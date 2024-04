LIONS DAY: solidarietà senza confini

I Lions domani, domenica 14 aprile, in Piazza San Prospero e in provincia festeggiano il Lions Day

REGGIO EMILIA – Domani, domenica 14 aprile, nel cuore della città, nella rinnovata e splendida Piazza San Prospero, i Lions della città e della provincia di Reggio Emilia, dalle ore 9 alle 18, danno appuntamento a tutti i cittadini per festeggiare il Lions Day, la giornata internazionale dell’associazione di volontariato più grande al mondo.

Ricchissimo il programma di iniziative, tutte gratuite, dedicate ai bambini, ai giovani e alle famiglie, organizzate dagli oltre 300 Soci – suddivisi in 11 Lions Club e un Leo Club attivi su tutto il territorio della città e della provincia – supportati da moltissime associazioni e altrettanti volontari.

Dalle ore 9, e per tutta la giornata, medici oculisti saranno a disposizione gratuitamente per effettuare screening della vista, con refrattometri digitali di ultima generazione, in collaborazione con l’Associazione Ottici della Provincia di Reggio Emilia.

L’attenzione alla salute e alla prevenzione, sono tra le missioni principali dei Lions e, in collaborazione con l’Associazione Diabetici della provincia di Reggio Emilia-ODV, per l’intera giornata ci saranno professionisti medici Lions per effettuare anche esami gratuiti per il controllo della glicemia.

Grazie alla disponibilità della Fondazione Progetti del Cuore di Reggio Emilia, in piazza San Prospero domenica sarà presente anche un ambulatorio mobile, con personale qualificato, per effettuare gli esami di ecografia e mammografia: un altro importantissimo servizio che si aggiunge a questa edizione 2024 del Lions Day.

Tantissime le iniziative di intrattenimento per il divertimento dei bambini, ma anche per i più grandi realizzate in collaborazione con la casa editrice Asmodée, specializzata in giochi da tavolo e di ruolo.

Piazza San Prospero sarà abbellita per tutto il giorno dagli stand dedicati ai service realizzati nel corso degli anni dai Lions. Il “Contrasto alla Fame”, uno dei temi più sensibili del fondatore dei Lions, Melvin Jones, sarà rappresentato da due organizzazioni che da anni operano sul territorio e che beneficiano del supporto costante e dei service dei Lions Club: “Dora Emporio solidale” e il “Centro d’ascolto delle Povertà-Sintonia” della Parrocchia di San Pellegrino, guidata da don Giuseppe Dossetti. I Lions contribuiscono alla distribuzione settimanale di oltre 400 pacchi alimentari.

Lo stand dedicato al “Supporto ai giovani e alle disabilità” vedrà la testimonianza di due associazioni onlus senza fini di lucro della città: “Credere per Vedere” e “Cooperativa Sociale Hesèd”. Sostenute nelle loro attività dai Soci Lions e dalla Fondazione Internazionale LCIF, per creare occupazione ai giovani con disabilità, che assemblano componenti industriali, ricondizionano e donano vecchi computer rigenerati e protesi motorie agli arti a persone disabili, realizzate con stampanti in 3D. Durante tutta la giornata saranno operative le stampanti.

Inoltre sarà allestito un maxi schermo dove verranno proiettati video istituzionali dei tanti service alla comunità locale e internazionale di cui si rendono protagonisti i Lions. Nel corso della giornata vi saranno anche collegamenti con le iniziative organizzate in altre città in occasione del Lions Day.

E al mattino, prima di andare in piazza San Prospero, tutti al Conad Le Querce, dove i Lions hanno allestito una postazione per effettuare una raccolta alimentare, il cui ricavato sarà destinato a Dora Emporio solidale.

Non mancano gli appuntamenti anche in provincia. A Guastalla, i soci del Lions Club “Ferrante Gonzaga” hanno organizzato una bella passeggiata sulle rive del Po con gli amici a quattro zampe Ritrovo alle ore 9.30 ritrovo nel parcheggio Ragazzi del Po (via Costa): gli amici pelosi accompagnati dai loro padroni potranno partecipare alla “Zampalonga”, una camminata a scopo benefico nella splendida natura che costeggia il grande fiume. Il ricavato sarà devoluto al “Servizio Cani Guida per non vedenti dei Lions”, il centro addestramento di Limbiate.

