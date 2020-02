CesenaINbolla 2020 raddoppia tra Bollicine e cibi gourmet

Al via sabato 15 febbraio dalle 18 alle 24 al Teatro Verdi l’evento del gusto dedicato al pubblico con le eccellenze spumantistiche di oltre 60 produttori da tutta Italia, le Maison francesi produttrici di Champagne, il gran buffet a cura di WeelDone e la musica live dei Brillanti Sparsi

CESENA – Sarà una vera e propria effervescente festa del gusto la sesta edizione di Cesena INBolla, il format tenuto a battesimo da Taste Production che mette in degustazione oltre 160 fra le migliori etichette spumantistiche del Belpaese in rappresentanza di 66 cantine provenienti da 10 regioni italiane, a cui si aggiungono quattro maison francesi produttrici di Champagne.

Winelover e gastronauti sono chiamati a raccolta sabato 15 febbraio dalle 18.00 al Teatro Verdi non solo per degustare grandi vini, ma anche per le numerose prelibatezze gastronomiche che affiancheranno i banchi d’assaggio delle bollicine e per la musica live, con il concerto della band Brillanti Sparsi, a partire dalle ore 22.30, che trasformerà l’evento degustazione in un party a tutti gli effetti.

Porte aperte al pubblico a patire dalle 18 e fino alle 24. Protagoniste della kermesse sono le bollicine, per la prima volta in libera degustazione. Sessantasei le ‘maison’ selezionate che, dall’Alto Adige alla Sicilia, raccontano dalla viva voce di produttori e sommelier professionisti, le eccellenze vitivinicole provenienti da diversi terroir italiani ad alta vocazione spumantistica. A proporre le loro migliori etichette cantine di Franciacorta, Trento DOC, Alta Langa, Oltrepò Pavese, Friuli, Alto Adige, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Toscana, Sicilia. Non potevano mancare le bollicine di casa nostra con 12 cantine romagnole, molte delle quali aderenti al Club dei Bianchi di Romagna, il sodalizio nato un anno fa per promuovere e far conoscere a winelover e addetti ai lavori i vini bianchi del territorio. A confrontarsi con i territori storici della spumantizzazione italiana e con le cantine romagnole eccellenti, anche quattro maison francesi che regaleranno all’evento un assaggio del fascino inimitabile dello champagne.

Ad accompagnare i calici, una gastronomia al top servita nel ricco buffet a cura di WellDone Cesena con oltre 50 delizie gastronomiche: dalla pasta fresca alle piadine e focacce della tradizione, passando per delizie croccanti, insalate sfiziose, pietanze di mare e di terra, contorni di verdure e dolci.

E per non dimenticare la sua vocazione professionale, Taste Production raddoppia con una giornata “a porte chiuse” lunedì 17 febbraio (dalle 13.00 alle 19.00), per ospitare esclusivamente gli addetti ai lavori, titolari di ristoranti, hotel ed enoteche, in una giornata dedicata al business che si svolgerà sempre al Teatro Verdi e a cui sono invitati oltre 2700 professionisti ho.re.ca. E prima della chiusura della due giorni ci sarà il tempo per una premiazione. Sul podio saliranno i titolari di tre ristorati romagnoli al top, selezionati da una commissione di esperti organizzata da Taste Production e premiati per la ‘carta eccellente delle bollicine’ proposta al pubblico in abbinamento con i propri menù.

Organizzata da Taste Production (www.tasteproduction.it), società cesenate che promuove con i suoi eventi aziende enologiche e produttori alimentari in collaborazione con professionisti del settore, CesenaINbolla 2020 si pone l’obiettivo di far conoscere al pubblico l’effervescente mondo delle “bollicine”, ma anche e soprattutto di mettere in contatto operatori del settore e produttori.

Info:

Teatro Verdi, Cervia

Pubblico: sabato 15 febbraio h.18.00 – 24.00

BIGLIETTI INGRESSO:

degustazioni di vino libere e buffet food = € 35 (in prevendita sul web € 30)

WEB: www.cerviainbolla.com

FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/517305465490383/