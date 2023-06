Il leggendario bacio di Doisneau sotto il sole di Riccione

Si accende di musica, cultura e eventi unici l’estate “in riva al cuore” dell’Adriatico

RICCIONE (RN) – La bella stagione sotto il sole di Riccione si schiude “in riva al cuore / stretti in un abbraccio”, come recitano i versi di una canzone di Cricca, giovane talento riccionese, che nei mesi scorsi ha incantato il pubblico di una trasmissione televisiva popolare e amatissima – “Amici” – conquistando l’Italia intera e che a Riccione si esibirà per la prima volta al sorgere del sole per la prima data dell’attesissima rassegna Albe in controluce domenica 2 luglio 2023. Un’estate “in riva al cuore” dell’Adriatico, simbolo di un abbraccio collettivo mai come quest’anno forte e necessario, vitale, un abbraccio evocativo e reale che da Riccione avvolge la Romagna, una stagione nuova muove da quella stretta al cuore che ha colpito la nostra regione nel mese di maggio per innescare un palinsesto inedito e variegato, scandito dal ritmo della musica di alcuni tra i più grandi artisti del panorama e della scena che si esibiranno sui palchi dei piazzali e delle spiagge di Riccione: da Ghemon a Simone Cristicchi, da Max Gazzé a Carmen Consoli, dai Nomadi a Alan Sorrenti, da Frida Bollani Magoni a Angelica, a Mirko Casadei PoPular Folk Orchestra, solo per citarne alcuni. Tra spettacoli serali e concerti al sorgere del sole, la proposta riccionese, che offre alla città e ai suoi ospiti una lunga serie di eventi unici, abbraccia ogni genere musicale e fascia di età. Il palinsesto si arricchisce quest’anno di una rassegna, Riccione Summer Jazz, che porterà nel piazzale del Palazzo del Turismo – dove in primavera si è esibito con uno straordinario successo di pubblico Vinicio Capossela – musicisti del calibro di James Senese, Andrea Mingardi, Alessandro Quarta, Quintorigo con la presenza del giornalista musicale Gino Castaldo. In Villa Mussolini inaugura il 22 giugno la prima delle due grandi mostre fotografiche: Un certain Robert Doisneau, considerato uno dei padri fondatori del fotogiornalismo di strada che con i suoi leggendari e poetici scatti ha saputo cristallizzare in immagini tutti i miti e le icone della Parigi del Novecento.

Cricca torna nella sua Riccione, in riva al cuore: 4 giugno

La bella stagione si inaugura simbolicamente domani, domenica 4 giugno, alle 18.30, in piazzale Ceccarini, davanti al Palazzo del Turismo, In riva al cuore della città, con uno showcase evento unico che vedrà protagonista Cricca, giovane talento riccionese in conversazione con la sindaca Daniela Angelini. Sarà un incontro informale e affettuoso, tra parole e musica, con la conduzione della giornalista radiofonica Catia Demonte, dedicato ai progetti, alle aspirazioni e ai sogni delle nuove generazioni e di una città che si sta apprestando a vivere un’estate attesa come mai.

Le grandi mostre di Robert Doisneau e Robert Capa: apertura al pubblico il 22 giugno