Il Lions Day si concluderà ufficialmente alla sera, alle ore 21, con la straordinaria esibizione nella Basilica di San Prospero, della Corale Verdi di Parma.

Il soprano Sara Minieri, il tenore Federico Bonghi, il basso Davide Ruperti, insieme alla Corale, saranno diretti dal maestro Claudio Cirelli. Al pianoforte il maestro Federico Toscano. Il repertorio prevede musiche e romanze di autori diversi, tra cui Donizzetti, Verdi, Fauré, Wagner e Rossini. Il concerto aperto alla città è gratuito a offerta libera e responsabile.

Corale Verdi di Parma – breve profilo

La Corale Verdi di Parma nasce nel 1905, a quattro anni dalla morte del grande Maestro, per iniziativa del Maestro Eraclio Gerbella, che formò un primo nucleo corale di soli uomini con sede in Oltretorrente, vicino alla casa natale di Arturo Toscanini. Da allora non ha fatto che conservare e rinforzare il grande patrimonio musicale verdiano ed operistico che l’ha resa famosa in Italia e all’estero, facendole raggiungere traguardi di prestigio nell’ambito concertistico e operistico. La Corale Giuseppe Verdi ha realizzato tourneés in tutto il mondo, ha partecipato ad importanti produzioni liriche, ricevendo ovunque lusinghieri apprezzamenti a partire dal più lontano, tra cui, più ambito di tutti, quello del Maestro Arturo Toscanini. Nel 1946 il Maestro Toscanini, rientrato in Italia dagli USA in occasione della riapertura del Teatro alla Scala, ha incontrato i Coristi della Corale Verdi, accompagnati dal maestro Pizzarelli: l’unico gruppo che il Maestro Toscanini ha voluto incontrare in quell’occasione. Il 24 maggio 1976 Luciano Pavarotti vince il Verdi d’Oro e, in concerto con la Corale Verdi, canta per la prima e unica volta al Teatro Regio di Parma. Ferdinando Pavarotti, padre di Luciano, riceve l’attestato di Miglior Corista del 1986 dalla Corale Verdi. Il 24 maggio 1994, Andrea Bocelli (Verdi d’Oro 1994) si esibisce al Teatro Regio di Parma con la Corale Verdi in un concerto diretto dal Maestro Marco Faelli.

I Service dei Lions Club per il territorio

Sono davvero tante le azioni, chiamate service, che i Lions svolgono per rispondere a esigenze specifiche del territorio reggiano: dalla salute, con attività di informazione e prevenzione per giovani e adulti, allo sport, con i giovani al centro anche di progetti di scambio che ogni anno danno la possibilità a molti ragazzi reggiani di fare una esperienza di vita all’estero. Forte l’attenzione ai temi sociali, come l’abuso di minori e le difficoltà nel contesto famigliare: i Lions sono sempre al fianco di associazioni e istituzioni locali con borse di studio, sponsorizzazioni e donazioni a favore di operatori specializzati nel prendersi cura delle persone diversamente abili e dell’addestramento dei cani guida per i non vedenti. Tutti i Club della provincia sono attivamente coinvolti nell’organizzazione di iniziative, sempre aperte a tutta la cittadinanza, per la raccolta di risorse che vengono devolute a sostegno di associazioni e istituzioni al servizio dei Cittadini. Al centro delle molteplici iniziative dei Lions anche la cultura, con il recupero di reperti e la valorizzazione della cultura e storia locale, ma anche temi sociali e di attualità. Nel periodo della pandemia sono state tante le donazioni di apparecchiature e ausili alle Ausl, altrettante numerose sono state le donazioni alle Caritas reggiane di attrezzature, mezzi di trasporto, generi alimentari e buoni spesa per far fronte alle sempre più numerose richieste.