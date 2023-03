Dal 6 marzo negli UCI Cinemas arriva la rassegna Oscar 2023 con Avatar: La Via dell’Acqua, Gli Spiriti dell’Isola e Tàr

MILANO – Dal 6 marzo nelle multisala del Circuito UCI Cinemas prosegue la speciale rassegna Oscar 2023, dedicata ai lungometraggi candidati alla 95ª edizione degli Academy Awards, che si terrà a Los Angeles al Dolby Theatre il 12 marzo 2023. Al prezzo ridotto di 4,90 euro (6,90 euro nelle multisala Luxe) i fan del cinema di qualità potranno assistere alle proiezione dei film più apprezzati dal pubblico e dalla critica nel 2022 nelle multisala del Circuito UCI, in grado di offrire un’esperienza cinematografica all’avanguardia in termini di qualità e confort.

La rassegna proseguirà il 6 marzo con Avatar: La Via dell’Acqua, il film campione d’incassi, sequel dell’incredibile lungometraggio del 2009. Interpretato da Zoe Saldana e Sam Worthington, distribuito da The Walt Disney Company Italia e diretto da James Cameron, il lungometraggio è candidato a quattro premi Oscar, tra cui quello al miglior film. Il 7 marzo tornerà sul grande schermo Gli Spiriti dell’Isola, il lungometraggio distribuito da The Walt Disney Company Italia, vincitore di ben tre Golden Globe (miglior film commedia o musicale, miglior attore in un film commedia o musical e migliore sceneggiatura), che si è guadagnato nove candidature agli Oscar, tra cui miglior film, miglior regista per Martin McDonagh, miglior attore per Colin Farrell, miglior attore non protagonista per Brendan Gleeson e Barry Keoghan e miglior attrice non protagonista per Carter Burwell. L’8 marzo, il giorno della festa della donna, sarà il turno di Tàr, il lungometraggio dedicato alla prima donna di sempre a dirigere l’orchestra dei Berliner Philharmoniker. Distribuito da Universal Pictures e interpretato dalla grande Cate Blanchett, che proprio per questo ruolo ha vinto il Golden Globe alla miglior attrice in un film drammatico, il lungometraggio è candidato a sei premi Oscar, tra cui quello al miglior film, al miglior regista per Todd Field e alla miglior attrice protagonista.

La rassegna proseguirà il 13 marzo con The Whale e il 14 marzo con Everything Everywhere All at Once – La Vita, il Multiverso e Tutto Quanto.

Le multisala che proietteranno la rassegna Oscar 2023 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino, UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FR), UCI Fiume Veneto (PN), UCI MilanoFiori (MI), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Sinalunga (SI), UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bolzano (BZ), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Megalò (CH), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Palermo (PA), UCI Pioltello (MI), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).

Il costo del biglietto è di 4,90 euro, 6,90 euro nelle multisala Luxe. È possibile acquistare i biglietti per l’anteprima presso le casse delle multisala del Circuito, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 41 strutture multiplex e un totale di 425 schermi.