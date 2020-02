Carmen con il Balletto di Milano il 1° febbraio al Teatro Nuovo di Ferrara

FERRARA – È tra le migliori compagnie italiane di balletto, in Lombardia l’unica con Riconoscimento di rilevanza regionale per l’attività di spettacolo e, dopo il successo dello scorso anno torna al Teatro Nuovo di Ferrara. L’appuntamento è con il Balletto di Milano che con i suoi straordinari artisti sabato 1° febbraio presenterà la sua Carmen, un balletto che regala momenti di pura elevazione artistica.

Nel balletto creato da Agnese Omodei Salè e Federico Veratti tradizione e modernità convivono e la lettura data affascina, così come le brillanti coreografie di gitani, soldati e sigaraie, gli appassionati passi a due, l’efficace messinscena di Marco Pesta. Sempre coinvolgenti le celeberrime musiche di George Bizet: dalla famosissima Habanera, alle danze Aragonese ed Andalusa, alla Danza del Toreador.

Trascina in un universo di seduzione e femminilità la Carmen di Angelica Gismondo, bellissima anche nell’affrontare il suo Destino, il carismatico Alessandro Torrielli. Don Josè è interpretato da Alessandro Orlando, il Toreador da Federico Mella, Micaela da Marta Orsi.

Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il BALLETTO DI MILANO diretto da Carlo Pesta è tra le Compagnie italiane più prestigiose. Riconosciuto da MIBACT, titolare di Riconoscimento di Rilevanza Regione Lombardia e patrocinato dal Comune di Milano, il BdM svolge la propria attività nei maggiori teatri italiani e all’estero dove è presente in teatri ed istituzioni di primo piano in Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Estonia, Lettonia, Finlandia, Russia, Norvegia, Egitto, Marocco e, prossimamente, Israele, Emirati, Canada e Messico. La Compagnia vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori Accademie internazionali e un ampio ed esclusivo repertorio che spazia dai grandi titoli classici rivisitati a produzioni contemporanee.

CARMEN

balletto in due atti su musiche di Georges Bizet

coreografie: A. Omodei – F. Veratti

TEATRO NUOVO, FERRARA

sabato 1° febbraio ore 21

biglietti a partire da € 20,00 – informazioni, prevendita biglietti e prenotazioni

Teatro Nuovo Ferrara www.teatronuovoferrara.com