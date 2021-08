Domenica 15 agosto eventi nei Castelli del Ducato

Caccia al tesoro per bambini a tema Dante e l’Inferno, Parco delle Fiabe per famiglie, Magico Tour nel Castello Incantato, cene e pranzi di Ferragosto, visite a tema e degustazioni di vini e salumi

PARMA – Ferragosto per famiglie nei Castelli del Ducato! Domenica 15 agosto, ore 16 e 18, “Dante per Bambini: caccia al tesoro nell’Inferno di Dante”, un divertente e istruttivo percorso guidato per bimbi e ragazzi dai 5 ai 14 anni con mappa al Castello di Contignaco (PR) per commemorare il settecentenario della morte di Dante Alighieri. Il Castello appartenne infatti agli Aldighieri di Parma, la stessa famiglia di Dante. Secondo la leggenda, il sommo Poeta soggiornò presso il maniero durante gli anni del suo esilio. La caccia al tesoro sarà ispirata alla figura di Dante e al suo capolavoro, la Divina Commedia. Seguendo le orme del Poeta attorno al Castello, i bambini, accompagnati dai loro genitori, saranno impegnati a rincorrere una misteriosa catena di indizi che li porterà a scoprire i più celebri mostri incontrati da Dante: le fiere della selva oscura “che nel pensier rinova la paura”, il demonio Caronte che traghetta le anime “con occhi di bragia”, il giudice Minosse che con la sua coda “essamina le colpe ne l’intrata”, l’orribile Cerbero che “con tre gole caninamente latra” e tante tante altre divinità infernali, fino a giungere al centro dell’Inferno e allo “spaventosissimo” tesoro finale… Che paura!

I bambini potranno così imparare a conoscere, in un modo semplice e divertente, alcune delle figure più belle dell’universo dantesco e dell’opera fondativa della nostra Letteratura.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto degli attuali protocolli nazionali e regionali mirati al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19. Per garantire la massima sicurezza, l’intera caccia al tesoro si svolgerà all’aperto. Durante il percorso i bambini dovranno essere sempre accompagnati dai loro genitori.

Costi: bambini fino a 14 anni € 12; adulti € 10

Al termine del gioco, chi lo desidera potrà effettuare una visita guidata completa degli interni del Castello: adulti € 9; bambini € 5 (gratuito per i bambini di età inferiore ai 5 anni).

Sarà anche possibile degustare i vini del Castello: calici a partire da € 4.

Prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), domenica 15 agosto, alle ore 15.30, 16.45 e 18, propone sempre per bambini e famiglie il Magico Tour nel Castello Incantato, avvincente avventura per grandi e piccini guidati dalla nobile Dama del Castello e da un audace cavaliere, alla scoperta del segreto del maniero! Grandi e piccini accompagnati dai genitori, si cimenteranno nell’impresa del recupero di un prezioso tesoro, risolvendo enigmi e superando ostacoli, in un percorso guidato che li porterà alla scoperta del meraviglioso castello medioevale, dei suoi giardini fioriti, dei suoi saloni e angoli segreti. Tutti i bambini coraggiosi verranno nominati cavalieri e dame di corte. Per chi desiderasse pranzare intorno al Castello in collina, numerosi sono gli agriturismi e trattorie che propongono ottimi piatti del territorio e menu bimbi, nel borgo il Ristorante Osteria del Castello propone ottimi piatti da degustare anche sulla terrazza con vista panoramica. Visita animata guidata su prenotazione e a numero chiuso nel rispetto delle direttive ministeriali. E’ obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Ferragosto per tutti i gusti al Castello di Gropparello (PC) domenica 15 agosto con possibilità di prenotare la visita al Castello ore 10:30, 16, e 17:30; prenotare la visita Naturalistica alle Gole del Vezzeno alle ore 17:30, pranzo e cena di Ferragosto alla Taverna Medievale, nei Giardini del Castello e merende al Loco di Ristoro al Belvedere del Castello con taglieri di formaggi e salumi con cestino di pane speciale della chef , vini doc, bollicine e birre artigianali.

