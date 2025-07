Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 28 luglio

BOLOGNA – Questi i principali lavori stradali in corso a Bologna da lunedì 28 luglio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

I principali lavori stradali sono anche sulla mappa online. Guarda la mappa: https://www.comune.bologna.it/muoversi/lavori-stradali

Lavori in attivazione

Via Matteotti dal 30 luglio, a partire dalle 9.30, all’incrocio con via Serlio e via Zampieri, modifiche alla viabilità relative alle lavorazioni del cantiere per la realizzazione di condotta teleriscaldamento Heratech. Termine previsto: 12 settembre

Strada Maggiore sistemazioni localizzate della pavimentazione stradale in basoli. Seconda fase dei lavori. Qui le informazioni complete: https://www.comune.bologna.it/novita/comunicati-stampa/strada-maggiore-da-lunedi-28-luglio-la-seconda-fase-dei-lavori-tra-porta-ravegnana-piazza

Via Domenico Biancolelli dal 28 luglio, tratto dall’incrocio dall’area parcheggio pubblico all’altezza del centro sportivo Cavina a via Del Carroccio, strada chiusa per lavori Heratech s.r.l. di posa nuova condotta idrica (lavori propedeutici alla realizzazione linea rossa tram). Termine previsto: 28 agosto

Viale Escrivà dal 28 luglio, istituzione di senso unico di marcia con direzione consentita verso la rotonda Mafalda di Savoia per il rifacimento della pavimentazione stradale su intera via. Termine previsto: 1 agosto

Via Murri dal 30 luglio, tra via Parisio e via Ghirardacci, avrà dei restringimenti di carreggiata e soppressione della zona sosta, in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale. Termine previsto: 7 agosto

Lavori su asse Tangenziale-autostradale di Bologna

Sull’A14 Bologna-Taranto:

resterà chiuso il tratto tra San Lazzaro e Borgo Panigale verso Milano , per due notti di seguito (21-5) a partire dal 28/07, per lavori alla pavimentazione. Di conseguenza, resteranno chiusi anche il Raccordo di Casalecchio Nord, l’entrata di Bologna Fiera verso Milano e lo svincolo che dall’A13 Sud conduce all’A14 Nord .

, per due notti di seguito (21-5) a partire dal 28/07, per lavori alla pavimentazione. Di conseguenza, resteranno chiusi anche . resterà chiusa l’uscita di Bologna Fiera per chi proviene da Milano , da mezzanotte alle 5 del 31 luglio, per lavori alle barriere di sicurezza

, da mezzanotte alle 5 del 31 luglio, per lavori alle barriere di sicurezza resterà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro in entrata verso Milano e in uscita da tutte le provenienze, dalle 22

del 1 alle 6 del 2 agosto, per lavori alla pavimentazione e alla segnaletica orizzontale

Sull’A13 Bologna-Padova:

resterà chiusa in modalità continuativa la stazione di Bologna Arcoveggio in uscita per chi proviene da Bologna , per lavori alle barriere di sicurezza

, per lavori alle barriere di sicurezza a partire dalle 21 del 28 luglio, resterà chiusa in modalità continuativa la stazione di Bologna Arcoveggio in uscita per chi proviene da Padova, per lavori alle barriere di sicurezza.

Sulla Tangenziale di Bologna:

resterà chiuso lo Svincolo 6 in entrata verso San Lazzaro e in uscita verso Casalecchio , in modalità continuativa per lavori esterni alla rete ASPI (Linea Tram Verde)

, in modalità continuativa per lavori esterni alla rete ASPI (Linea Tram Verde) resterà chiuso il tratto tra lo Svincolo 2 e lo Svincolo 3 verso San Lazzaro , per tre notti di seguito (22-5) a partire dal

28 luglio, per lavori di manutenzione

, per tre notti di seguito (22-5) a partire dal 28 luglio, per lavori di manutenzione resterà chiuso il tratto tra lo Svincolo 2 e lo Svincolo 1 verso Casalecchio, dalle 22 del 31 luglio alle 5 del 1 agosto, per lavori alla pavimentazione.