A contrassegnare simbolicamente nel palinsesto 2023 il passaggio dai profumi della primavera ai toni accesi dell’estate che si sfumano nei colori caldi dell’autunno, saranno due grandi mostre fotografiche di richiamo internazionale. Dopo il grande successo della mostra “Frida Kahlo. Una vita per immagini”, dedicata alla celebre artista messicana Frida Kahlo, immortalata in oltre cento scatti realizzati da alcuni tra i più celebri fotografi del suo tempo, si consolida sempre più il rapporto di collaborazione della città di Riccione con Civita Mostre e Musei in collaborazione con Maggioli Cultura che condividono l’ideazione e il concept di progetti espositivi articolati, pensati e realizzati per gli spazi di Villa Mussolini, sempre più punto di riferimento per un pubblico giovane, ampio e inedito che sceglie Riccione per l’offerta di eventi culturali innovativi, in cui sperimentare connessioni e contaminazioni tra i diversi linguaggi artistici. La partnership tra Riccione e Civita si è consolidata nel recente weekend di Pasqua con azioni e strategie di comunicazione e marketing mirate che hanno coinvolto realtà e soggetti del territorio. Grazie a questi progetti artistici, la villa riccionese si sta accreditando sempre più come importante sede di mostre e progetti artistici originali sul territorio nazionale. La nuova stagione espositiva si apre con l’esposizione Un certain Robert Doisneau, dedicata al grande fotografo francese, uno dei principali protagonisti della fotografia umanista, uno dei fotografi più apprezzati del Ventesimo secolo, autore del Bacio all’Hotel de Ville, una delle foto più iconiche di Parigi e del secondo Novecento, che sarà possibile ammirare insieme a tanti altri capolavori dal 22 giugno al 12 novembre 2023. L’esposizione è curata dall’Atelier Robert Doisneau e realizzata a partire dalle stampe originali della collezione. Un ambizioso progetto di Francine Deroudille e della sorella Annette – le figlie del fotografo – che hanno selezionato da 450.000 negativi, prodotti in oltre 60 anni di attività dell’artista, le immagini della mostra che ci raccontano la sua appassionante storia autobiografica, arricchita anche da un album di famiglia che prende le mosse dal 1912, cioè dal suo anno di nascita. Oltre 140 immagini in bianco e nero e a colori, dagli anni ’30 alla fine degli anni ‘80. La mostra è organizzata dal Comune di Riccione con Civita Mostre e Musei, in collaborazione con di Maggioli Cultura, Chroma photography e Rjma Progetti culturali. Il capolavoro di Doisneau, l’iconico Bacio all’Hotel de Ville, farà da immagine guida e coordinata della comunicazione della città, creando un cortocircuito storico e romantico che ben si intreccia con l’immaginario pop e contemporaneo di Riccione. Il filo conduttore della fotografia tesserà in un’unica trama il passaggio delle stagioni dall’estate all’autunno, schiudendo al periodo magico del Natale fino ad arrivare alla primavera 2024. Dal 26 novembre 2023 all1 aprile 2024 Villa Mussolini ospiterà la mostra retrospettiva di Robert Capa, dedicata alla figura di spicco del fotogiornalismo del ventesimo secolo e presenta oltre 100 fotografie in bianco e nero, che il fotografo, fondatore di Magnum Photos nel 1947 insieme a Henri Cartier-Bresson, George Rodger, David Seymour e William Vandivert, ha scattato dal 1936 al 1954, anno della sua morte in Indocina.

Nomadi Sessanta, la festa: mostra, incontro e concerto: dal 9 all’11 giugno

Ad anticipare le grandi mostre internazionali, alcuni momenti coinvolgenti ed emozionanti animeranno anche Villa Mussolini e il suo meraviglioso giardino, tra arte, musica e parole. Tre giornate di eventi per una grande festa, la festa per il sessantesimo compleanno dei Nomadi. Il popolo del gruppo musicale tra i più longevi al mondo arriverà da tutta Italia (e non solo) a Riccione per trascorrere tre giornate in compagnia di Beppe Carletti e gli altri grandi protagonisti di una storia musicale unica.

La mostra di Augusto Daolio. Dal 9 all’11 giugno il pubblico potrà visitare la mostra “Augusto Daolio. Uno sguardo libero”. L’esposizione, dedicata al celebre cantante del gruppo, restituisce non solo l’immagine di Daolio come grande musicista, ma anche come scrittore, artista, uomo della sua terra, amante dei viaggi e della natura, amico. Il percorso espositivo, in cui ogni sala della villa sarà introdotta da una linea del tempo che ripercorre l’intera carriera dei Nomadi, sarà arricchito da 29 opere pittoriche realizzate dall’artista, contestualizzate grazie a fotografie, schizzi, frasi, note e altri materiali recuperati dai diari personali di Daolio e dai testi delle canzoni, tra cui anche un video. I materiali, parte dei quali mai esposti pubblicamente, sono stati messi a disposizione dalla compagna Rosanna Fantuzzi e dall’Associazione Augusto per la Vita. La mostra, a cura di Stefania Carretti, Lorenzo Immovilli ed Erika Profumieri dell’associazione culturale Ics è stata realizzata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Riccione.

Venerdì 9 giugno alle ore 21 nel parco di Villa Mussolini ci sarà il momento del racconto di questi sessant’anni di storia con Beppe Carletti e Gianluca Morozzi, autori del libro Una voglia di ballare che faceva luce. Il romanzo di noi Nomadi, che percorre l’intera carriera della band, con successi, rinascite, ricordi e soprattutto musica, quella che continua a far emozionare diverse generazioni; nelle memorie ritorna anche Riccione, a custodire nel cuore i momenti più significativi, già rievocati nel 2003 quando il gruppo vi ritornò a festeggiare un altro compleanno importante, i 40 anni.

