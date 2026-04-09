LI&PRA conferma il proprio sostegno alla Pallacanestro Reggiana: secondo anno nel Basket Pool biancorosso

REGGIO EMILIA – Prosegue con entusiasmo e reciproca soddisfazione la collaborazione tra Pallacanestro Reggiana e LI&PRA, azienda specializzata nella produzione di pavimenti e rivestimenti decorativi per interni, che anche per la stagione sportiva 2025/2026 è parte del Basket Pool biancorosso.Nella giornata odierna, la Presidente di Pallacanestro Reggiana Veronica Bartoli ed il General Manager Marco Sambugaro hanno fatto visita allo showroom LI&PRA di Scandiano, occasione utile per consolidare il rapporto tra le due realtà e condividere visioni e obiettivi futuri.

“Essere al fianco di Pallacanestro Reggiana per il secondo anno consecutivo rappresenta per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Cinzia Rubertelli, Amministratore Delegato di LI&PRA – In questo primo anno di collaborazione abbiamo potuto apprezzare da vicino i valori, la professionalità e il forte legame con il territorio che contraddistinguono il club. Il nostro ingresso nel Basket Pool si è rivelato un’esperienza estremamente positiva, che intendiamo portare avanti con convinzione, contribuendo allo sviluppo di un progetto che unisce sport, comunità e imprese. Crediamo molto nelle sinergie locali e nella possibilità di creare valore condiviso: per questo guardiamo a questa partnership con grande fiducia, pronti a cogliere nuove opportunità insieme”.

“Grande attenzione è riservata anche alla sostenibilità – afferma Andrea Prati, Presidente di Li&Pra – come azienda sviluppiamo i prodotti seguendo i principi dell’economia circolare. In particolare, alcune linee come Nature e Jeans sono pensate per essere rigenerate a fine ciclo di vita attraverso processi di “seconda vita”, riducendo drasticamente gli scarti e l’impatto ambientale, senza compromettere le performance”.

Fondata nel 1963, LI&PRA vanta una lunga esperienza nel settore, sviluppata attraverso una costante evoluzione tecnologica e progettuale. L’azienda è oggi un punto di riferimento nella produzione di pavimenti LVT/SPC, rivestimenti decorativi per interni – tra cui carte da parati e pannelli di grande formato in stampa digitale – e soluzioni per il rivestimento di scale.

Le soluzioni LI&PRA si distinguono per facilità di posa, elevata personalizzazione e perfetta coordinabilità tra le diverse linee, permettendo di rispondere in modo efficace alle esigenze sia del settore residenziale sia del mondo contract e hospitality. Ogni prodotto è progettato per adattarsi a contesti differenti, grazie a una gamma di configurazioni tecniche che ne ampliano le possibilità applicative.