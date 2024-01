Corso di formazione “ANIMATERIA”per animatore/animatrice: il 1° febbraio incontro online di presentazione

PIACENZA – Un incontro per saperne di più su “ANIMATERIA” 2024, corso di formazione professionale completamente gratuito per diventare animatori e animatrici teatrali con esperienza nei linguaggi fisici e digitali del teatro di figura, progetto che fa capo a Teatro Gioco Vita insieme a Teatro del Drago di Ravenna e Fondazione Alberto Simonini di Reggio Emilia, con il patrocinio di Unima Italia – Unione Internazionale della Marionetta (corso approvato con delibera della giunta regionale e cofinanziato con risorse del Fondo sociale europeo – “Operazione Rif. PA 2023-20176/RER approvata con DGR n. 2096 del 04/12/2023 e cofinanziata con risorse del FSE+ 2021-2027 e della Regione Emilia-Romagna”).

L’incontro “ANIMATERIA PORTE APERTE” è in programma online giovedì 1° febbraio alle ore 17 sulla piattaforma zoom (per partecipare è sufficiente fare richiesta a workshop@teatrogiocovita.it e saranno inviate le credenziali di accesso all’incontro). Sarà l’occasione per incontrare il direttore pedagogico Fabrizio Montecchi, alcuni docenti del corso e la tutor Anna Adorno. La presentazione del corso è rivolta a tutti gli interessati, i curiosi, coloro che non sanno ancora se iscriversi oppure no: ci sarà la possibilità di fare domande, per soddisfare curiosità e sciogliere dubbi, oltre ad avere anticipazioni sul calendario e sulle modalità di lavoro e chiarimenti sulle modalità di iscrizione e di selezione.

L’edizione 2024 di “Animateria” prevede 840 ore di offerta formativa nel 2024, di cui 660 di lezioni/laboratori tra marzo e settembre a Piacenza, con una breve uscita di studio a Ravenna e 180 di project work tra settembre e dicembre nelle sedi scelte dai partecipanti. È la quinta edizione del corso di alta formazione che intende promuovere e stimolare, in particolare presso le nuove generazioni di artisti/e ma non solo, la pratica del teatro di figura in tutte le sue forme, suscitando interesse verso le sue straordinarie possibilità di sperimentazione scenica e drammaturgica.

Saranno ammessi 12 partecipanti, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, che devono avere assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione, interessati a sviluppare e/o approfondire le loro competenze in merito alle tecniche e ai linguaggi del teatro di figura contemporaneo. I/Le candidati/e devono avere conoscenze e capacità attinenti all’area professionale, acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali o informali nel campo delle arti performative (teatro, danza, musica, etc.), delle arti plastiche (pittura, scultura, etc.), delle arti multimediali (cinema, video, etc.). Sarà inoltre valutata positivamente la conoscenza di almeno una lingua straniera. Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 20 febbraio 2024 all’indirizzo di posta elettronica workshop@teatrogiocovita.it. Le prove di selezione si terranno a Piacenza il 28, 29 febbraio e 1° marzo 2024.

Il corso è strutturato in 4 moduli che corrispondono ad altrettanti percorsi formativi:

1° Modulo: FONDAMENTI DEL TEATRO DI FIGURA (304 ore)

Organizzato in lezioni pratiche fornisce una formazione base sul lavoro del/della interprete – creatore/trice del teatro di figura che spazia dalle pratiche fondamentali dell’animazione, dal corpo alla voce alla maschera, dal disegno alla costruzione, fino alla scrittura di un testo e alla sua messa in scena. Si compone di Fondamenti dell’animare, Relazione corpo spazio movimento, Disegno e plastica delle figure, Scrittura e composizione scenica, Storia e critica del teatro di figura.

2° Modulo: LINGUAGGI E TECNICHE DEL TEATRO DI FIGURA (224 ore)

Organizzato in laboratori pratici, fornisce una formazione di base su alcuni dei linguaggi e delle tecniche fondamentali

del teatro di figura: ombre, oggetti, marionette a filo, pupazzi animati con varie tecniche, animazioni a guanto come i burattini o le guarattelle animazione digitale. Una particolare attenzione è data alla relazione tra i linguaggi e a come questi possono interagire in un’idea di teatro di figura contemporaneo.

3° Modulo: PRATICHE DEL TEATRO DI FIGURA (132 ore)

Organizzato in laboratori teorico-pratici e lezioni teoriche frontali con esperti, studiosi e artisti, fornisce strumenti per conoscere il mondo del teatro di figura. Fornisce inoltre strumenti ai/alle partecipanti per formarsi come professionisti/e, favorendo un loro inserimento nel mondo del lavoro consapevoli delle sue forme produttive e distributive, nazionali e internazionali.

4° Modulo: PROJECT WORK (180 ore)

È dedicato alla concezione, realizzazione e messa in scena, individuale o di gruppo, di un piccolo spettacolo di fine corso.

Questo modulo incoraggia la libera sperimentazione e permette di mettere in pratica gli strumenti e le conoscenze apprese durante il corso. I risultati prodotti sono presentati in diversi festival e rassegne in modo da promuovere i lavori artistici dei/delle partecipanti.

Per informazioni e modulistica:

TEATRO GIOCO VITA www.teatrogiocovita.it; workshop@teatrogiocovita.it; +39 340 9022820

TEATRO DEL DRAGO www.teatrodeldrago.it; direzione@teatrodeldrago.it; +39 335 6171900