Il concerto dei Nomadi. Sabato 10 giugno, alle 21, verrà inaugurato il nuovo palcoscenico di piazzale Roma proprio con questo happening, un evento che muove un pubblico ampio – tutte le generazioni –: le canzoni dei Nomadi sono diventati inni della vita di ciascuno, brani dalle tematiche sociali, ma anche brani che parlano di sentimenti e di valori che sono entrati nella memoria collettiva. L’incontro tra i Nomadi e la città di Riccione ha radici lontane, nasce negli anni del boom. Il gruppo musicale dei Nomadi inizia a calcare le scene in uno dei periodi più fervidi del panorama musicale italiano, gli anni Sessanta, partendo dal Frankfurt bar di Riccione, dove nell’estate del 1963 vengono ingaggiati per 77 serate che segneranno il loro destino e daranno l’avvio a una splendida carriera, consegnando al pubblico italiano e straniero brani musicali unici e scolpiti nel tempo, cantati ancora oggi da ogni generazione. Da allora, il legame con la città di Riccione diventa indissolubile.

La prima volta “Insieme nel parco” degli Olivetani, una festa di città: 11 giugno

Performance e spettacoli, sport e giochi, laboratori e ludobus, mercatino biologico, cibo di strada e musica dal vivo. Domenica 11 giugno dal tardo pomeriggio a mezzanotte Riccione si stringe tutta in una festa di città, un abbraccio collettivo e simbolico, Insieme nel parco, un’iniziativa pensata e organizzata in modalità intersettoriale dal Comune di Riccione che, intorno a valori preziosi come solidarietà e condivisione, affetto e rispetto reciproco, unisce realtà sociali, società sportive e associazioni culturali del territorio in un momento di divertimento, partecipazione e unione.

La Festa del Bagnino: il 15 giugno

La tradizione di Riccione si celebra anche con l’attesa e amata Festa del Bagnino che quest’anno andrà in scena la sera del 15 giugno nel Piazzale del Porto, con la tipica rustida di pesce azzurro a cura della Cooperativa Bagnini di Riccione. Un appuntamento che da cinquantanove anni caratterizza l’inizio della stagione estiva e che affonda le sue radici in quell’8 giugno 1964, quando a un anno esatto dal fortunale che colpì la nostra costa, devastando e rasando al suolo tutte le strutture, allora completamente in legno, si decise di ringraziare i turisti per l’aiuto che diedero a ricostruire la spiaggia in tempi record, con una festa. Nacque così una nostrana “festa del ringraziamento”, che da allora ha sempre visto i bagnini all’opera in prima persona, per regalare a turisti e residenti una serata che ha il sapore della nostra storia e delle nostre tradizioni, sempre all’insegna dell’accoglienza e dell’ospitalità. Quest’anno, ad accompagnare con la musica la festa, un progetto artistico ideato e realizzato da CreArte a cura di Roberta Pontrandolfo con la partecipazione dei Discepoli e Nicoletta Fabbri Quartet.

