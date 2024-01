La coreografia di Roberto Castello il 24 gennaio al Teatro Bonci di Cesena

CESENA – Roberto Castello, danzatore e coreografo fra i pionieri della danza contemporanea in Italia, quattro volte Premio UBU, arriva per la prima volta al Teatro Bonci di Cesena mercoledì 24 gennaio (ore 20.30) nell’ambito della rassegna CARNE a cura di Michela Lucenti, con In girum imus nocte et consumimur igni, produzione Aldes del 2015 già presentata in vari paesi europei.

Il titolo (in italiano Andiamo in giro la notte e siamo consumati dal fuoco) è un enigmatico palindromo latino dalle origini incerte, già scelto nel 1978 dal filosofo Guy Debord (autore del saggio La società dello spettacolo) per un documentario sul cinema che rifletteva sul rapporto tra libertà e spettacolo, produzione e consumo, visti entrambi come momenti di un ciclo spietato, labirinto senza via d’uscita.

Castello lo utilizza per un raffinato e ironico spettacolo notturno, a cavallo fra videoarte, danza e teatro, in cui i performer immersi in uno scabro ambiente bianco e nero, sezionato dalla luce in spazi geometrici, assecondano l’incalzare della musica elettronica lasciandosi trascinare in un estenuante movimento ipnotico, fino al limite della trance. Una danza rigorosa, cinematografica, e un ritmo sonoro martellante, ossessivo, costruiscono un dispositivo scenico coinvolgente, che cattura letteralmente gli spettatori.

È un’umanità stanca, che continua a marciare inesorabilmente sul posto, quella ritratta nelle micronarrazioni di questa lucida, dolente coreografia: anime in pena, pellegrini o migranti sfiniti condannati a faticare e combattersi per una gara senza arrivo. Una pulsante metafora della condizione umana contemporanea, fra empatia e amara comicità, un autentico rito catartico in quello che il critico Rodolfo di Giammarco ha definito «un capolavoro della danza».

Roberto Castello studia danza a Torino e a New York e, nei primi anni 80, a Venezia nel “Teatro e Danza La Fenice” di Carolyn Carlson. Nel 1984, è tra i fondatori di Sosta Palmizi, Premio UBU 1985 per Il Cortile. Nel 1993 fonda ALDES, l’associazione che attualmente dirige.

Nel 2002 realizza il primo capitolo della decalogia Il migliore dei mondi possibili (Premio UBU 2003, miglior spettacolo sezione teatro – danza e Segnalazione Speciale TTV Riccione per la video documentazione della parte III del progetto – Racconta a cura di Studio Azzurro). Nel 2010 cura le coreografie di Vieni via con me, la trasmissione evento di Fazio e Saviano per Rai 3. Nel 2013 lavora per due film – installazioni di Peter Greenaway, The Lucca Towers e The Dance of Death.

Nel gennaio 2019 riceve il Premio Speciale UBU 2018 per il progetto ALDES e a fine 2021 debutta con Inferno, che nel 2022 riceve il Premio UBU – migliore spettacolo di danza.

A Capannori, in provincia di Lucca, ha dato vita a “SPAM! – rete per le arti contemporanee”, centro di produzione coreografica che ospita residenze artistiche, workshop, stagioni multidisciplinari e attività didattiche.

Ha insegnato per 10 anni coreografia digitale all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano ed è l’ideatore di “93% – materiali per una politica non verbale”, una piattaforma di riflessione, confronto e scambio sul linguaggio non verbale.

Nel 2021 Altreconomia pubblica Trattato di economia – Riflessioni semiserie sulla dimensione economica dell’esistenza, scritto dal coreografo con Andrea Cosentino e per Ephemeria esce il volume Nel migliore dei mondi possibili. Intorno all’opera di Roberto Castello curato da Valentina Valentini, Chiara Pirri e Valeria Vannucci.

In girum imus nocte et consumimur igni

progetto e coreografia Roberto Castello

in collaborazione con Giselda Ranieri, Irene Russolillo, Mariano Nieddu, Stefano Questorio, Ilenia Romano

interpreti Mariano Nieddu, Stefano Questorio, Giselda Ranieri, Ilenia Romano

assistente Alessandra Moretti

luci, musica, costumi Roberto Castello

costumi realizzati da Sartoria Fiorentina, Csilla Evinger

produzione ALDES

con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana/Sistema Regionale dello Spettacolo menzione speciale BeFestival – Birmingham 2016

Informazioni:

Teatro Bonci, Piazza Guidazzi – Cesena tel. 0547 355959 | info@teatrobonci.it

Biglietteria aperta (nei giorni feriali): ore 11.00–14.00 e 17.00–19.00; nei giorni di rappresentazione serale fino a inizio spettacolo; le domeniche di rappresentazione pomeridiana, dalle 15.00 fino a inizio spettacolo.

Biglietteria telefonica dalle 16.00 alle 17.00.

Biglietti da 28 a 8 euro.

Teatro Bonci

Piazza Guidazzi – Cesena

24 gennaio 2024

mercoledì ore 20.30

nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica

