5 maggio: all’Università di Parma Miguel Gotor presenta il suo libro “L’omicidio di Piersanti Mattarella”

Appuntamento nell’ambito della rassegna dell’Ateneo “Libri di storia – Incontri con gli autori”

PARMA – Martedì 5 maggio, alle 17, nell’Aula Magna dell’Università di Parma Miguel Gotor presenterà il suo ultimo libro L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna. 1979-1980 (Einaudi, 2025).

L’appuntamento si inserisce nella rassegna Libri di storia – Incontri con gli autori, organizzata dal Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese culturali in collaborazione con il Comune di Parma.

L’iniziativa rientra nel progetto Liber: Humanities for Society, cofinanziato dalla Fondazione Cariparma sul bando Leggere crea indipendenza.

L’incontro del 5 maggio sarà aperto dai saluti di Massimo Magnani, Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, e introdotto e moderato da Piergiovanni Genovesi, coordinatore scientifico della rassegna.

Con l’autore del volume Miguel Gotor dialogheranno Elena Bonora, Stefano Campagna, Luca Iori, Carlo Alberto Gemignani, Fabrizio Solieri, Mario Tesini e Matteo Truffelli dell’Università di Parma.

Dalla scheda del volume sul sito della casa editrice Einaudi: «Miguel Gotor prende le mosse dal delitto Mattarella per compiere un viaggio inquietante attraverso le stratificazioni del potere italiano soffermandosi sugli «ibridi connubi» tra neofascismo, massoneria occulta, mafia e apparati deviati dello Stato. La ricerca approfondisce anche le relazioni tra l’omicidio Mattarella e le stragi di Ustica e di Bologna di pochi mesi dopo, sullo sfondo di uno scenario internazionale in profondo cambiamento a causa della decisione degli Stati Uniti e della Nato di installare in Sicilia i missili Cruise contro la Libia e l’Unione Sovietica. L’autore affronta, con il rigore del metodo storico e uno stile avvincente, il contesto in cui l’assassinio di Mattarella è maturato, mettendo in luce temi e snodi che ancora incidono sulla storia del nostro Paese. Un libro importante sull’Italia di ieri che parla all’Italia di oggi e alla sua crisi».

Per info: www.libridistoria.unipr.it