Sull’A1 Milano-Napoli, resterà chiusa l’uscita di Sasso Marconi Nord per chi proviene da Bologna, da mezzanotte alle 5 del 2 agosto, per lavori alle barriere di sicurezza

Sul Ramo Verde, fino alle 5 del 2 agosto, resterà chiuso in modalità continuativa lo Svincolo con la Strada Statale 568 Persicetana in uscita da Borgo Panigale per lavori di consolidamento alla scarpata

Lavori in corso

Piazza di Porta Ravegnana chiusa all’incrocio con via San Vitale e con via Rizzoli per attività di monitoraggio strutturale della Torre Garisenda. Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/novita/comunicati-stampa/garisenda-i-monitoraggi-proseguiranno-la-prossima-settimana-ecco-le-modifiche-al-trasporto-pubblico.

Via delle Lame tratto da via Marconi a via Riva Reno, senso unico in direzione di via Riva Reno per intervento di riqualificazione dei sottoservizi Hera di acqua e gas, lavori propedeutici alla realizzazione della linea tranviaria. Termine previsto: 15 ottobre

Via Belmeloro, per lavori Hera di estensione della rete del teleriscaldamento, sarà chiusa nel tratto da via San Leonardo a via Sant’Apollonia con entrata ed uscita dei veicoli di cantiere dal lato di viale Filopanti. È prevista la sospensione del telecontrollo in via Belmeloro in direzione Largo Trombetti. I veicoli in uscita da via Belmeloro, nel tratto tra via S.Apollonia e via dell’Unione e in via Selmi, sprovvisti di permesso di accesso e transito all’interno della Zona a Traffico Limitato, sono autorizzati al transito in via San Giacomo, da via Selmi a via Zamboni, e in via Zamboni verso Porta San Donato o in via de’ Rolandis per poter uscire dalla zona. Dal 26 luglio avvio della nuova fase con restringimenti della carreggiata nel tratto da via S.Apollonia a via Selmi. Termine previsto: 22 agosto

Via Porta Nova chiusa presso il civico 16/c per lavori di sollevamento materiale i giorni 21-22-23-24-25 luglio e 4-5-6 agosto tra le 8 e le 17 con divieto di transito eccetto autorizzati tra via Finzi e via Testoni

Via della Manifattura chiusa all’ingresso dell’area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 30 giugno 2026.

Via Stalingrado nella carreggiata direzione centro dall’incrocio con via della Manifattura all’attraversamento pedonale semaforizzato, ha un restringimento da tre a due corsie e deviazione dei percorsi ciclabili esistenti su via Stalingrado e su via della Manifattura incrocio via Ferrarese, con posizionamento di segnaletica d’indirizzamento, per lavori di realizzazione del nuovo Tecnopolo. Termine previsto: 31 dicembre.

Via Emilia Ponente sul Pontelungo senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade vicine: via Agucchi, via della Pietra e via Speranza. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/pontelungo-cantiere-si-trasferisce-a-valle.

Via Scandellara, nel tratto tra via Cellini fino a 250 metri dopo il sottopasso autostradale, istituzione divieti di sosta con rimozione per il cantiere relativo al 2 lotto del progetto di interramento della linea ferroviaria. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/interramento-bologna-portomaggiore-lavori-chiusa-via-libia.

Via Benvenuto Cellini, chiusa in corrispondenza della linea Bologna-Portomaggiore per i lavori di interramento della tratta San Vitale – Rimesse e via Larga. Entrata e uscita veicoli autorizzati dal lato di via Levanti. Termine previsto 15 febbraio 2026. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/interramento-bologna-portomaggiore-lavori-chiusa-via-libia.