Riccione Summer Jazz: 23 e 24 giugno e 25 e 26 agosto

Debutta nell’estate 2023 il Riccione Summer Jazz, promosso dall’associazione culturale “Gaspare Tirincanti” con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale. Riccione vanta una lunga tradizione, avendo ospitato alcuni tra i più grandi jazzisti italiani nelle calde serate estive dei tanti dancing e locali notturni della città negli anni ‘60 e ‘70. Con la stessa passione dell’epoca, l’associazione riccionese ha ideato insieme all’assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Riccione una rassegna jazz inedita e speciale che spazia dallo swing al be-bop, aprendosi alle contaminazioni di blues, classica, jazz rock e fusion. La rassegna di concerti avrà come palcoscenico il piazzale Ceccarini, è scandita da quattro appuntamenti ad ingresso libero, il 23 e 24 giugno e il 25 e il 26 agosto, sostenuti dal main sponsor Paolo Gualandi, imprenditore bolognese con la passione per la musica e per Riccione. Apriranno il Riccione Summer Jazz il 23 giugno i Quintorigo con Mauro Ottolini e la voce narrante di Gino Castaldo, proponendo “Mingus. La storia di un mito”, una rilettura moderna ed affascinante di uno dei geni più innovativi del jazz moderno, Charles Mingus, uno spettacolo dalla dimensione teatrale, tra musica e parole: racconti e un’analisi storica del periodo e del personaggio, saranno accompagnati dalle sonorità inconfondibili dei Quintorigo, verso una rilettura moderna ed affascinante della musica di uno dei geni più innovativi del jazz moderno. Si ascolteranno pagine memorabili in arrangiamenti timbricamente innovativi e con un piglio non meno viscerale di quello che lo stesso Mingus infondeva alle sue esecuzioni. Il giorno dopo la scena sarà tutta della Andrea Mingardi Band per un tributo al genio di Ray Charles. Il 25 agosto Alessandro Quarta Quintet in un incredibile viaggio musicale ci porta ad esplorare i vari mondi sonori passando dal rock al classico, dal jazz al pop, da Morricone a Piazzolla. Con la sua impeccabile ecletticità stilistico-musicale e la sua tecnica violinistica diabolica, insieme al suo trio ritmico e al pianista Giuseppe Magagnino, il rocker Alessandro Quarta ci condurrà nel mondo musicale mai esplorato prima. Concluderà la rassegna James Senese che in più di mezzo secolo di carriera ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale sono famose come il suono del suo sax. Passando per i seminali Showmen con Mario Musella, Napoli Centrale, le collaborazioni con l’indimenticabile amico Pino Daniele ma anche il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato a Franco Del Prete, James Senese ha suonato e cantato i vinti, quelli che non hanno mai avuto voce. La sua forza e coerenza artistica lo ha trasformato in un’icona, irrinunciabile punto di riferimento per le nuove generazioni musicali che vogliono urgenza espressiva e zero compromessi

L’arte di essere animale, solidarietà e impegno civile: dal 23 al 25 giugno

Il 23 giugno, nel parco di Villa Lodi Fè, inaugura L’arte di essere animale, attività e iniziative a favore della raccolta fondi per il Canile comunale di Riccione, un weekend dedicato agli animali che vivono in casa e a quelli che una casa non ce l’hanno ancora. Si tratta di un progetto di rete, nato dalla collaborazione e dalla sinergia di tre importanti realtà cittadine: l’associazione Centro Arti Figurative, l’associazione “E l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz e l’associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca, che ha consentito la costruzione di un patrimonio condiviso di esperienze e ha dato origine a una storia comune. Per tre giorni il parco si animerà con tante e diverse iniziative: esposizione di suggestive opere pittoriche dedicate agli animali realizzate dagli artisti, new e old generation, del Centro di Arti Figurative; stand e info point per poter avere informazioni utili su tutto ciò che riguarda gli animali domestici; attività laboratoriali, passeggiate con i cani, di proprietà o del canile; incontri divulgativi con Roberto Marchesini e con Francesco Caggio. Nell’incantevole spazio verde di Villa Lodi Fè si trova l’elegante edificio dei primi del ‘900 sede dell’Associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca che durante il periodo estivo presenta la rassegna Vieni al mercoledì a Villa Lodi Fè?, un ricco palinsesto di iniziative tra arte, musica e parole, andando a impreziosire i contenuti degli eventi culturali della città.

Riccione Family Circus guest Lucilla e Pane, burro e burattini: l’estate dei bambini dal 27 giugno al 29 agosto

Per i più piccoli Riccione offre un calendario ricco di appuntamenti: dal 27 giugno al 29 agosto al Parco degli Olivetani tornano gli spettacoli di Riccione Family Circus con un appuntamento speciale l’11 luglio quando a Riccione arriverà Lucilla, la cantante coloratissima e tanto amata dai bambini; dal 28 giugno al 23 agosto la compagnia teatrale Fratelli di Taglia propone la rassegna diffusa di teatro d’animazione nei quartieri di Riccione, Pane, burro e burattini; dal 4 luglio al 31 agosto, ogni martedì e giovedì, appuntamento con la cultura in riva al mare con le proposte a cura della Biblioteca comunale e del Museo del Territorio con la rassegna Storia e storie in spiaggia, letture animate e laboratori didattici per bambini. Fra le proposte culturali il Museo del Territorio propone, ogni mercoledì sera di luglio e agosto, i laboratori didattici e le visite guidate al Castello degli Agolanti, in programma nel mesi di agosto e settembre, quando si potranno osservare anche i recenti scavi archeologici in loco, comprese le iniziative in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (dal 9 al 17 settembre). Per la rassegna Festival del mondo antico, il 25 giugno al museo, Pasquale Palmieri presenta il libro “Le cento vie di Cagliostro”.

