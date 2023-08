DEEJAY On Stage Riccione: il 19 agosto ospiti Alfa, Ariete e i Piqued Jacks

RICCIONE (RN) – Sono tra gli artisti più amati dai giovanissimi due degli ospiti che si esibiranno sabato 19 agosto sul palco di DEEJAY On Stage e si tratta di Ariete e Alfa.

All’anagrafe Arianna Del Giaccio, Ariete è la cantautrice romana che a Sanremo 2023 ha portato in gara Mare di guai. È un vero e proprio fenomeno della nuova scena musicale di oggi, una delle voci più amate dalla generazione Z. A soli 8 anni ha iniziato a suonare la chitarra, poi il pianoforte, poi a comporre i primi pezzi. A 17 anni ha partecipato a XFactor ed è già stata ospite a Riccione nell’estate 2022, dopo aver pubblicato il suo primo album in studio, facendo battere forte il cuore ai moltissimi fan che la aspettavano in piazzale Roma. Un’altra ora è il suo nuovo singolo estivo.

Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un cantautore genovese, classe 2000. Il suo stile musicale oscilla tra il pop, il rap e l’indie. Con oltre 400mila iscritti al canale Youtube e 1 milione di follower su TikTok, conta oltre 139 milioni di views su Youtube e oltre 450 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Ha ottenuto un triplo disco di platino con Cin Cin, tre dischi di platino con Testa tra le nuvole, Pt.1, Sul più bello, TeStA Tra Le NuVoLe, pt.2) e sei dischi d’oro.

Ha composto la colonna sonora della serie di RaiPlay Confusi e ad aprile ha concluso un tour sold-out nei club italiani: il 12 maggio è uscito il singolo estivo Bellissimissima <3, in pochissimo tempo disco d’oro. L’uscita è stata accompagnata da un divertente video girato sulle montagne russe che conta oltre 10 milioni di views.

Insieme ad Ariete e Alfa saranno sul palco anche i Piqued Jacks, la band indie toscana che dopo aver vinto a sorpresa la seconda edizione di Una voce per San Marino, è arrivata alla Liverpool Arena per partecipare all’Eurovision Song Contest 2023 sulle note di Like an animal. Molti i traguardi raggiunti in questi anni: nel 2019 il gruppo ha vinto Sanremo Rock, nel 2020 vengono selezionati da MTV per la piattaforma New Generation, l’anno scorso sono stati la prima band italiana a esibirsi al prestigioso Summerfest di Milwaukee negli Stati Uniti.

Prosegue fino al 24 agosto anche il programma di allenamenti giornalieri di Play DEEJAY: tutti i corsi sono gratuiti, basta prenotarsi sull’app di Technogym.

Il progetto, l’organizzazione e la realizzazione di Deejay On Stage è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Radio Deejay nella figura di Linus e con il patrocinio, contributo e supporto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Riccione.