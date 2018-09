Mapei si conferma co-sponsor sulla divisa biancorossa per la tredicesima stagione consecutiva, la prima sul fronte maglia

REGGIO EMILIA – Pallacanestro Reggiana è lieta di comunicare che Mapei ha deciso di rinnovare l’accordo di co-sponsorizzazione con la Pallacanestro Reggiana per la stagione 2018/2019. L’azienda, per il tredicesimo anno presente con il proprio logo sulla divisa biancorossa, dopo cinque anni consecutivi sul retro maglia, quest’anno sarà sul fronte, insieme al main sponsor Grissin Bon.

Mapei e la Pallacanestro Reggiana, un connubio che nasce dalla condivisione degli stessi valori: la fatica, il lavoro costante d’equipe e la grinta per affrontare nuove sfide.

“Siamo molto felici di essere sponsor della Pallacanestro Reggiana, un esempio nel panorama del basket italiano. Quest’anno abbiamo scelto di investire ancora di più proprio per rafforzare il legame con questo sport con cui condividiamo valori importanti”, ha dichiarato Giorgio Squinzi, Amministratore Unico di Mapei.

Lo sport fa parte da sempre della storia di Mapei, anzi si può dire che è nel suo DNA. La passione del ciclismo trasmessa dal fondatore di Mapei Rodolfo Squinzi al figlio Giorgio, attuale Amministratore Unico di Mapei, ha portato alla forte presenza di Mapei nel ciclismo professionistico con una squadra che è stata per nove anni al vertice delle classifiche internazionali. La presenza di Mapei nello sport non si manifesta solo attraverso la sponsorizzazione di squadre ed eventi ma anche attraverso un’attività di vero e proprio supporto tecnico-scientifico (Mapei Sport di Olgiate Olona) e attraverso la fornitura di prodotti e sistemi innovativi e Assistenza Tecnica qualificata per la realizzazione e manutenzione di strutture e impianti sportivi indoor e outdoor.

Fondata nel 1937 a Milano, Mapei oggi è uno dei maggiori produttori mondiali di adesivi e prodotti complementari per la posa di pavimenti e rivestimenti di ogni tipo ed è anche specialista in altri prodotti chimici per l’edilizia come impermeabilizzanti, malte speciali e additivi per calcestruzzo, prodotti per il recupero degli edifici storici.

La produzione Mapei si riassume in questi dati: 2,5 miliardi di euro è il fatturato presunto 2018; quasi 10.000 sono i dipendenti del Gruppo.

Mapei ha costruito la sua strategia su tre linee guida: specializzazione, ricerca e sviluppo, internazionalizzazione.

Attualmente il Gruppo industriale è composto da 87 consociate con 81 stabilimenti produttivi operanti in 34 paesi nei cinque continenti.

Inoltre Mapei ha sviluppato una capillare rete tecnico-commerciale in tutti i più importanti paesi del mondo e mette a disposizione un valido servizio di assistenza tecnica e consulenza sui cantieri, particolarmente apprezzato dai progettisti e dai professionisti della posa.

Per maggiori informazioni visitare: www.mapei.it; Facebook; Youtube