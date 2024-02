Bologna: Gran Reno ospita “Nokep Generation”, la sfida canora per talenti emergenti

BOLOGNA – Il rinomato Centro Commerciale Gran Reno, situato a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, diventa il palcoscenico di “Nokep Generation”, un’entusiasmante gara di talenti canori. Questo contest offre ai giovani artisti l’opportunità unica di aggiudicarsi un contratto discografico con Saifam Music, distribuito da Warner Music Italia.

Inaugurato nel 1993 e recentemente rinnovato nel 2022, il Centro Commerciale Gran Reno è divenuto un punto di riferimento per lo shopping e l’intrattenimento in Emilia Romagna. Caratterizzato da un’ampia varietà di negozi, brand prestigiosi e un’eccellente offerta culinaria distribuita su tre livelli, il centro ha sempre posto grande enfasi su eventi e iniziative culturali, tra cui la competizione musicale “Nokep Generation”.

Il contest, che prenderà il via ogni domenica di febbraio a partire dal 4, vedrà come protagoniste due figure di spicco nel panorama televisivo e dei social media: Ludovica Pagani e Diletta Begali. Ludovica, nata a Bergamo nel 1995, è una giornalista e influencer di grande successo, nota per il suo lavoro con Sport Italia e per la sua popolarità su Instagram, dove conta oltre 2,6 milioni di follower. Diletta, altrettanto influente nel mondo dello spettacolo, è nota per il suo lavoro come giornalista sportiva e conduttrice televisiva.

Il Centro Commerciale Gran Reno invita tutti a partecipare a questo evento unico, sia come concorrenti che come pubblico.

Per chi desidera iscriversi al contest come cantante, è possibile farlo gratuitamente seguendo il link: https://www.marketing-seo.it/nokeptv.html.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Canale 229 alle ore 18, permettendo a un pubblico ancora più ampio di assistere alle performance e sostenere i propri talenti preferiti.

Il Centro Commerciale Gran Reno e i suoi partner sono orgogliosi di offrire questa piattaforma esclusiva ai giovani artisti, contribuendo così a valorizzare e promuovere i nuovi talenti nel panorama musicale italiano.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione, visitate il sito ufficiale del Centro Commerciale Gran Reno:

https://shopville-gran-reno.klepierre.it/