Nasce il Premio “Ho voluto la bicicletta” per ricordare la giornalista Mariateresa Montaruli

BOLOGNA – Animata da una passione senza fine per i viaggi e per la bicicletta: era così Mariateresa Montaruli, reporter, giornalista, scrittrice e blogger specializzata in cicloturismo e mobilità dolce. Ha raccontato le sue uscite in un libro, “Ho voluto la bicicletta” (inizia con una bicicletta da corsa vintage abbandonata in cortile, come lei stessa ha raccontato, il suo amore per le due ruote), ma anche sui giornali, riviste e sul suo bike blog “Ladra di biciclette”; ha incontrato persone, condiviso avventure, ottenuto importanti riconoscimenti come il premio Giornalista Amica della Bicicletta Fiab e nel 2019 il terzo posto al premio Blog Adutei, l’associazione degli enti del turismo stranieri in Italia. Scomparsa prematuramente nel luglio scorso, in sua memoria è stato istituito il Premio Ho voluto la bicicletta. L’organizzazione è a cura de “La Nuova Ecologia”, il mensile di Legambiente, che da sempre vede nella bicicletta il mezzo di elezione per la mobilità dolce, con il supporto di Upcycle Cafè, il primo bike bistrot d’Italia nato nel 2013 a Milano, e della famiglia e di un gruppo di amici di Mariateresa Montaruli. Declinato al femminile, il riconoscimento sarà diviso in due sezioni: la prima, “Diari della bicicletta”, riservata a giornaliste, premierà il miglior reportage cicloturistico realizzato durante l’anno appena trascorso; la seconda, “Adesso pedala” è riservata a personalità femminili che si sono distinte per un particolare progetto che promuove ed amplifica il mondo delle due ruote (start up, libro, evento, cluster territoriale). La Giuria sarà formata da esperti del settore della bicicletta e da personalità dei media, giornalisti e amici di Mariateresa Montaruli. Termine ultimo per la partecipazione il 4 marzo 2024. Gli articoli e i servizi giornalistici per la Sezione “Diari della bicicletta” saranno acquisiti dalla Giuria attraverso la rassegna stampa realizzata da Onclusive, nonché su segnalazione delle autrici attraverso candidature spontanee da spedire tramite mail a: premiohovolutolabicletta@lanuovaecologia.it. Mentre per la Sezione “Adesso pedala” le candidature saranno acquisite su proposta delle stesse candidate attraverso segnalazioni da spedire tramite mail sempre a: premiohovolutolabicletta@lanuovaecologia.it. I premi saranno assegnati nel corso di una cerimonia durante la Fiera del Cicloturismo che si terrà a Bologna dal 5 al 7 aprile 2024.

Per informazioni su regolamento e modalità di partecipazione si può visitare la pagina: https://www.lanuovaecologia.it/ho-voluto-la-bicicletta-il-premio-intitolato-a-mariateresa-montaruli/

