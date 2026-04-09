Un mese al Ferriere Trail Festival!

L’evento in programma l’8/9 maggio

FERRIERE (PC) – Si sta avvicinando sempre più rapidamente l’edizione 2026 del Ferriere Trail Festival, in programma a Ferriere (PC) i prossimi 8/9 maggio.

Gli organizzatori di Up&Down Piacenza Natural ASD hanno già iniziato le pulizie dei diversi tracciati che vedranno protagonisti atleti provenienti da diverse regioni d’Italia e non solo: si tratta di un lavoro imponente, che permetterà ai partecipanti, e dopo la gara agli appassionati di trekking, di percorrere in sicurezza i magnifici sentieri del selvaggio e spettacolare territorio della Val Nure, nell’Appennino Emiliano al confine con la Liguria.

Tutti e tre i percorsi avranno partenza e arrivo a Ferriere (PC), il comune più esteso della provincia di Piacenza e pregevole meta turistica.

La gara “regina” sarà il Three Valley Grand Tour, con il suo percorso di ben 102 km e 6.000 m di dislivello positivo e negativo. Una gara per atleti esperti, il primo e unico Ultra Trail completamente in provincia di Piacenza, fatta eccezione per un breve sconfinamento in Liguria. Il tracciato interessa 4 Comuni: Ferriere, Santo Stefano D’Aveto (GE), Cerignale, Corte Brugnatella, e toccherà tutte le cime più alte del territorio: ben sette i monti oltre i 1300 mt!

I finishers del TVGT otterranno 5 punti ITRA (International Trail Running Association).

Ma la distanza che ha sancito la nascita dell’evento è quella intermedia, il Ferriere Classic Ring (FCR), 57 km con 3.100 m di dislivello positivo e negativo e ricavato interamente all’interno del Comune di Ferriere, tranne un breve sconfinamento a Santo Stefano d’Aveto; anche nel FCR si toccheranno sette cime oltre i 1.300 m. Questo percorso assegnerà 3 punti ITRA.

L’altra gara in programma è il Carevolo Trail Race (CTR, 31 km per 1.600 m D+- e 2 punti ITRA.

TVGT, FCR e CRT sono inoltre gare qualificanti UTMB.

Il TVGT partirà l’8 maggio alle ore 23.00; le altre gare si terranno il 9 maggio.

Sul sito www.ferrieretrailfestival.it sono disponibili le informazioni relative ai percorsi e alle modalità di iscrizione.

Iscritti di diverse nazionalità

A proposito di iscrizioni: sono già molti gli iscritti alla gara emiliana, tra cui spiccano alcuni francesi e ancora atleti belgi, tedeschi, croati e anche un rappresentante di San Marino!