“Cinema in Cortile”, la magia dei film all’aperto nelle case popolari di Parma

Primo appuntamento domenica 25 agosto, alle ore 21, nel cortile di via Pozzuolo del Friuli, alla presenza dell’assessora Rossi

PARMA – Arriva “Cinema in Cortile”, un appuntamento organizzato da Acer, con il patrocinio e la coorganizzazione del Comune di Parma, per vivere assieme la magia del cinema, con quattro serate di proiezioni gratuite che si svolgeranno negli spazi comuni delle case popolari gestite dall’Azienda Casa Emilia-Romagna di Parma.

Con questa nuova iniziativa prosegue il più ampio progetto “Una casa non è solo 4 mura”, ovvero la creazione di momenti di socializzazione che favoriscano la conoscenza reciproca e l’integrazione degli inquilini e delle famiglie che vivono all’interno degli immobili di edilizia residenziale pubblica di Parma e della sua provincia. In questo caso, il cinema di condominio diventa un cinema partecipato.

Il programma di “Cinema in Cortile” è composto da quattro appuntamenti, alle ore 21: domenica 25 agosto, serata alla quale porterà i saluti dell’Amministrazione l’assessora al Welfare Laura Rossi che spiegherà l’iniziativa alla stampa, che è invitata a partecipare, e giovedì 29 agosto, nel cortile di via Pozzuolo del Friuli; e successivamente domenica 1 e 5 giovedì settembre in quello di via dei Bersaglieri.

Le pellicole proiettate saranno “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia, il primo capitolo del 2014 della fortunata trilogia che racconta i complicatissimi piani di una “banda” di laureati e ricercatori colpiti dalla crisi, e il pluripremiato successo di botteghino “Perfetti sconosciuti”, di Paolo Genovese.