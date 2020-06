Kart. Lorenzo Leopardi vince il Trofeo d’Estate di Siena

Un esordio incredibile per il giovanissimo pilota bolognese

BOLOGNA – Oltre 140 piloti hanno preso parte al Trofeo d’Estate sul Circuito di Siena disputato il weekend scorso (27-28 giugno), dove il gran caldo ha reso ancor più impegnative le competizioni in pista nell’evento valido per il Campionato Regionale Toscana-Umbria. Ma il tempo non ha impedito a Lorenzo Leopardi di iniziare la stagione agonistica aggiudicandosi il gradino più alto del podio.

Il giovanissimo pilota bolognese di 7 anni ha messo a segno una splendida doppietta nella prima gara dell’anno nella categoria Entry Level. Pole position nelle qualifiche, una vittoria in prefinale, tempo più veloce in gara e la vittoria in finale condotta in testa dal primo all’ultimo giro concluso con discreto distacco sugli inseguitori.

Lorenzo è sceso in pista determinato segnando i migliori tempi per tutto il weekend. Una prestazione notevole ottenuta anche grazie al gran lavoro dello Shark Karting Team coadiuvato dal supporto di Antonelli Motorsport e Maccaferri Racing.

Ora continuano i test in preparazione della stagione che vedrà competere il piccolo pilota nel campionato IAME Series Italy e Regionale Aci Karting 3° Zona – Emilia Romagna.

Contatti:

www.lorenzoleopardiofficial.it

sharkkarting@gmail.com