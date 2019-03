John R. Searle a Parma, oggi pomeriggio a Palazzo del Governatore

Giovedì 28 marzo, alle 17.30, il famoso filosofo statunitense presenterà, in anteprima nazionale assoluta, il suo ultimo saggio “Il mistero della realtà”

PARMA – Giovedì 28 marzo, alle ore 17.30, all’auditorium del Palazzo del Governatore, l’assessorato alla Cultura del Comune di Parma, in collaborazione con Raffaello Cortina Editore, ospiterà il famoso filosofo statunitense John R. Searle per la presentazione, in anteprima nazionale, del suo libro “Il mistero della realtà”.

Se guardiamo la realtà con gli occhi delle scienze naturali, l’Universo ci appare costituito esclusivamente di particelle fisiche che interagiscono tra loro entro campi di forza.

Ma come possono trovare posto in questa descrizione della realtà cose come le menti, la coscienza, il linguaggio, il denaro, gli Stati?

In che rapporto stanno questi elementi della realtà umana con la realtà di base delle particelle elementari?

Se la realtà umana si origina nella coscienza, può la coscienza stessa essere descritta come un fenomeno biologico al pari della fotosintesi?

Sono queste le domande fondamentali della filosofia contemporanea alle quali John Searle risponde nel volume.

L’autore rivisita i principali risultati delle proprie ricerche e delinea, in un serrato dialogo critico con le più recenti teorie della mente, un’originale concezione unificata della realtà che si pone come alternativa tanto al dualismo cartesiano quanto al materialismo scientifico.

Ne risulta il quadro d’insieme a oggi forse più completo del suo sistema filosofico.

John R. Searle è stato professore all’Università della California di Berkeley, dove ha insegnato Filosofia del linguaggio e Filosofia della mente. Nella collana Scienza e idee ha pubblicato, tra gli altri, Il mistero della coscienza (1998), Mente, linguaggio, società (2000), La razionalità dell’azione (2003), La mente (2005), Creare il mondo sociale (2010), Vedere le cose come sono (2016) e Il mistero della realtà (2019).