Via Rimesse modifiche della viabilità per i lavori di interramento della tratta San Vitale – Rimesse e via Larga del progetto integrato della mobilità Bolognese per il completamento del servizio metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano ( PIMBO) con chiusura della strada da via Grassetti a via Massarenti. Entrata ed uscita dei veicoli autorizzati dal lato della Rotonda Marcheselli pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/interramento-bologna-portomaggiore-lavori-chiusa-via-libia. Termine previsto: 1 maggio 2026

Via Stazione Roveri, dall’incrocio con il tratto segue numerazione di via Mattei 84/9-89/24 all’incrocio con l’asse principale di via Mattei, senso unico di circolazione per istituzione di fermate temporanee del servizio bus sostitutivo della linea Bologna-Portomaggiore a seguito di lavori sulla rete ferroviaria. Termine previsto: 31 luglio. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.bologna.it/notizie/interramento-bologna-portomaggiore-lavori-chiusa-via-libia.

Via Cesare Masina strada chiusa all’incrocio con via Delfino Insolera per lavori edili nel comparto lotto H nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo. Accesso ai soli residenti con entrata e uscita lato via Bassani o via Insolera, in senso unico alternato regolato a vista. Termine previsto: 4 aprile 2027.

Via Carlo Togliani strada chiusa tra il percorso ciclabile e via Gobetti, per un tratto di circa 75 metri, per esecuzione di lavori edili. Termine previsto: 14 luglio 2026.

Via di Ravone lavori di sistemazione della sede stradale a seguito di movimenti franosi. L’intervento sarà eseguito per tratti con restringimento della carreggiata e senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere. In alcune fasi delle lavorazioni è previsto il divieto di transito veicolare (eccetto autorizzati) nelle fasce orarie 8:30-12:30 e 13:30-17. Termine previsto: 13 agosto.

Via Tagliacozzi (da Toscana a Rovighi) e Via Alberto Rovighi, modifiche della viabilità per i lavori di riqualificazione e realizzazione marciapiedi per il miglioramento della sicurezza stradale. Temporanea istituzione del senso unico di circolazione da via Toscana a via Berengario da Carpi verso via Molinelli. Via Molinelli è a senso unico di circolazione nel tratto da Rovighi a via Marchetti in direzione centro. Termine previsto: 1 agosto.

Via delle Lastre chiusa nel tratto compreso tra via dei Colli e il parcheggio del Parco di Monte Paderno per la prima fase dei lavori di sistemazione della sede stradale. Termine previsto: 31 luglio.

Via Elio Bragaglia chiusa da via Lorenzo da Bagnomarino per 70 metri per lavori di rifacimento della fognatura. Termine previsto: 31 agosto.

Via Domenico Biancolelli restringimento della carreggiata all’incrocio con via della Salute fino al 30 giugno con transito alternato regolato da semaforo. Dal 30 giugno al 18 luglio chiuso il tratto tra il parcheggio pubblico al civico 49 e via Pontida (ramo principale) per lavori di posa nuova condotta idrica propedeutici alla realizzazione della Linea Tranviaria. Termine fase: 22 agosto. Maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/2025/04/09/proseguono-i-lavori-heratec-in-via-biancolelli/

Via Bruno Monterumici è a senso unico di circolazione nel tratto compreso tra viale Pertini a via Alfredo Bergami in direzione di quest’ultima per lavori di scavo per l’estensione della rete Hera del teleriscaldamento. Termine previsto: 30 agosto

Via Massarenti, dalle 9.30 del 21 luglio avvio della nuova fase dei lavori di rifacimento del sottofondo e della pavimentazione stradale prevista fino al 18 agosto. Restringimento della carreggiata tra via Azzurra e via Crociali con mantenimento di una corsia ed istituzione del senso unico di circolazione con direzione verso via Rimesse / via Crociali. Divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 t che percorrono Via Massarenti in direzione da Rotonda Paradisi a via del Parco. Termine previsto: 29 agosto. Maggiori informazioni: https://www.comune.bologna.it/novita/notizie/rifacimento-via-massarenti

Via Ernesto Masi dal giorno 21 luglio avvio della nuova fase dei lavori di bonifica e sostituzione condotte gas esistenti, con chiusura strada ed istituzione del divieto di transito (eccetto residenti e autorizzati) nel tratto da via Ghirardacci a via Murri. Termine previsto: 10 agosto

Via Ruggero Ruggeri modifiche alla viabilità per i lavori di posa della rete del teleriscaldamento. L’intervento verrà eseguito per fasi con istituzione del senso unico di circolazione in direzione verso via del Lavoro e restringimenti della carreggiata nella prima fase, prevista fino al 14 agosto e con restringimenti della carreggiata e senso unico di circolazione in via del Lavoro in direzione verso via San Donato da via Betti a incrocio Ruggeri /via Vezza nella fase successiva prevista dal 28 luglio al 14 agosto.