Albe in controluce, concerti al sorgere del sole: dal 2 luglio al 13 agosto

Il respiro del mare d’estate si accorda con i suoni di uno degli appuntamenti più amati e seguiti del palinsesto di Riccione, Albe in controluce. Concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione, che, ogni domenica dal 2 luglio al 13 agosto, rappresentano l’anima progettuale dell’intera programmazione, simbolo stesso della narrazione della città che negli anni ha saputo consolidare un evento artistico unico, di respiro internazionale e di alti contenuti progettuali ed emozionali. La rassegna, attesa e amata da turisti e residenti, è divenuta cifra identitaria dell’estate adriatica. Grandi artisti della scena musicale si esibiscono in quel tempo sospeso in cui l’incanto del mare è accarezzato dalle prime luci del sole, i concerti a cielo aperto, in riva all’Adriatico, restituiscono un’atmosfera unica e offrono a tutti l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile. Una serie di eventi speciali, pensati per ogni tipo di sensibilità, per generazioni diverse, ma unite da un comune amore per la musica. Tra i protagonisti in un palinsesto ancora in via di definizione: Cricca, Alan Sorrenti, Angelica, Nino Buonocore, Simone Cristicchi e Ghemon. La rassegna è promossa, curata e organizzata dall’assessorato al Turismo del Comune di Riccione in collaborazione con Cooperativa Bagnini Riccione e con gli operatori balneari. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

Le albe dello yoga: dal 21 giugno al 2 settembre

Il risveglio dolce delle albe in musica è accompagnato anche dalle proposte di benessere di Albe in controluce.Yoga al sorgere del sole, gli appuntamenti con le lezioni di yoga all’alba, di fronte al mare, nel parco di Villa Mussolini. Il progetto a cura di Renza Bellei prende avvio il 21 giugno con la Giornata Mondiale dello Yoga e si conclude il 2 settembre. Il sorgere del sole sarà celebrato ogni sabato mattina e i partecipanti saranno accompagnati in un viaggio emozionale che unisce il benessere psico-fisico alla meditazione in una location d’ eccezione che fonde la spiaggia e il mare in un’atmosfera unica per i sensi e per lo sguardo. Un’occasione di condivisione, per turisti e riccionesi che già conoscono e praticano lo yoga e un’opportunità per gli altri di avvicinarsi a questa particolare forma di conoscenza di sé e del mondo.

Festival del Sole: dal 2 al 7 luglio

La sedicesima edizione del Festival del Sole, rassegna internazionale di ginnastica acrobatica a gruppi, torna dal 2 al 7 luglio in piazzale Roma con musiche e coreografie che daranno vita a uno spettacolo unico in Italia. La rassegna si conferma centrale nel panorama sportivo internazionale e per la città di Riccione, con 2.200 iscritti da 16 nazioni (Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Germania, Giappone, Grecia, Inghilterra, Isole Faroe, Italia, Lituania, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera), 80 ore di spettacoli gratuiti per cittadini e turisti e oltre 15mila presenze sul territorio durante tutta la settimana del Festival. Ancora una volta verrà promossa un’idea “diversa” di sport: un evento non agonistico, senza classifiche né giudici, all’insegna del divertimento e del benessere dove tutti sono i benvenuti. La nuova edizione del Festival del Sole rientrerà anche tra gli eventi de La Notte Rosa con uno spettacolo interamente dedicato al Giappone e agli ospiti d’onore della serata, la squadra di ginnastica ritmica maschile dell’università Kokushikan di Tokyo. Un grande spettacolo, dal titolo Sakura Pink Night – L’Incanto rosa del Giappone, che è frutto di una progettualità condivisa tra il Comune di Riccione e l’organizzazione del Festival del Sole, sia dal punto di vista artistico che dei contenuti.

