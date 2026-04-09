Manutenzione straordinaria delle strade

Approvato il programma annuale degli interventi da oltre 1,7 milioni di euro

RICCIONE (RN) – Un investimento complessivo di 1.712.500 euro per un piano di interventi di manutenzione straordinaria che nel 2026 interesserà numerosi viali e strade cittadini. La Giunta comunale ha approvato l’elenco delle priorità degli interventi che rientra nel programma triennale dei lavori pubblici con l’obiettivo di risanare e migliorare la viabilità cittadina e garantire un ambiente urbano sicuro e accessibile a tutti. Le risorse saranno destinate a un ampio pacchetto di lavori volti a ripristinare gli asfalti e i marciapiedi e bonificare tratti particolarmente usurati o ammalorati dagli apparati radicali che insistono sulle pavimentazioni. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati a Geat.

“Abbiamo programmato interventi diffusi su tutto il territorio comunale, dando priorità alle situazioni più urgenti ma senza perdere di vista una visione complessiva della città – sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. L’obiettivo è garantire una viabilità più efficiente, migliorando al contempo il decoro urbano e la fruibilità degli spazi pubblici per tutti: pedoni, ciclisti e automobilisti. Continueremo a lavorare con una pianificazione attenta e costante, per rispondere in modo puntuale alle esigenze dei cittadini e del nostro territorio”.

Le strade urbane oggetto di manutenzione straordinaria sono numerose, circa 50. Il rifacimento degli asfalti, in seguito agli interventi sulla rete fognaria da parte di Hera, interesserà interi viali nei quartieri Fontanelle e Punta dell’Est: viale Raffaello, Majorana, Mattei, Delle Ginestre, Leon Battista Alberti, Isonzo, Sesia, Ticino, Brenta, Rubicone, Adda, Mincio, Bormida, Scrivia, Volano e Panaro. Su queste stesse strade, oltre agli asfalti, gli interventi prevedono anche il rifacimento dei marciapiedi.

Interventi mirati interesseranno inoltre viale Cellini (nel tratto dalla ferrovia a viale Vespucci), viale Vespucci (da viale Michelangelo a viale Cellini) e viale Bernini (dalla ferrovia a viale Vespucci), con un rinnovamento completo di carreggiate e percorsi pedonali.

Nei viali Reno, Nizza, Camogli (nel tratto tra i viali Flaminia e Pigna), Pigna e Emilia (lungo la corsa lato Rimini), così come lungo i viali Nettuno, Anzio a Riccione Paese e lungo i viali Aretino, Boccherini e Marenzio nel quartiere Alba sono previsti interventi per il rifacimento degli asfalti.

Un aspetto importante che caratterizza il piano di interventi è la bonifica puntuale da apparato radicale, che riguarderà specifiche aree dove le radici degli alberi hanno danneggiato la pavimentazione stradale. L’obiettivo è intervenire in modo mirato sulle zone più compromesse garantendo la stabilità dell’alberatura e la percorribilità in sicurezza delle strade. Gli interventi di bonifica interesserà alcuni tratti dei viali Limentani, Formia, Liguria, Monti, Nazario Sauro, Tito Speri, corso Fratelli Cervi, Leopardi (intero viale), Decio Raggi, Settembrini, Adriatica, Santorre di Santarosa, Portofino, Oberdan (intero viale) e Massaua.

Gli interventi interesseranno anche i viali Toscana, Potenza, Trebaci e Viggiano.