Via della Salute tra il 14 luglio ed il 9 agosto, dal lunedì al sabato tra le 22 e le 6, tra via dell’Ospedaletto e via Persicetana vecchia, strada chiusa per lavori al sottovia autostradale

Via dell’Unione tratto tra Via San Vitale e via Vinazzetti, chiuso dal 21 luglio al 6 agosto, esclusivamente dal lunedì al venerdì compresi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per cantiere edile, con entrata ed uscita veicoli dal lato di Via Vinazzetti e Via San Vitale compatibilmente con i lavori in corso. Dal 7 al 9 agosto la chiusura interesserà Via Vinazzetti nel tratto dal civico 7 a via dell’Unione con entrata ed uscita dei veicoli dal lato di Via Acri compatibilmente con i lavori in corso

Rotonda del Traghetto-via del Traghetto intervento di rifacimento della pavimentazione stradale. I lavori verranno eseguiti per fasi dal 22 al 30 luglio. Dal giorno 22 luglio interventi di risanamenti su porzione di rotonda e svincoli di Via Zanardi, al termine verrà eseguita la ripavimentazione dell’intera rotonda. Istituzione di un senso unico alternato. Per via del Traghetto, anche in questo caso si tratta di un intervento di rifacimento della pavimentazione stradale. I lavori verranno eseguiti in fasi, il 25 luglio in direzione impianto Valli Zabban ed il 28 luglio in direzione opposta. Istituzione di un senso unico alternato. I lavori termineranno il 30 luglio

Via Francesco Zanardi intervento di rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto dalla rotonda con via del Traghetto alla Noce. I lavori verranno eseguiti per fasi, i lavori proseguiranno il 28 luglio e termineranno il 29 luglio

Lavori tram in corso

Via Indipendenza-piazza XX Settembre, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Chiusura della strada da via Rizzoli a via Volturno con senso unico da via Volturno verso via Irnerio. Restringimenti della carreggiata e provvedimenti di modifica della viabilità sulle strade laterali. Deviazione del transito veicolare su tratti di sede stradale già asfaltata con divieto di transito a biciclette e ciclomotori. Chiusura, solo in orario notturno (dalle 22 alle 5) del tratto tra via Irnerio e piazza Venti Settembre e di Piazza Venti Settembre tra Indipendenza e viale Masini, per operazioni di scarico materiale. Restringimento della carreggiata per ampliamento dell’area di cantiere all’incrocio via Indipendenza /via Righi con istituzione del divieto di transito per i veicoli di lunghezza superiore a 10 metri in via Augusto Righi (in vigore dal 4 luglio).

Incrocio viale Masini – viale Pietramellara – via Matteotti – Piazza XX Settembre modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa con nuova area di cantiere nell’area centrale dell’incrocio. Restringimenti della carreggiata su tutte le strade indicate e obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Matteotti (ponte) in direzione centro.

Via Riva Reno, da via delle Lame a via San Felice, modifiche della viabilità per lavori di realizzazione della Linea rossa. Chiusura del tratto da via Brugnoli a piazza Azzarita in orario diurno (dalle 9.30 alle 16.30) per alcune giornate non continuative, per operazioni di scarico di materiale per la realizzazione dell’armamento tranviario. Restringimento della carreggiata e istituzione di un senso unico di circolazione su via San Felice da piazza di Porta San Felice a via della Grada. Divieto di transito veicolare tra via Riva Reno/via della Grada e via dell’Abbadia.

