La nuova edizione al via venerdì 3 ottobre

MISANO ADRIATICO (RN) – Si alza il sipario su “Ecce Homo – Ciò che ci rende umani o disumani”, capitolo autunnale delle apprezzate rassegne filosofiche misanesi curate da Gustavo Cecchini.

La nuova edizione, al via venerdì 3 ottobre, vedrà protagonisti cinque illustri pensatori e avrà al centro l’uomo e il suo stare al mondo.

Ad inaugurarla sarà Vito Mancuso, che venerdì sera salirà sul palco del Teatro Astra di Misano con una lectio dal titolo “Liberi di vivere: il senso delle cose oltre la finitezza della vita”.

Vito Mancuso accompagnerà i presenti in una intensa riflessione su cosa significa accettare la finitezza dell’essere anche quando le domande restano senza risposta e la ricerca di un senso appare impossibile. Indipendentemente da come ognuno veda il dopo o concepisca l’eternità, che creda nelle fede religiosa, nel destino o nella fatalità, la lezione di Vito Mancuso lascerà tracce per comprendere la preziosità della vita e viverla nella coincidenza di etica ed estetica, del bello e del bene. Perché solo se siamo bellezza, e produciamo bellezza, possiamo avere consolazione di fronte all’idea della fine.

Le rassegne filosofiche di Misano da anni sono sinonimo di qualità e richiamano centinaia di persone. Recentemente ne hanno parlato il programma culturale di Rai Tre “Fahrenait” e il Festival della Filosofia di Modena.

Anche questa rassegna filosofica gode dell’importante sostegno di Rivierabanca e Romagna Acque.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21:00. L’ingresso è libero, sino ad esaurimento posti.

Per informazioni:

BIBLIOTECA COMUNALE 0541-618484

IAT 0541-615520