta al tie-break nel penultimo impegno di questa stagione di Serie B1 femminile: le ragazze di Andrea Ghibaudi sono state superate per 3 a 2 dalle toscana del Montesport Montespertoli, incassando il secondo ko consecutivo in trasferta dopo quello contro Forlì. Le violaverdi hanno comunque strappato un punto per la classifica, con l’obiettivo di accedere almeno ai play-out: con 25 punti, infatti, il CVR è ora terzultimo nel Girone B e potrebbe giocarsi la permanenza in categoria contro Riccione (quartultimo con 26 punti).

La partita

Quella di ieri pomeriggio tra Montesport e CVR è stata una partita per cuori forti. Le ospiti hanno avuto il totale controllo nel primo e terzo parziale, ma la squadra di casa è riuscita entrambe le volte a pareggiare il risultato. Nel corso della quarta frazione di gioco le Foxes hanno avuto anche un match point per chiudere la partita, ma alla fine sono state le toscane ad andare a vincere ai vantaggi. Le violaverdi si sono infine arrese al quinto set, nonostante le ottime prove di Rebecca Spagnuolo e capitan Arianna Benedetti (autrici di 25 e 24 punti a testa).

“Abbiamo lottato e regalato e usciamo con un punto da un campo difficile. Sabato prossimo avremo l’ultima possibilità per arrivare a giocarci almeno i playout” ha commentato il dg Nicola Cioni.

Prossimo e ultimo appuntamento della stagione: sabato 9 maggio il Fos CVR ospiterà al Pala Rivalta le cremonesi del C.R. Transport Ripalta, appena promosse in Serie A3. Inizio gara alle 20:30.

Il tabellino

MONTESPORT FI – FOS CVR 3-2

(19-25; 25-22; 21-25; 27-25; 15-11)

Montesport: Galli 15, Testi 16, Castellani (L), Bertelli 7, Ceccarelli, Mazzinghi, Scardigli 24, Para, Giubbolini 12. Non entrate: Eifelli (L), Brogi, Mauro, Fatone, Maionchi. All. Contrario.

Fos CVR: Ronzoni (L), Migliore 6, Cioni (L), Spagnuolo 25, Moiran 1, Balconati 1, Maggiali 9, Brunfranco 11, Benedetti 24, Fronza 3. Non entrate: Odorici, Rossi, Boni. All. Ghibaudi.

SETTORE GIOVANILE

Nel frattempo arriva un’altra grandissima soddisfazione per il neonato progetto R-Evolution. Cinque delle nostre giocatrici (Giulia Boni, Giulia Ceccaroni, Chiara Casoni, Viola Franceschini e Clara Guidetti) sono arrivate terze con la selezione di Reggio Emilia al Trofeo dei Territori 2026.