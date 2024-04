“Un pianeta da leggere e da salvare”: a Casa Niccolini una mattinata di attività e divertimento per i più piccoli

Appuntamento per bambini da 6 a 11 anni sabato 20 aprile 2024 alle 11, in via Romiti 13 a Ferrara

FERRARA – Una mattinata tra fantasia e sostenibilità, per scoprire come “salvare il pianeta” viaggiando tra le pagine dei libri. Sabato 20 aprile 2024 alle 11 la biblioteca comunale Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara) ospiterà una mattinata per bambini dai 6 agli 11 anni, tra letture, scienze, teatro, attività interattive, esperimenti scientifici e tanto divertimento e fantasia, per avvicinare i più giovani all’amore per l’ambiente e per i libri. L’iniziativa, dal titolo “Un pianeta da leggere e da salvare“, è a cura di “Leoscienza“, ed è organizzata in occasione delle Giornate Mondiali della Terra e del Libro, che si celebrano rispettivamente il 22 e il 23 aprile.

L’iniziativa è gratuita, i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria attraverso l’invio del modulo online disponibile sul sito http://archibiblio.comune.fe.it (nella sezione di Casa Niccolini).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Le letture animate saranno lo strumento non solo per conoscere le meraviglie e le difficoltà del nostro pianeta Terra, ma in primo luogo per scoprire quanto le pagine di un libro – la cui lettura fa vibrare il nostro cuore e il nostro intelletto – possano essere il luogo dove trovare risposte ai nostri interrogativi. I libri così si confermeranno, agli occhi dei bambini e delle bambine, speciali fonti di emozioni (divertimento, meraviglia, tristezza, entusiasmo e tante altre) ma anche fonti di soluzioni alle sfide del presente, stimoli per l’azione, scrigni di valori e buone pratiche. Capiremo così l’incredibile varietà del mondo vegetale e la sua importanza per la vita sul pianeta Terra, dal cibo all’ossigeno che respiriamo. E noi, cosa facciamo per le piante? Da un fiore sul balcone alle foreste del pianeta, passando per il parco cittadino: ogni gesto quotidiano può fare la differenza.

Per informazioni: 0532418231 – info.niccolini@comune.fe.it

Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it