Via delle Lame, incrocio via Riva Reno, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa, consistenti lavori di demolizione e rifacimento strutture stradali, rimozione di impianti e realizzazione scavi per spostamento sotto servizi, con la chiusura di porzione dell’area di incrocio all’altezza della chiesa, e inversione del senso di marcia su via Padre Grimaldi tra via Brugnoli e via Lame. Qui le deviazioni bus. Termine previsto: 15 ottobre.

Via dei Mille, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde, restringimenti della carreggiata con il mantenimento di una corsia per senso di marcia.

Via Saffi, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa con restringimenti della carreggiata e mantenimento del doppio senso di circolazione. In direzione centro corsia riservata a bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate, ambulanze , veicoli in servizio pubblico postale, macchine operatrici per il servizio dell’igiene urbana, veicoli di servizio Tper, veicoli muniti di specifica autorizzazione, residente ed accedenti a proprietà private e veicoli accedenti ai passi carrai presenti nel tratto stesso. Via Emilia Ponente restringimenti della carreggiata da via Marzabotto a via Timavo, e tra via Marzabotto e l’incrocio con via Battindarno con mantenimento del doppio senso di circolazione, con corsia riservata in direzione centro. Chiusura in orario notturno (0- 5) per alcune giornate non continuative della corsia direzione periferia da Piazza di Porta San Felice a via dello Scalo, per operazioni di carico/scarico del materiale.

Piazza di Porta San Felice, per i lavori di realizzazione della Linea Rossa, chiusura del corsello nord di collegamento verso via Saffi e restringimenti della carreggiata stradale in corrispondenza dei viali esterni e su viale Antonio Silvani e viale Giovanni Vicini in prossimità della piazza.

Via Emilia Ponente modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea rossa, restringimento della carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione nel tratto tra il Ponte sul Fiume Reno e via Battindarno in direzione Centro.

Via Emilia Ponente modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea rossa dall’incrocio con via Panigale/Caduti di Amola/E. Lepido all’incrocio con via Emilia Ponente segue numerazione ai civici 347- 487, istituzione senso unico di circolazione direzione periferia, per i lavori dei cantieri Fase 1 (Ponte) fino al 30 ottobre

Via Marco Emilio Lepido, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del Tram. Senso unico di circolazione, sempre in direzione periferia, dall’incrocio con via Panigale all’incrocio via Cavalieri Ducati/via della Salute. Restringimento della carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione in Via Emilia Ponente tra l’incrocio con il tratto segue numerazione civici 347 – 487 e via del Triumvirato. Chiusura per alcune giornate non continuative, solo in orario notturno (tra le 24 e le 5) dall’incrocio con via Cavalieri Ducati/via Salute a via Savonarola per scarico materiale.

Nuova rotatoria De Gasperi – Persicetana – Marco Emilio Lepido (area interessata dal cantiere) restringimenti della carreggiata con il mantenimento di minimo una corsia direzione periferia in ingresso nella rotatoria e due direzione centro, per i lavori di realizzazione della linea rossa.

Via della Liberazione, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Senso unico di circolazione con direzione da via Stalingrado verso l’intersezione via Franceschini – via Ferrarese e chiusura strada tra via Mascherino e via Bigari, con sospensione della corsia riservata tra via Mascherino e via Franceschini per alcune giornate (in orario notturno dalle 22 alle 5).

Via di Corticella, senso unico di circolazione in direzione centro da via della Croce Coperta fino a via Giuriolo. Restringimenti della carreggiata da via Stendhal a via Lipparini e da via Saliceto all’Ippodromo. Senso unico in direzione centro da via Passarotti a Piazza dell’Unità. Chiusura della Rotonda Consiglio d’Europa comprese le rampe di accesso/uscita tangenziale 6 sud direzione San Lazzaro. Senso unico in via Antonio Giuriolo da via Corticella in direzione di via dell’Arcoveggio e doppio senso di circolazione su via Luciano Proni da incrocio con ingresso/uscita lato via Corticella a incrocio con via Giuriolo.

Via Byron, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde, tra l’incrocio con via Shakespeare e via Sant’Anna, con istituzione del senso unico di circolazione in direzione di via Sant’Anna e su via Sant’Anna con istituzione del senso unico di circolazione da via Byron a via Goethe.

