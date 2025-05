Ferrara celebra la Giornata mondiale senza Tabacco con una “Camminata per non fumare”

Sabato 31 maggio 2025 (ritrovo alle 9 a Porta Paola). Ass. Carità “Occasione per sensibilizzare sui danni del fumo e sull’importanza di adottare stili di vita sani basati sull’abitudine al movimento”

FERRARA – Una camminata sulle antiche mura cittadine per richiamare l’attenzione sui danni causati dall’abitudine al fumo. E’ così che il prossimo sabato 31 maggio Ferrara celebrerà la Giornata Mondiale senza Tabacco. Il ritrovo per la partenza è alle 9 da Porta Paola.

A organizzare l’iniziativa, patrocinata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Ferrara, è Msp-Movimento Sportivo Popolare Italia-Comitato di Ferrara in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna, l’Azienda Ospedaliera e Azienda Sanitaria Locale di Ferrara.



L’iniziativa è stata presentata il 28 maggio in conferenza stampa nella residenza municipale dall’assessore allo Sport Francesco Carità con la presidente Msp Italia Comitato di Ferrara Lara Liboni, il direttore Chirurgia toracica Ausl di Ferrara Giampiero Dolci, il direttore Pneumologia Azienda ospedaliera e universitaria di Ferrara Alberto Papi, il direttore Pneumologia Ausl di Ferrara Marco Contoli, il direttore Sanitario AUSL di Ferrara Roberto Bentivegna, il dirigente Medico Chirurgia toracica Azienda ospedaliera di Ferrara Nicola Tamburini.

“Cogliendo l’occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, con questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore Carità – vogliamo sensibilizzare quanto più possibile i cittadini sui problemi legati al tabagismo e sull’importanza di adottare stili di vita sani, al riparo dalle dipendenze, come quelle da fumo, e basati sull’abitudine al movimento e all’attività fisica. Ringrazio l’MSP, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, che si è fatto promotore di questo appuntamento. L’auspicio è che siano tanti i ferraresi, soprattutto giovani, che vorranno partecipare alla camminata, poiché quando lo sport si unisce alla prevenzione e alla tutela della salute le iniziative sportive hanno un riverbero ancora più significativo”.

“Sono stata coinvolta dall’AUSL di Ferrara – ha spiegato Lara Liboni – per organizzare una camminata nella Giornata mondiale dedicata ai danni causati dal consumo del fumo. Per me è importante essere presente perché MSP è, da sempre, vicino ai temi sanitari, promuoviamo corretti stili di vita e il mio slogan è ‘meglio fare sport che dipendere dal tabacco e fumarsi la salute’. L’iniziativa è a partecipazione gratuita, sarà distribuita la maglietta dell’evento e i partecipanti potranno lasciare un’offerta libera come contributo alla ricerca contro i danni da fumo dell’ospedale di Cona”.

“Purtroppo – ha sottolineato Marco Contoli – l’abitudine al fumo è ancora molto diffusa: a Ferrara il 30% circa delle persone sopra i sessantacinque anni fuma o ha smesso di fumare da pochi anni. Questo dimostra purtroppo un fallimento scientifico e medico, non siamo stati capaci di fare emergere con forza quanto la tossicodipendenza o la dipendenza dalla droga chiamata fumo, sia un grosso problema di salute. Il fumo di sigaretta è causa del 75% dei circa dei 55 milioni di persone che ogni anno muoiono nel mondo per cause croniche, cardiovascolari, eventi celebrali, patologie croniche respiratorie. Circa il 24-25% della popolazione generale adulta fuma, nei giovani invece, a livello internazionale, abbiamo circa il 18-19% della popolazione adolescenziale che fuma sigarette e anche sigaretta elettronica. Quindi i dati sono allarmanti”.

“Presso la Chirurgia Toracica – ha precisato Giampiero Dolci – trattiamo spesso gli esiti del fumo sui polmoni come tumori o enfisemi. Riteniamo che siano fondamentali iniziative come questa per seminare messaggi di prevenzione che attecchiscano nell’animo dei giovani, anche alla luce dell’importanza che questi ultimi possono avere nell’incentivare uno stile di vita libero dal fumo per una più lunga e migliore qualità di vita”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il 31 maggio, si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale Senza Tabacco. Ogni anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità promuove la “Giornata mondiale senza tabacco” per evidenziare i rischi per la salute associati al consumo di tabacco e sostenere politiche efficaci per ridurne il consumo.

