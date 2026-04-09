Presentata la XIV^ edizione della “Giornata della Diversabilità”

CATTOLICA (RN) – Si è svolta questa mattina, presso la Sala della Giunta del Comune di Cattolica, la conferenza stampa di presentazione della XIV^ edizione della “Giornata della Diversabilità – Percorso Multidisciplinare Riviera Banca”, un evento che coinvolge 382 alunni delle scuole del territorio e culminerà con una serata speciale il 17 aprile al Teatro della Regina.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Rimbalzi Fuori Campo” in partenariato con il Comune di Cattolica, ha visto la partecipazione di autorità locali, dirigenti scolastici, insegnanti, sponsor, membri dell’associazione organizzatrice e rappresentanti della stampa.

Quest’anno il progetto coinvolge 20 classi quarte di scuola primaria, provenienti dai Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, oltre agli istituti Maestre Pie di Cattolica e Riccione. Il tema scelto per questa edizione è “Arte e Disabilità – Il Cinema”.

Gli alunni hanno partecipato a laboratori condotti dall’esperto Valerio Denicolò, durante i quali hanno avuto l’opportunità di esplorare il linguaggio cinematografico come strumento di inclusione, lavorando sulla costruzione di personaggi, sull’espressione delle emozioni e sulla creazione di storie capaci di valorizzare le diversità.

Salvatore Ercoles, presidente di “Rimbalzi Fuori Campo”, ha sottolineato:

“Attraverso il cinema vogliamo aiutare i ragazzi a guardare il mondo con occhi nuovi, sviluppando empatia e capacità di relazione. La diversità diventa così una ricchezza da raccontare e condividere, attraverso un linguaggio creativo e coinvolgente.”

Il supporto di Riviera Banca, che sostiene il progetto fin dalla prima edizione, si conferma fondamentale:

“Sostenere questa iniziativa significa investire nei giovani e nei valori dell’inclusione, della solidarietà e della partecipazione. È un percorso che unisce comunità, scuola e territorio in una visione condivisa di crescita. Un plauso sincero va agli organizzatori, il cui impegno e la cui dedizione rendono possibile ogni anno la realizzazione dell’iniziativa.”, ha dichiarato Fausto Caldari, presidente di Riviera Banca.

Il Comune di Misano, aderente al progetto, ha dichiarato:

“Questo progetto rappresenta un’esperienza educativa di grande valore umano e formativo, capace di trasmettere ai bambini il significato autentico dell’inclusione e del rispetto.”

Marila Girolomoni, Sindaca di Gabicce Mare, ha aggiunto:

“Promuovere l’inclusione significa costruire una comunità più equa e consapevole. Questo progetto è un esempio concreto di come scuola, istituzioni e associazioni possano lavorare insieme in questa direzione.”

Nicola Gabellini, vice sindaco del comune di San Giovanni in Marignano ha sottolineato l’importanza del percorso educativo:

“Iniziative come questa rafforzano il ruolo della scuola come comunità educante e contribuiscono alla crescita di cittadini consapevoli, attraverso esperienze che uniscono emozione, conoscenza e responsabilità.”

Franca Foronchi, Sindaca di Cattolica, e Federico Vaccarini, Vicesindaco, hanno dichiarato: “Il cinema è uno strumento straordinario per educare all’empatia e all’inclusione. Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno un progetto che coinvolge i giovani e rafforza il legame tra i territori.”

Angela Bulzinetti, assessora alla scuola del comune di Gradara, ha dichiarato:

“L’arte, e in particolare il cinema, rappresenta un linguaggio universale capace di superare barriere e creare relazioni. Questo progetto ne è una dimostrazione concreta.”

L’evento culminerà il 17 aprile, alle ore 20:00, al Teatro della Regina di Cattolica, con una serata finale durante la quale verrà presentato il risultato del laboratorio svolto nelle scuole, insieme a spettacoli e testimonianze di ospiti di rilievo nazionale, scelti per la coerenza con i temi e i valori dell’iniziativa, tra cui i Terconauti, il Duo Idea e Andrea Casadei con Svetlana Moshkovich.

L’ingresso alla serata, aperta al pubblico e libero, è rivolto in modo particolare agli studenti e alle loro famiglie, per condividere un momento conclusivo che celebra il percorso svolto e i valori dell’inclusione.