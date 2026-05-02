Granfondo Riccione, domenica 3 maggio il via della gara da piazzale Roma

RICCIONE (RN) – Conto alla rovescia per la Granfondo Riccione che domenica 3 maggio prenderà il via da piazzale Roma alla volta dei borghi più suggestivi tra Romagna, Marche e Repubblica di San Marino. La storica e attesissima cicloamatoriale, organizzata da Euro Bike Riccione e Bicifestival Riccione e promossa dal Comune di Riccione, è l’evento clou del ricco palinsesto che abbraccia tutto il weekend del Primo maggio con la kermesse dedicata alle due ruote: Riccione Cycling Fest, in programma dall’1 al 3 maggio.

Il percorso e la viabilità

La Granfondo Riccione prenderà il via domenica 3 maggio alle 8 da piazzale Roma, conducendo i partecipanti attraverso alcuni dei borghi più belli delle colline di Romagna, Marche e Repubblica di San Marino.

Da piazzale Roma il gruppo proseguirà in sfilata verso viale Milano. Superata la zona del porto, i ciclisti percorreranno viale D’Annunzio e, successivamente, viale Verdi. La carovana proseguirà quindi lungo viale Emilia in direzione della SS16. Una volta raggiunta la Flaminia, la corsa imboccherà viale Veneto, lasciandosi alle spalle il centro cittadino e dirigendosi verso il chilometro zero, fissato in viale Veneto all’incrocio con via Valtellina, da cui verrà dato il via ufficiale alla gara, che proseguirà in direzione di Coriano.

La Granfondo si sviluppa su un percorso di 105,7 chilometri, con un dislivello complessivo di 1.800 metri. L’itinerario include il tratto cronometrato San Giorgio – Mondaino: una sfida di 2,7 chilometri con un dislivello di 265 metri e una pendenza media del 5,3%. Un percorso che regala adrenalina, paesaggi mozzafiato e la visione unica del mare dall’alto, attraversando borghi suggestivi: Montegiardino, Monte Grimano Terme, Mercatino Conca, Montefiore Conca, Tavoleto, Mondaino, Saludecio e San Clemente. Durante il tragitto, i ciclisti avranno la possibilità di sostare per un ristoro offerto dalle amministrazioni locali e dalle Pro loco nei punti di Tavoleto, Mondaino e Montefiore Conca.

L’appuntamento finale è in viale Caprera presso il Castello degli Agolanti dalle 11:00 alle 13:30 per l’arrivo dei ciclisti: un momento di ristoro e condivisione per celebrare insieme la passione per la bici.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, resterà chiuso al traffico il tratto di viale Abruzzi compreso tra viale Ca’ Pronti e viale Campania dalle 11:00 alle 13:00, mentre viale Caprera sarà interdetto alla circolazione nel tratto tra viale Abruzzi e viale Sardegna dalle 7:30 fino alle 15:00.

Il villaggio in piazzale Ceccarini

Piazzale Ceccarini sarà il cuore pulsante della Granfondo, ospitando il villaggio dell’evento con la segreteria organizzativa, aperta già dalle 6:30 di domenica 3 maggio. In piazzale Ceccarini sarà allestita anche un’ampia area espositiva (aperta ai visitatori dalle 9) dedicata alle aziende leader nel settore ciclistico, con le ultime novità in fatto di materiali tecnici. All’interno del villaggio troveranno spazio anche le eccellenze enogastronomiche del territorio, dal vino all’olio fino ai prodotti tipici dell’entroterra, a testimonianza del forte legame tra mare e collina che caratterizza la Granfondo Riccione.

Gli altri appuntamenti della Riccione Cycling Fest

Il programma prenderà il via venerdì 1 maggio: alle 14:00 aprirà ufficialmente il villaggio, seguito nel pomeriggio da due sessioni di group cycling a cura di Gold Wellness Academy e Icyff, la prima alle 16:30 e la seconda alle 18:00.

Sabato 2 maggio, alle 9:00 apriranno simultaneamente il villaggio espositivo e la segreteria della Granfondo. Dopo la sessione mattutina di group cycling prevista per le 10:30 il pomeriggio sarà dedicato ai giovani e alle famiglie: alle 14:00 il Parco degli Olivetani ospiterà la gara di mountain bike per i più giovani, seguita alle 15:00 dalla “Family on bike”, iniziativa gratuita previa iscrizione. Dopo l’ultima sessione di group cycling delle 16:30, la serata si accende in piazzale Ceccarini, dalle 18:30 alle 20:00, con il ritmo del dj set di Ludovica Pagani, preceduto dal warm up di Riccardo Piva per un finale di giornata all’insegna del puro divertimento.

Per informazioni e iscrizioni relative alle sessioni di group cycling è possibile contattare la palestra Gold Wellness Academy (cell. 379 2097578 – email gold4wellness@gmail.com).

Tutte le informazioni alla pagina ufficiale https://www.granfondoriccione.com/