A L’Étape Parma by Tour de France, cicloturisti e cicloamatori in gara per vincere la maglia Gialla

PARMA – Vestire la maglia gialla, la verde, quella a pois o la bianca del Tour de France?

Per i cicloamatori e gli appassionati di ciclismo è un sogno, che potrà diventare realtà domenica 28 aprile 2024 al termine de L’Etape Parma by Tour de France.

L’evento ciclistico ufficiale del Tour de France per cicloturisti e amatori, infatti, vedrà classifiche speciali con la possibilità di indossare le più ambite maglie, sia sul percorso lungo (the Race) che sul medio (Gourmet), sia nella classifica maschile che in quella femminile.

Come fare? Per prima cosa, è fondamentale iscriversi e partecipare: in particolare, registrandosi entro il 31 gennaio è ancora possibile usufruire della quota lancio di 35€, che sarà poi aggiornata.

I concorrenti potranno vestire le maglie secondo un regolamento speciale:

La maglia Gialla Tour de France (maschile) e la maglia Gialla Tour de France Femmes avec Zwift (femminile) verranno conquistate da chi taglierà il traguardo per primo (gun time) sul percorso lungo e da chi otterrà il miglior tempo nella somma dei tempi cronometrati in tre settori nel percorso medio (quattro maglie Gialle assegnate in totale).

Gialla Tour de France (maschile) e la (femminile) verranno conquistate da chi taglierà il traguardo per primo (gun time) sul percorso lungo e da chi otterrà il miglior tempo nella somma dei tempi cronometrati in tre settori nel percorso medio (quattro maglie Gialle assegnate in totale). La maglia a Pois andrà a chi otterrà il miglior tempo dato dalla somma dei tempi di percorrenza di tre tratti cronometrati in salita (con chip) per il percorso lungo e in due tratti cronometrati in salita per il percorso medio (quattro maglie in totale).

andrà a chi otterrà il miglior tempo dato dalla somma dei tempi di percorrenza di tre tratti cronometrati in salita (con chip) per il percorso lungo e in due tratti cronometrati in salita per il percorso medio (quattro maglie in totale). La maglia Verde sarà ottenuta da chi otterrà il miglior tempo in un tratto cronometrato ad hoc in pianura (Sprint race), sia su percorso lungo che corto, sia maschile che femminile (quattro maglie).

sarà ottenuta da chi otterrà il miglior tempo in un tratto cronometrato ad hoc in pianura (Sprint race), sia su percorso lungo che corto, sia maschile che femminile (quattro maglie). La maglia Bianca dei giovani (maschile e femminile) verrà assegnata al/la primo/a Under 25 che taglierà il traguardo (gun time) sul percorso lungo e dall’U25 che otterrà il miglior tempo nella somma dei tempi cronometrati in tre settori nel percorso medio (quattro maglie Bianche assegnate in totale).

dei giovani (maschile e femminile) verrà assegnata al/la primo/a Under 25 che taglierà il traguardo (gun time) sul percorso lungo e dall’U25 che otterrà il miglior tempo nella somma dei tempi cronometrati in tre settori nel percorso medio (quattro maglie Bianche assegnate in totale). Inoltre, i primi tre classificati (gun time) del percorso lungo, sia maschile che femminile (quindi sei persone in totale) si qualificheranno all’Etape du Tour de France 2025, in programma in Francia, dove potranno confrontarsi con gli altri classificati sul podio nelle varie prove L’Etape by Tour de France in tutto il mondo e competere per la classifica speciale de L’Etape Championship.

L’Étape Parma by Tour de France è un evento unico per l’Italia che verrà realizzato da Extragiro, in collaborazione con A.S.O., la società organizzatrice del Tour de France, con la Regione Emilia-Romagna, con il Comune di Parma e con il Comitato Organizzatore della Grand Départ.

Il week-end de L’Etape Parma by Tour de France sarà un’occasione irripetibile per respirare l’atmosfera del Tour de France, che nel 2024 avrà la sua Grand Départ in Italia con tre tappe dal 29 giugno all’1 luglio, e per vivere una esperienza cicloturistica formidabile con le eccellenze enogastronomiche di Parma e con un ricco calendario di appuntamenti al Parco Ducale di Parma, sede del Villaggio, già a partire da sabato 27 aprile.

Oltre alla Cicloturistica Food Valley Bike (60 km) e al Percorso Famiy and kids (25 km) sulla Food Valley Bike, infatti, si potrà accedere al Villaggio Parma, con area espositiva, prove e test bike, meet & greet con grandi nomi del ciclismo, degustazioni, convegni e molto altro.

Tra le attrazioni, anche il Museo del Tour de France, con installazioni e memorabilia che renderà ancora più speciale l’esperienza nella leggenda della grande corsa a tappe francese, in affiancamento a un allestimento speciale del Museo Digitale Diffuso del Ciclismo italiano, curato da Extragiro per salvaguardare il patrimonio immateriale del ciclismo italiano.

Info e iscrizioni: https://italy.letapebytourdefrance.com/