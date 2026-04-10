Cesenatico accoglie il tricolore di Pole e Aerial Sport

In gara 350 atlete da tutta Italia

CESENATICO (FC) – Cesenatico si trasforma per due giorni in uno dei punti di riferimento degli sport acrobatici italiani, ospitando il Campionato nazionale di Pole Sport e Aerial Sport.

Nella palestra dell’Accademia Acrobatica si confrontano le migliori interpreti della disciplina arrivate da tutta la penisola, in una manifestazione che, edizione dopo edizione, continua ad allargare pubblico e partecipazione.

L’organizzazione dell’evento vede impegnate la federazione internazionale POSA, la Pole Sports & Arts World Federation, presieduta da Davide Lacagnina, insieme alla Fisac, Federazione italiana sport acrobatici e coreografici, e ad Aics. La competizione porta in Riviera 350 atlete, provenienti dalle regioni del nord come dal sud, dalla Puglia alla Sicilia, tutte in lotta per il titolo nazionale nelle diverse classi di appartenenza.

Il quadro delle categorie rende bene l’idea di quanto questo movimento sia ampio e trasversale: si parte dalle junior varsity, bambine di appena 6 anni, fino alle master over 50. Un universo sportivo composto da giovanissime, adolescenti e adulte, accomunate dalla stessa passione per una disciplina che richiede forza, coordinazione, eleganza e grande impegno.

Uno degli aspetti su cui gli organizzatori insistono maggiormente riguarda la distinzione tra pole sport e pole dance, spesso confuse nell’immaginario comune. Come spiega il presidente Lacagnina, “il pole sport si avvicina molto di più alla ginnastica: le routine prevedono elementi tecnici, difficoltà codificate, parte artistica e valutazioni affidate a giudici specializzati e altamente formati”.

Nel pole sport le atlete si esibiscono su un palo d’acciaio alto quattro metri, con tappeti di protezione a garantire la sicurezza. Nell’aerial sport, invece, entrano in scena tessuti e cerchio, con esercizi che si sviluppano fino a sette metri di altezza. Una componente spettacolare che si accompagna a standard agonistici sempre più elevati.

L’Italia, in questo settore, occupa un posto di primo piano a livello internazionale, con oltre mille agoniste tesserate e una base di praticanti in costante aumento.

A Cesenatico sono presenti anche alcune delle protagoniste più attese, comprese atlete già vincitrici del titolo italiano. Tra i nomi di spicco c’è Alessandra Marchetti, spezzina, campionessa mondiale e fresca vincitrice dell’Europeo di Praga e del Mondiale di Budapest. Nell’aerial sport riflettori puntati anche su Greta Contessa, vicecampionessa italiana e bronzo iridato.

A sottolineare il valore dell’appuntamento è Elisa Gozzi, referente nazionale e supervisore internazionale delle competizioni POSA, che lega il successo dell’edizione al lavoro di squadra. Il record di partecipazione, osserva, è frutto dell’impegno di un gruppo di una decina di persone: dalla segreteria coordinata da Giorgia Venturelli, al marketing seguito da Morris Ciccone, fino alla sicurezza e al layout curati da Lorenzo Taghetti. Un’organizzazione compatta per un evento che certifica la crescita di uno sport ormai sempre più seguito.