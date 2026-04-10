“Strade Bianche B12 Ferrara”: raduno cicloturistico tra sport, natura e solidarietà a favore dei Frutti dell’Albero

Presentata in Comune la manifestazione di sabato 11 aprile 2026 con partenza alle 9:30 da via Bologna 115

FERRARA – “Strade Bianche B12 Ferrara” è la manifestazione ciclistica per bici gravel e mtb in programma per sabato 11 aprile 2026 con partenza e arrivo a Ferrara. L’appuntamento è stato è presentato giovedì 9 aprile 2026 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore comunale allo Sport Francesco Carità, il direttore Confcommercio ASCOM Ferrara Davide Urban, l’organizzatore dell’evento per B12 Bike Professional Luca Agosti, la referente comunicazione dell’evento Vanna Bonazza.

“Anche in questa occasione facciamo sinergia con i comuni vicini con l’obiettivo di promuovere al meglio grazie a manifestazioni sportive le bellezze e l’economia dei nostri territori – ha affermato l’assessore comunale allo Sport Francesco Carità -. Vi porto infatti anche i saluti del sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi, che insieme a Ferrara ospiterà il passaggio dei ciclisti partecipanti al tour su strade bianche. Anche questi appuntamento sono tasselli che vanno a valorizzare tutto il mondo sportivo e nel settore ciclismo dopo la classica Coppi-Bartali ospiteremo quest’anno il Giro dell’Emilia”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – La cicloturistica “Strade Bianche B12”: sport, natura e solidarietà su due ruote è un evento dedicato agli amanti della bicicletta e del turismo lento, in programma sabato 11 aprile 2026 tra le suggestive strade sterrate e i paesaggi rurali del territorio.

La manifestazione, aperta a ciclisti di ogni livello, propone un percorso immerso nella natura che attraversa le campagne ferraresi percorrendo i tratti iconici di “strade bianche”, offrendo un’esperienza unica all’insegna dello sport e della scoperta del territorio.

La “Strade Bianche B12” non è una competizione, ma un’occasione per condividere la passione per la bicicletta in un clima di convivialità e sicurezza. L’organizzazione ha previsto diversi punti ristoro lungo il percorso, assistenza tecnica e sanitaria, oltre a un servizio di supporto per tutti i partecipanti.

L’evento ha inoltre uno scopo benefico: parte del ricavato sarà devoluto all’associazione “I Frutti dell’Albero”, realtà impegnata in attività di supporto e solidarietà sul territorio. Un’iniziativa che rafforza il valore sociale della manifestazione, unendo sport e attenzione verso il prossimo.

“L’obiettivo è promuovere il cicloturismo, valorizzare il nostro territorio e sostenere progetti solidali attraverso un evento sostenibile e accessibile a tutti” – dichiarano gli organizzatori – “un’iniziativa che unisce sport, cultura, tradizione e solidarietà”.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 9,00 presso B12 BIKE PROFESSIONAL (via Bologna 115), con partenza prevista alle 9:30. Le iscrizioni sono aperte fino al 09/04/2026 sul sito ufficiale (raggiunto già il sold out con 190 partecipanti) www.B12bikeprofessional.com o direttamente in negozio in via Bologna 115, Ferrara.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e con particolare attenzione alla sicurezza dei partecipanti.

Per info e iscrizioni: email b12bikeprofessional@gmail.com, cell. 3336378599, sito web www.b12bikeprofessional.com.