Il consumo di tabacco (tabagismo) rappresenta uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di tumori e malattie cardiovascolari e respiratorie.

Dati

Quasi un italiano su quattro (il 24,2% della popolazione) è un fumatore.

Il 70% dei fumatori inizia a fumare prima dei 18 anni di età e il 94% prima dei 25 anni. Inoltre il 36,6% degli studenti nella fascia 14-17 anni e il 9,6% tra 11 e 13 consuma almeno un prodotto tra sigaretta tradizionale, e-cig o tabacco riscaldato (almeno una volta nel mese precedente la survey). Contrariamente agli adulti, tra i giovani il consumo è più diffuso tra le ragazze.

Il fumatore ha una speranza di vita di 10 anni inferiore al non fumatore. La gravità dei danni dovuti al tabacco è direttamente proporzionale al consumo, per cui sono importanti età di inizio, numero di sigarette giornaliere, numero di anni di fumo, inalazione più o meno profonda del fumo.

Il tabacco provoca più decessi di alcol, AIDS, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme.

Il fumo è una miscela di sostanze nocive per la salute, che causa danni a tutti gli organi e apparati del corpo umano, attraverso meccanismi come danneggiamento del DNA, infiammazione e stress ossidativo. Le sostanze chimiche individuate nella combustione del tabacco sono circa 4000, tra cui la nicotina, di cui circa 60 riconosciute come cancerogene.

Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno 27 malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, cancro del polmone e altre forme di cancro, cardiopatie, vasculopatie, precoce danno renale diabetico, impotenza maschile e influisce negativamente sull’apparato riproduttivo femminile.

I Centri antifumo

I Centri Antifumo sono servizi che offrono trattamenti integrati (terapie farmacologiche e supporto psicologico individuale o di gruppo) per smettere di fumare.

Nella provincia di Ferrara da anni è attivo il Centro Antifumo che prevede un primo colloquio a cui fa seguito la partecipazione a un percorso individuale o di gruppo. La partecipazione ai gruppi è gratuita. I gruppi si svolgono in tutti i distretti.

In occasione del 31 maggio il Movimento Sportivo Popolare, MSP Italia Comitato di Ferrara, organizza una camminata di sensibilizzazione. Tale evento è stato patrocinato dal Comune di Ferrara e Azienda Ospedaliera di Ferrara e Azienda Sanitaria Locale di Ferrara.

Per informazioni e iscrizioni: 3392896636 (MSP Ferrara)

Ai partecipanti verrà inoltre consegnata una maglietta a memoria della giornata

10 buoni motivi per smettere di fumare (a cura di MSP Ferrara):

1. Migliorare la salute:

Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari, polmonari, tumorali e altre patologie legate al fumo.

2. Ridurre il rischio di malattie gravi:

Il fumo è una delle principali cause di cancro ai polmoni, malattie cardiache e altri disturbi.

3. Risparmiare denaro:

Smettere di fumare significa non spendere più denaro per le sigarette.

4. Aumentare la consapevolezza:

Smettere di fumare aiuta a diventare più consapevoli delle scelte che si fanno per la propria salute.

5. Migliorare la qualità della vita:

Smettere di fumare permette di respirare meglio, avere più energia e godersi di più la vita.

6. Essere un buon esempio:

Smettere di fumare può aiutare a essere un modello per i figli, i colleghi e gli amici.

7. Liberarsi dalla dipendenza:

Smettere di fumare significa liberarsi dalla schiavitù della nicotina e delle sigarette.

8. Migliorare l’aspetto fisico:

La pelle, i denti e i capelli possono apparire più sani e lucenti dopo aver smesso di fumare.

9. Godere di un migliore senso del gusto e dell’olfatto:

I sapori e gli odori possono apparire più intensi dopo aver smesso di fumare.

10. Avere un futuro migliore:

Smettere di fumare può aiutare a vivere più a lungo e in modo più sano.