Ciné, il grande cinema a Riccione: dal 4 al 7 luglio

Dal 4 al 7 luglio tornano le giornate di cinema di Ciné – Giornate di cinema, il grande appuntamento estivo dell’industria cinematografica nazionale, si rivolge al grande pubblico con un programma di eventi culturali e spettacoli aperti alla città, una settimana di eventi speciali e progetti di animazione, anteprime e retrospettive d’autore, che hanno luogo in Piazzale Ceccarini, al Cinepalace e al Palazzo dei Congressi, in collaborazione con le principali società di distribuzione. Anche quest’anno Ciné ripropone il progetto di cinema dedicato ai giovani, nato nel 2017, in collaborazione con il Giffoni Film Festival. Al centro di tutto, una novità che accomuna il senso di accoglienza della città di Riccione e dei giurati di Giffoni: l’ospitalità. Per la prima volta, le famiglie del territorio apriranno le porte delle loro case “adottando” ragazzi e ragazze di altre regioni d’Italia, proprio come accade durante il festival campano. Un valore universalmente riconosciuto ai riccionesi e unicità alla base dell’esperienza di Giffoni. CinéCamp, in collaborazione con il Giffoni Film Festival, all’interno del cartellone degli appuntamenti per la città, è il programma educativo di incontri e proiezioni di cinema per ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni. Tanti gli eventi per gli appassionati di cinema, arricchiti anche dalle presentazioni di Europictures, Vertice 360, Magnitudo, Minerva Pictures, e Wanted Cinema.

La Notte Rosa con Carmen Consoli: sabato 8 luglio

La Notte Rosa si tinge di poesia a Riccione con Carmen Consoli in concerto, sabato 8 luglio dalle 22, una Notte Rosa diversa e speciale, dove piazzale Roma si trasforma in un teatro, una grande stanza di ascolto con una proposta di qualità che richiama un pubblico amante del cantautorato. Carmen Consoli si esibirà in trio con Massimo Roccaforte e Adriano Murania. È stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley, si è esibita come headliner a Central Park, ha segnato 3 sold out di fila a New York, ha fondato una sua etichetta – la Narciso Record – si è ispirata a Verga e alla mitologia, ha portato nelle sue canzoni anche l’arabo e il francese, è stata la prima donna nella lunga storia del Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con “Elettra” e la prima donna investita del ruolo di Maestro Concertatore per il “Concertone della Notte della Taranta”, è stata nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef e Ambasciatrice del “Telefono Rosa”, ha vinto il premio Amnesty Italia per “Mio zio”: la carriera di Carmen Consoli è costellata di primati, non poteva mancare a inaugurare con un suo concerto evento unico il palco della Notte più attesa dell’estate.

Frida Bollani Magoni alla Festa della Madonna del Mare: sabato 15 luglio

Torna dal 14 al 16 luglio l’importante appuntamento della tradizione marinara, la Madonna del Mare. Riccione celebra la tradizionale festa religiosa e marinaresca in onore della Vergine che consolida e rinnova in uno spirito solenne il legame della città con il suo mare dedicandole il grande concerto di Frida Bollani Magoni sul piazzale del Porto. Un’antica tradizione e un giovane talento della musica italiana. Le celebrazioni della Madonna del Mare – uno dei momenti più attesi dell’anno dalla popolazione di Riccione – quest’anno culminano con un concerto di Frida Bollani Magoni, cantante e musicista che a soli 18 anni ha già conquistato il pubblico e la critica internazionali. Organizzato da Riccione Teatro e dalle associazioni di volontariato APIR e ANMIC, il concerto si terrà sabato 15 luglio e sarà preceduto dalla lettura di un testo inedito della scrittrice Elisa Casseri (Premio Riccione per il Teatro 2015): un omaggio letterario a Frida Bollani Magoni e al legame tra la Madonna del Mare e la città di Riccione. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alle associazioni di volontariato che partecipano all’evento (biglietto d’ingresso: 15 euro, posto unico non numerato). Capace di fare magie con il pianoforte e la voce (senza disdegnare la chitarra, l’armonica, il basso e la batteria), Frida Bollani Magoni ha conquistato il web e il pubblico dal vivo, arrivando nel 2021 a esibirsi al Quirinale, applaudita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La scorsa estate ha pubblicato “Primo Tour”, album d’esordio che abbina gli interessi musicali condivisi con i genitori Petra Magoni e Stefano Bollani (Lucio Dalla, Leonard Cohen, Franco Battiato) e l’amore per i brani delle nuove generazioni (Ariana Grande, Britney Spears). Quella riccionese è la nuova tappa di un tour di successo, che sold out dopo sold out, l’ha portata anche a Londra e Parigi. Il 14 luglio l’anteprima delle celebrazioni con Carlo Romeo che presenta il libro “Burrasche. Diario di bordo 2022”. Domenica 16 luglio le note di “Albe in controluce” accompagnano il sorgere del sole della giornata dedicata alle celebrazioni religiose e alla deposizione in mare della corona di fiori in ricordo dei caduti. Il progetto, ideato e promosso dall’assessorato Turismo Sport Cultura Eventi Museo Biblioteca del Comune di Riccione è frutto di un lungo percorso di programmazione condiviso con artisti, operatori balneari e associazioni cittadine.

