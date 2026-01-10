La Befana mantiene la promessa: dopo la neve, arriva in festa a Riccione Paese

RICCIONE (RN) – Ha mantenuto la sua promessa e, nonostante la neve e il gelo degli scorsi giorni, la Befana è finalmente pronta a fare il suo ingresso a Riccione, domenica 11 gennaio. La vecchina più amata dai bambini non si è fatta scoraggiare dalle avversità meteo che lo scorso 6 gennaio hanno imposto un rinvio della tradizionale festa per ragioni di sicurezza e viabilità; ha semplicemente deciso di far durare la trepidazione dei più piccoli qualche giorno in più, trasformando il contrattempo in un’attesa ancora più magica.

L’iniziativa si svolgerà in piazza Matteotti e coinvolgerà l’intero borgo storico, restituendo alla comunità un momento di incontro e condivisione molto atteso. La giornata si animerà già dal mattino grazie alle bancarelle di “Chi cerca… trova”, la mostra mercato di articoli di antiquariato, modernariato e curiosità che si snoderà tra piazza Matteotti e parte di Corso Fratelli Cervi. Per questa edizione straordinaria, oltre alla consueta ricerca di tesori nascosti tra oggetti e memorabilia, si andrà simbolicamente anche a caccia delle calze della Befana che, complice la neve, ha scelto di posticipare la sua partenza.

Il clou dei festeggiamenti inizierà alle 15 in piazza Matteotti, quando prenderà il via la distribuzione delle tradizionali calze golose offerte dal Comune di Riccione in collaborazione con Conad. In un clima di gioia alimentato dall’animazione e dalla musica a cura di Maurino Dj, i bambini potranno consegnare la propria letterina direttamente alla Befana e ricevere il prezioso omaggio dalle mani dei volontari della Croce Rossa Italiana.

In caso di condizioni meteorologiche avverse si terrà unicamente la distribuzione delle calze golose, all’interno del Centro della Pesa, in viale Lazio 10.

La festa della Befana è realizzata in collaborazione con il Comitato Riccione Paese.