Capodanno in piazza Cavalli a Piacenza con Planet Funk e dj set di Radio Bruno

PIACENZA – A Piacenza l’arrivo del 2024 sarà celebrato al ritmo delle note dei PLANET FUNK. Una grande festa, aperta a tutti, riscalderà Piazza Cavalli il 31 dicembre 2023, per regalare una notte di grande musica dal vivo con una delle band più distintive del panorama elettro-dance internazionale da oltre venti anni.

Ad aprire e chiudere la serata i dj di Radio Bruno, per ballare tutti insieme con i successi dell’anno che si chiude e quelli di sempre.

Il Capodanno in Piazza Cavalli a Piacenza è un evento organizzato da Fondazione Teatri e Comune di Piacenza con la collaborazione di Mister Wolf.

I PLANET FUNK, con il loro inconfondibile sound: un mix di Funk, Elettronica e visione del suono che li caratterizza fin dal primo indimenticabile album ‘Non Zero Sumness’, saranno protagonisti sul palco con il loro A/V Show. Uno spettacolo all’insegna di quel tratto distintivo e visionario, tipico della band, in cui immagini e suoni entrano in perfetta sintonia.

Nati nel 1999 dalla fusione di due formazioni, i Souled Out e i Kamasutra, i Planet Funk hanno esordito nel 2000 con la hit “Chase The Sun”, raggiungendo le vette delle classifiche di tutto il mondo e diventando in poco tempo una delle più importanti band del panorama elettro – dance italiano ed internazionale. Molteplici i brani di successo come “Who said”, “Paraffin” e “Inside all the People”, che hanno affermato la solida carriera del collettivo Planet Funk, permettendo loro di raggiungere il successo straordinario che detengono da più di 20 anni.

Tutti i dettagli sull’iniziativa – orari, modalità di accesso, informazioni pratiche per chi arrivasse da fuori città – sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa martedì 19 dicembre, nell’aula consiliare del Municipio. Sono intervenuti, nell’occasione, la sindaca Katia Tarasconi, l’assessore al Marketing Territoriale e Valorizzazione del Centro Storico Simone Fornasari, Mario Magnelli per la Fondazione di Piacenza e Vigevano, Achille Maini di Radio Bruno e gli sponsor che sostengono la realizzazione della serata: Fondazione di Piacenza e Vigevano, Iren, Coro Marketing, Assiteca Piacenza Srl, Erreci Luce & Gas, Steriltom.

Collegati da remoto Fulvio De Rosa di Mister Wolf e Alex Neri dei Planet Funk.

INFO TECNICHE – L’accesso all’area sarà possibile a partire dalle ore 21 con warm up a cura di Radio Bruno. A seguire, alle 22.30 il concerto dei Planet Funk. Djset aftershow selezionato da Radio Bruno subito dopo la mezzanotte. La serata si concluderà non più tardi dell’una e mezza di notte. Per assistere allo spettacolo ci un’area dedicata ai disabili di fronte al palco con servizi igienici dedicati.