Balamondo con Max Gazzè: 22 e 23 luglio

La musica d’autore incontra la ricerca folk e la tradizione in un’estate che attraverso i suoni racconta l’identità di una città aperta alle contaminazioni e alle sperimentazioni come Riccione. Sabato 22 e domenica 23 luglio Riccione diventa il palcoscenico di due spettacoli evento unico di Balamondo, il progetto artistico di Mirko Casadei che riunisce artisti di fama nazionale e internazionale. Il 22 luglio Mirko e la PoPular Folk Orchestra saranno sul palco di piazzale Roma con un protagonista indiscusso della scena pop italiana Max Gazzè, in una veste inedita. Mirko insieme all’arrangiatore dell’Orchestra Casadei, Manuel Petti rivisiterà venti brani di Gazzè in chiave folk. Sul grande palco davanti al mare, la tradizione romagnola si sperimenta e si contamina con altri generi musicali, gettando le premesse per creare uno straordinario evento unico musicale. La sera di Balamondo si trasforma in un’alba delle meraviglie. Il 23 luglio sulla spiaggia di Riccione Mirko Casadei e la PoPular Folk Orchestra salutano il sorgere del sole con un altro ospite musicale che presto verrà annunciato.

Deejay On Stage con i più grandi protagonisti della musica italiana: dal 29 luglio al 24 agosto

Torna dal 29 luglio al 24 agosto il format riccionese firmato Radio Deejay di Deejay On Stage, il contest musicale riservato ai giovani artisti emergenti che si esibiranno sul palco di piazzale Roma, insieme alle serate evento in compagnia di ospiti acclamati a livello nazionale e internazionale. Il talent nazionale di Radio Deejay dedicato alla ricerca di nuovi artisti sta ottenendo ottimi riscontri, dei tantissimi iscritti, saranno selezionati i ragazzi provenienti da tutta Italia che si esibiranno sul palco e racconteranno le emozioni attraverso i social. Deejay On Stage il contest è giunto alla nona edizione e sono diversi i protagonisti che dopo la partecipazione si stanno facendo conoscere anche dal grande pubblico. Tantissimi i giovani che manifestano interesse a partecipare al contest, molti di età compresa tra i 18 e i 22 anni, tanti quelli che hanno già partecipato a talent come “Amici”, “X-Factor”, “Sanremo Giovani” e altri programmi televisivi nazionali. Sono state quasi cinquecento le proposte arrivate da tutta Italia nel 2022 per quello che negli anni è diventato uno dei concorsi più prestigiosi, sia per l’ambito premio – un mese di rotazione su Radio Deejay del brano vincitore – sia per l’importanza del palco. Gli artisti che verranno selezionati avranno la possibilità di esibirsi questa estate davanti a migliaia di persone, condividendo il palco con gli ospiti big delle diverse serate, e verranno giudicati da una giuria di qualità che decreterà i finalisti e il vincitore. Lo scorso anno, il vincitore, Fiat 131, è arrivato tra i finalisti di “Sanremo Giovani 2022”, il riccionese Cricca è stato tra i protagonisti nell’ultima edizione di “Amici” su Canale 5 e Serepocaiontas è tutte le mattine in onda insieme a Fiorello a “Viva Rai2!” con il suo inseparabile ukulele: ennesima conferma di quanto il palcoscenico di Deejay On Stage sia un notevole trampolino di lancio per i giovani esordienti e un’occasione straordinaria per farsi conoscere al grande pubblico. Quest’anno saranno dieci le date evento unico con la direzione artistica di Linus e il coordinamento di Rudy Zerbi che presenterà insieme a Andrea & Michele e a Gianluca Gazzoli gli ospiti con le hit dell’estate 2023.