Via Genuzio Bentini, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde. Senso unico di circolazione tra l’incrocio con via Lipparini e via Colombarola /Passaggio Marescalchi, in direzione di via Colombarola. Chiusura della carreggiata ovest a senso unico di collegamento tra via Shakespeare e ramo principale via Bentini.

Via Stendhal, dal civico 8 al civico 21, modifiche della viabilità per i lavori relativi alla Linea Verde con restringimento della carreggiata stradale.

Via Ferrarese, modifiche della viabilità con restringimenti della carreggiata da via Franceschini a via Donato Creti e nel tratto da via Donati Creti a via Matteotti. In piazza dell’Unità dal 30 giugno sarà chiusa la carreggiata ovest direzione centro e ci sarà un restringimento della carreggiata sud con mantenimento di due corsie e sospensione della corsia degli autobus. In via Mazza restringimento della carreggiata da via Saliceto a Piazza dell’Unità. In via Raimondi senso unico di circolazione da via Ferrarese a via Creti.

Viale della Repubblica e via Serena, restringimenti della carreggiata stradale e modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram.

Viale Aldo Moro restringimento della carreggiata da viale della Repubblica a Piazza Costituzione con mantenimento della corsia esterna, su entrambi i sensi di marcia; chiusura della carreggiata sud e mantenimento del doppio senso su carreggiata nord da piazza Costituzione a via Serena (compreso incrocio) e chiusura di via Serena all’incrocio con viale Aldo Moro.

Via Stalingrado chiusa all’incrocio con viale Aldo Moro e via della Liberazione su entrambe le carreggiate stradali, in corrispondenza del cantiere, per i lavori di realizzazione dell’armamento tranviario. Mantenimento di una corsia di accesso alla carreggiata sud di viale Aldo Moro dal lato sud, due corsie in uscita da viale Aldo Moro verso nord e una corsia di accesso a via della Liberazione per i veicoli provenienti da nord. Deviazioni della circolazione sia privata che pubblica sulle strade limitrofe.

Viale della Fiera e viale Europa, presenti dei restringimenti della carreggiata e modifiche di viabilità per i lavori relativi alla realizzazione della linea rossa del tram. Ripristino di aree per la sosta a pagamento su sede stradale in viale della Fiera.

Via San Donato senso unico dalla Rotonda Biavati a viale della Repubblica con sospensione della corsia preferenziale direzione periferia da viale della Repubblica verso la Rotonda Biavati; senso unico anche da via Andreini verso la rotonda Biavati. Chiusure in orario notturno (22 – 5) per alcune giornate non continuative per operazioni di scarico materiale. Restringimento di carreggiata in via Ermanno Galeotti corsia lato civici pari da circa 30 metri prima dell’incrocio con via San Donato fino al centro dell’incrocio. Istituzione di corsia riservata in via Argia Magazzari da via Galli verso via Andreini, con mantenimento della corsia di marcia normale nella direzione opposta e del senso unico di circolazione in via Augusto Galli da via Andreini a via Gherardi. Chiusura di via Gherardi all’incrocio con via San Donato.

Via San Donato, da via Andreini a viale Zagabria, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa con restringimenti della carreggiata e mantenimento di una corsia per il transito veicolare a senso unico alternato regolato da movieri durante l’ orario di lavoro e mantenimento del doppio senso fuori dall’orario di lavoro, senso unico alternato regolato dall’impianto semaforico esistente all’incrocio con via Ferravilla. Restringimenti della carreggiata nel tratto da via Andreini alla rampa Tangenziale Uscita 9 direzione Casalecchio – San Lazzaro per nuova fase del cantiere (in vigore dal 3 luglio).

Via Filippo Beroaldo chiusa all’incrocio con via San Donato con entrata e uscita dei veicoli autorizzati dal lato di via dell’Artigiano, per i lavori inerenti alla realizzazione della Linea Rossa. Termine previsto: 7 luglio.

Qui maggiori dettagli sui cantieri tram: https://www.trambologna.it/cantieri/