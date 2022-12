Capodanno in Puglia per il dj producer romagnolo Mitch B., a Cala Corvino – Monopoli (BA)

RAVENNA – Il 31/12/22 il dj producer romagnolo Mitch B. è al mixer di un importante evento, a Monopoli (BA) con Riki Waikiki, a Cala Corvino. Cala Corvino è il villaggio della serie tv “Professione Vacanze” con Jerry Calà, situato in una delle zone più suggestive della costa pugliese, una tra le mete turistiche più ricercate della bella regione… chi ha voglia di un po’ di vacanze ‘fuori stagione’ al Sud è avvertito.

Anche per il sound di Mitch B. è perfetto per questo tipo di eventi: la matrice house non si dimentica e si sente forte nel suo recente singolo “Loca”, ma puoi l’artista spazia come pochi sanno fare. “Dopo aver remixato brani di artisti di riferimento come Dennis Ferrer, Ultra Natè o Barbara Tucker, solo per citarne alcuni, Paul Adam mette le mani su questo disco, dandogli un sapore più tech, con bassi belli ‘panciuti’ ” spiega Mitch B.

