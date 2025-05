Domani all’Auditorium Sant’Ilario la nuotatrice Cristina Chiuso con il suo libro

PIACENZA – Appuntamento martedì 27 maggio alle 18, all’Auditorium Sant’Ilario, per la presentazione del libro “Con la testa nell’acqua” della campionessa di nuoto Cristina Chiuso, che nell’occasione sarà affiancata dal presidente dell’associazione benefica “Insieme oltre le onde” Luca Foletti, dall’assessore allo Sport Mario Dadati e dal delegato provinciale del Coni Robert Gionelli, in un incontro condotto dal giornalista Mauro Molinaroli.

Nuotatrice professionista per 20 anni, Cristina Chiuso è stata capitana della Nazionale italiana, ha vinto cinque medaglie a livello europeo e partecipato a cinque Mondiali e quattro Olimpiadi, giungendo alla finale a Sydney 2000. È stata la velocista più forte della sua generazione, primatista italiana dei 50 stile sia in lunga che in corta per più di tre lustri e colonna portante delle staffette azzurre di categoria. Anche di questo parla il suo libro, che è soprattutto un viaggio nel mondo del nuoto e dentro se stessa. Pubblicato 15 anni dopo il ritiro dalle competizioni, avvenuto nel 2009, non è una biografia pura: aneddoti e ricordi sono sempre parte di un discorso più ampio, utili a rafforzare o spiegare un concetto e non semplicemente ad esaltare un dato statistico. Quando Cristina Chiuso racconta della sua esperienza Olimpica, ad esempio, porta esempi del passato e del presente, ma anche approfondimenti tecnici, dissertazioni di cultura sportiva e di benessere atletico.

Dopo il ritiro agonistico, Cristina Chiuso ha continuato a lavorare nel mondo del nuoto e dello sport, come opinionista tv, commentatrice, giornalista ed esperta di marketing e comunicazione, vivendo l’ambiente del nuoto anche dall’altra parte. Questo le ha conferito esperienza e sensibilità, tratti che traspaiono anche dalle sue analisi televisive, sempre lucide e chiare, mai banali o superficiali. Anche tra le pagine del libro, tutto è collegato da alcuni piccoli particolari, passaggi che a volte sono quasi nascosti, dove l’autrice rende perfettamente l’idea di alcune sensazioni che solo un atleta può provare. “Con la testa sott’acqua” è una lettura necessaria per gli appassionati di nuoto, che si ritroveranno facilmente nelle sue parole dallo stile ora leggero e ora molto tecnico, ma mai pesante. Ma anche per chi vuole una visione dello sport moderna, dove trovano spazio le parole delle donne del bordo vasca, dove la salute mentale non è più un tabù e dove non è solo il risultato ad avere senso, ma è il percorso il vero protagonista.

Ingresso libero, il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto in beneficenza.