È attivo inoltre il Parco delle Fiabe per bambine e bambine. Una giornata in relax con avventure contro orchi e streghe, ma anche con cavalieri e fate per conoscere i segreti di un mondo magico.

Impara i valori dei Cavalieri e Vivi la fiaba dal vero con Mamma e Papà!

Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Il Castello di Sarzano di Casina (RE) domenica 15 agosto aperture straordinarie domenica ore 10-12.30 e 15.30-19, con possibilità di pranzo e cena al ristorante del Castello Borgo Bianco Matilde. Prenotazioni obbligatorie e informazioni: info@castellidelducato.it

Ferragosto in Rocca a Sala Baganza (PR) con Visita alla Sala dell’Apoteosi di Sebastiano Galeotti, alla Rocca Sanvitale e al Museo del Vino, domenica 15 con apertura dalle ore 10. Ritrovo presso la biglietteria della Rocca Sanvitale. Visita completa per ripercorrere la storia della Rocca e delle importanti famiglie che l’abitarono: i Sanvitale e i Farnese, attraverso le opere che hanno lasciato sulle pareti del castello. Aperta solo su prenotazione la Sala dell’Apoteosi è un mirabile affresco settecentesco del pittore fiorentino Sebastiano Galeotti (Firenze 1676 – Mondovì 1746), commissionata dal Duca Antonio Farnese tra il 1724 – 1727. La sala non è situata all’interno della Rocca Sanvitale, ma nell’angolo sud est della Cortaccia, adiacente e una volta collegata alla Rocca. L’affresco raffigura l’apoteosi farnesiana, dove divinità e personificazioni di arti e virtù si raccolgono attorno al duca Farnese. Ritrovo presso la biglietteria della Rocca.

Visita guidata alla Rocca alle ore 11 e ore 16.

Possibilità di effettuare una degustazione di prodotti del territorio previa prenotazione.

Prenotazione obbligatoria

L’evento si svolge anche in caso di maltempo.

Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Attorno alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), domenica 15 agosto si svolge la tradizionale Fiera dell’Assunta con bancarelle, mentre in in via IV Novembre si svolge la Festa Gastronomica. Solo domenica 15 agosto c’è il Mercatino dell’Antiquariato in centro storico e lungo i caratteristici portici del borgo con stand che espongono pezzi pregiati da collezione, rarità d’epoca, antichità certificate, rigatteria, vintage retrò e modernariato. Informazioni: info@castellidelducato.it

Sempre al Castello di Contignaco (PR), domenica 15 agosto, visite guidate accompagnate dai proprietari in una visita guidata che li condurrà a scoprire la storia del Castello e i segreti delle sue sale interne. La visita, per chi lo desiderasse, si potrà concludere con una degustazione dei vini prodotti nelle cantine della fortezza, durante la quale i proprietari esporranno la storia antica dell’Azienda di famiglia. Per chi lo desidera, degustazione con assaggi di tre dei vini di Contignaco: Bianco del Conte, Rosso del Sasso e Rosso del Rio dei Predoni. Prenotazione obbligatoria.

Costi: visita adulti € 9, bambini € 5; visita con degustazione € 20

Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

A Palazzo Ducale di Guastalla (RE), domenica 15 agosto, c’è una visita guidata a tema al Palazzo Ducale a cura di Ivan Cantoni e Fiorello Tagliavini con la presentazione di due opere inedite di Marino Mazzacurati. L’iniziativa, in collaborazione con la Biblioteca Maldotti e l’Ufficio Informazioni Turistiche, prevede due appuntamenti per un massimo di 20 persone a turno: alle 16.30 e alle 17.30 Accesso gratuito. E’ necessaria la prenotazione e la presentazione del GreenPass.

Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Domenica 15 agosto, proseguono i tour alla scoperta del centro storico di Scandiano (RE).

Informazioni: info@castellidelducato.it

