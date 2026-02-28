“Il guado. L’oro blu del Medioevo” il 28 febbraio la presentazione a Rimini

RIMINI – Presentazione del libro

Il guado

L’oro blu del Medioevo

di Oreste Delucca

Sabato 28 febbraio, ore 16.15, nell’ambito dell’evento “Tra pigmenti e mordenti”, Oreste Delucca presenta il libro “Il guado. L’oro blu del Medioevo” (Panozzo Editore). L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Imago Antiqua, avrà luogo presso la Sala Arazzi del Museo della Città e sarà patrocinata dal Comune di Rimini.

Nella sua opera, Delucca si mette alla ricerca del guado, una pianta tintoria – un tempo ampiamente coltivata tra Romagna e Marche e oggi praticamente sconosciuta al grande pubblico – che per secoli ha colorato l’arte, il commercio e la cultura del continente europeo. Dalle grotte preistoriche alle vesti regali, dalle macine medievali ai primi procedimenti industriali, il guado (Isatis tinctoria) ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del colore. L’autore ci guida in un racconto avvincente e documentatissimo, che intreccia botanica, archeologia, arte, medicina, economia e costume: si scopre come il blu, un tempo marginale, sia diventato simbolo di nobiltà, spiritualità e potere e come l’“oro blu” del Medioevo abbia alimentato commerci, ispirato miti e trasformato paesaggi. Attraverso fonti d’archivio, testimonianze materiali e ricostruzioni storiche, il libro restituisce dignità e centralità a una pianta dimenticata, oggi riscoperta come emblema di sostenibilità e bellezza naturale.