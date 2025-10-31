Bologna Jazz Festival: il 31 ottobre concerto di Martini Big Band & Maria Pia De Vito

BOLOGNA – Bologna Jazz Festival:

9 ottobre – 16 novembre 2025

Bologna, Ferrara, Forlì

Concerto di venerdì 31 ottobre

Bologna, Sala Bossi del Conservatorio “G. B. Martini”, ore 21

Martini Big Band diretta da Michele Corcella

feat. Maria Pia De Vito

“A Case of You” – Omaggio a Joni Mitchell

Daniele Giardina, Alessandro Presti, Francesco Pesaturo, Christian Bouathong, tromba, flicorno; Francesco Stella, trombone; Giovanni Hoffer, Naxto Fuster, corno;

Federico Eterno, sax alto; Alberto Bonora, sax alto, flauto;

Barend Middelhoff, Valerio Garagnani, sax tenore; Cosimo Gallone, clarinetto;

Olmo Minarelli, Francesco Giacalone, clarinetto, clarinetto basso;

Domenico Caliri, chitarra; Leonardo La Valle, pianoforte,

Moreno Di Matteo, contrabbasso; Stefano Paolini, batteria;

Maria Pia De Vito, voce;

Michele Corcella, direzione e arrangiamenti

In collaborazione con Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna

Ingresso gratuito

Venerdì 31 ottobre alla Sala Bossi del Conservatorio “G. B. Martini” (ore 21; ingresso gratuito), nell’ambito del Bologna Jazz Festival, la Martini Big Band, diretta da Michele Corcella e con la cantante Maria Pia De Vito come solista, eseguirà dal vivo “A Case of You”, un programma musicale in omaggio a Joni Mitchell. Il concerto, realizzato in collaborazione con il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, ribadisce il forte legame tra la kermesse jazzistica e la più importante istituzione formativa cittadina in campo musicale, sinergia che si concretizza nel Progetto Didattico e Divulgativo, di cui il concerto fa parte.

Prosegue la collaborazione tra il Bologna Jazz Festival e la Martini Big Band del Conservatorio di Bologna. Dopo l’esecuzione integrale del celeberrimo album “Sketches of Spain” (2023, con Alessandro Presti nel ruolo che fu di Miles Davis) e il tributo a Gato Barbieri con ospite Javier Girotto (2024), solo per citare le ultime edizioni, quest’anno la big band omaggia una figura fondamentale della musica popolare come Joni Mitchell con Maria Pia De Vito come voce solista.

Maria Pia De Vito, una delle voci più rappresentative del jazz italiano, in passato ha già affrontato le celebri songs della cantautrice canadese, alla quale ha dedicato l’album So Right.

Michele Corcella ha arrangiato alcune delle pagine più significative della vasta produzione della Mitchell, spaziando dalle composizioni maggiormente influenzate dal jazz, come “The Dry Cleaner from Des Moines” o “Be Cool”, a quelle dal sapore folk come “All I Want” o “Help Me”, fino alle immortali ballads quali “Both Sides Now” e l’immancabile “A Case of You” che dà anche il titolo al concerto.

Per l’occasione nelle file della big band militeranno accanto ai migliori studenti del Conservatorio anche alcuni docenti del dipartimento, tutti nomi noti del jazz bolognese quali Domenico Caliri, Barend Middelhoff, Giovanni Hoffer, Alessandro Presti e Stefano Paolini.

Maria Pia De Vito è tra le cantanti più importanti della scena jazz europea. Con alle spalle studi in canto lirico e contemporaneo, composizione, arrangiamento, si dedica all’approfondimento della musica etnica mediterranea e balcanica, suonando anche chitarra e percussioni.

Dagli anni Ottanta si avvicina al jazz collaborando con diversi musicisti della scena internazionale: Kenny Wheeler, Ralph Towner, Michael Brecker, Joshua Redman, Billy Hart, Joe Zawinul, Art Ensemble of Chicago, Giorgio Gaslini, Bruno Tommaso, Furio Di Castri, Dave Liebman, Miroslav Vitous, John Taylor. Particolarmente significativi, nella definizione del suo percorso artistico, sono il sodalizio con il pianista John Taylor e il chitarrista Ralph Towner e la collaborazione con Rita Marcotulli nel progetto “Nauplia” (apice di compenetrazione tra melodia partenopea, melos mediterraneo e jazz).

Nel 2008 e nel 2009 vince il referendum Top Jazz, indetto della rivista Musica Jazz, nella categoria “miglior cantante”.

Le doti di compositore e arrangiatore di Michele Corcella sono state ufficializzate dalle vittorie in numerosi concorsi nazionali e internazionali, sia nell’ambito della scrittura per big band che per orchestra sinfonica. Numerose le sue collaborazioni in ambito jazzistico: Kenny Wheeler, John Taylor, David Liebman, Randy Brecker, Norma Winstone, Anders Jormin, Maria Pia De Vito, Diana Torto, Gabriele Mirabassi, Paolo Fresu, Gianluca Petrella… Sul fronte classico ha lavorato con Mario Brunello, l’Altenberg Trio Wien, l’Orchestra Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna.

Particolarmente produttivo il suo sodalizio artistico col pianista Glauco Venier, mentre la collaborazione con un altro pianista di riferimento del jazz italiano, Enrico Pieranunzi, è culminata nella pubblicazione dell’album Blues & Bach (2023) e nella produzione per orchestra sinfonica e trio jazz “Improclassica”. È il leader dello Scenario Ensemble, formazione residente della Cantina Bentivoglio, storico jazz club di Bologna.

Dal 2015 è il direttore della Martini Big Band, formata da studenti, ex studenti e docenti del conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, specializzata nella riproposizione dei grandi capolavori del jazz orchestrale. Tra le sue più notevoli produzioni spiccano gli omaggi alla Liberation Music Orchestra e a Joni Mitchell (con solisti rispettivamente Gianluca Petrella e Maria Pia De Vito), a Billy Strayhorn e Gato Barbieri (con ospite Javier Girotto). La Martini Big Band è una delle pochissime orchestre al mondo specializzata nella musica di Gil Evans. Al grande arrangiatore canadese l’orchestra ha dedicato tre produzioni basate sulla ricostruzione dei manoscritti originali: “Porgy & Bess”, “Guitar Forms” e “Sketches of Spain”.

Il Bologna Jazz Festival è organizzato dalla Fondazione Bologna in Musica ETS con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività nell’ambito di Bologna Città della Musica UNESCO, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Carisbo, Unipol, Coop Alleanza 3.0, Emilsider, TPER, Città Metropolitana di Bologna, del main partner Gruppo Hera e con il sostegno del Ministero della Cultura. Il BJF fa parte di Jazz Italian Platform.

