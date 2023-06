Direttamente da Battiti Live Charlotte M. il 24 giugno sbarca a Rimini

RIMINI – L’appuntamento è alle 17.30 di sabato 24 giugno presso il centro commerciale Le Befane di Rimini, dove la popolarissima artista Charlotte M., star del web e idolo della Generazione Z, fresca dell’uscita della hit musicale Pane e burro, realizzata insieme ad Ascanio, giovane cantante uscito dall’ultima edizione di Amici, incontrerà i suoi fan per un summer party dalle mille sorprese.

Dopo quattro libri, cinque canzoni e i recenti successi come attrice e doppiatrice, la quindicenne toscana seguitissima su TikTok, Youtube e Instagram, non si ferma e oltre al film Charlotte M. Il Film – Flamingo Party, che sta registrando ottimi risultati su Netflix, si prepara a sbarcare a teatro per un tour che la vedrà impegnata per la prossima estate e per tutto l’autunno.

Intanto, grazie alla collaborazione con Blu Iris Eventi, la giovane artista sta attraversando l’Italia per incontrare i suoi giovanissimi supporter, firmare autografi, fare selfie ed esibirsi in spettacolari show che promettono di fare innamorare grandi e piccoli.

«Incontrare di persona i miei fan per me è molto importante, ogni volta è un’emozione nuova – commenta Charlotte M. – Sono sempre contenta di condividere i miei progetti con le persone che credono in me ogni giorno. L’avventura che sto vivendo è un sogno dal qual non vorrei svegliarmi mai!».

Dopo i grandi successi degli show di Crema, Parma, Bologna e Bari, lo shopping centre Le Befane di Rimini si prepara, dunque, a entrare nel mondo di Charlotte M. per scoprire la spontaneità e l’allegria che caratterizzano la 15enne idolo glam degli adolescenti di tutta Italia.