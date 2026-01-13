Le commissioni consiliari di mercoledì 14 gennaio

BOLOGNA – Mercoledì 14 gennaio sono in programma tre commissioni consiliari.

Alle 9, la commissione “Commercio, Turismo, Lavoro, Economia di Vicinato” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Scuola, Antimafia, Legalità Democratica, Coesione Sociale, Cultura e Giovani, Europa e Attività Internazionali” per un’udienza conoscitiva richiesta dal consigliere Franco Cima (Partito democratico) sulla mostra organizzata dall’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati) intitolata “Senza Ritorno”, allestita in manica lunga a Palazzo d’Accursio dal 10 al 31 gennaio.

Ritrovo in Manica lunga di Palazzo d’Accursio.

Alle 11, la commissione “Scuola, Antimafia, Legalità Democratica, Coesione Sociale, Cultura e Giovani, Europa e Attività Internazionali” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Politiche per l’Abitare, Benessere Animali” per un’udienza conoscitiva di aggiornamento sullo stato del progetto del Gemello Digitale e le prospettive future, richiesta dalle consigliere Mery De Martino e Giulia Bernagozzi (Partito democratico).

La seduta si terrà in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Alle 14.30, la commissione “Parità e Pari Opportunità” si riunirà per un’udienza conoscitiva promossa dalla presidente Porpora Marcasciano avente come tema “Limiti e potenzialità delle Rete Nazionale Anti tratta”.

La seduta si terrà in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna