Il 6 maggio Ciclovia del Sole si presenta a Bologna

Il grand tour in bicicletta tra paesaggi e comunità lunedì alle 15 in Cineteca

BOLOGNA – La Ciclovia del Sole si presenta con un appuntamento nazionale, a Bologna, che sarà anche l’occasione per ragionare su una strategia integrata per il cicloturismo in Italia.

L’evento organizzato dalla Città metropolitana di Bologna in collaborazione con Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana, si svolgerà:

Lunedì 6 maggio alle ore 15

Cineteca di Bologna

Piazzetta Pier Paolo Pasolini

Per partecipare al convegno, che segue gli incontri che si sono svolti nei mesi scorsi sul territorio attraversato dalla Ciclovia del Sole, è consigliata l’iscrizione online, nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma dettagliato.

La Ciclovia del Sole Verona-Bologna-Firenze: 670 km (di cui 360 km in Emilia-Romagna e 166 km nella città metropolitana di Bologna), che si inseriscono in una delle più importanti ciclabili europee (Euro Velo 7 da Capo Nord a Malta per 7.400 km complessivi).

Alla Città metropolitana di Bologna sono stati affidati il coordinamento e l’attuazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e di promozione per il tratto Verona-Bologna-Firenze.