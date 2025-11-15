Anas: obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali

BOLOGNA – Anas ricorda che a partire dal 15 novembre sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Sul tratto appenninico della strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) l’obbligo è invece già in vigore dal 1° novembre tra gli svincoli di Canili (km 162,698) e Sarsina Nord (km 195,000) fino al 30 aprile.
Fino al 15 aprile 2026 l’obbligo riguarda:
– la statale NSA 313 “di San Lazzaro” dal km 0 al km 7,900, in Comune di San Lazzaro di Savena (BO);
– il “Raccordo Autostradale Ferrara – Porto Garibaldi”, dal km 0 al km 49,282;
– la strada statale 3bis “Tiberina” (E45): da Sarsina (km 195,000) fino a Ravenna al km 250,565;
– la strada statale 9 “Via Emilia”: in tratti saltuari tra il km 0 a Rimini ed il km 199,670 e dal km 213,172 ed il km 255,568 in provincia di Piacenza (confine regionale);
– la strada statale 9 VAR “Tangenziale Nord Ovest di Parma”; dal km 0 al km 18,644 e la statale 9 VAR/A “Tangenziale Sud di Parma” dal km 0 al km 13,177 e la strada statale 9 VAR/C “Variante di Forlimpopoli” dal km 0 al km 3,760;
– la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero”: da Faidello (km 91,450) al km 98,990, dal km 123,700 al km 136,300, dal 139,500 al 148,250, dal 172,580 al 176,264 e dal 148,250 al 172,580;
– la strada statale 12 Dir “Variante di Pievepelago”, dal km 0 al km 19,875 in provincia di Modena;
– la strada statale 12 VAR/A “Variante di Mirandola” dal km 0,000 al km 6,816;
– la strada statale 16 “Adriatica” saranno interessati diversi tratti dal confine regionale in provincia di Ferrara (km 69,514) al 74,051, dal 81,000 al 101,330, dal 103,089 al 129,020, dal 135,990 al 147,860, dal 157,860 al 206,584 e dal 216,762 al 223,410. Inoltre il provvedimento interesserà la “Variante di Alfonsine” dal km 0 al km 8,573 e la “Variante di Argenta” dal km 0 al km 7,320; saranno interessati diversi tratti dal confine regionale in provincia di Ferrara (km 69,514) al confine regionale in provincia di Rimini (km 223,410). Inoltre il provvedimento interesserà la “Variante di Alfonsine” dal km 0 al km 8,573 e la “Variante di Argenta” dal km 0 al km 7,320;
– la strada statale 45 “di Val di Trebbia”: da Gorreto, nel Comune di Ottone (km 61,720) a Piacenza (km 138,000);
– la strada statale 62 “della Cisa”: dal passo della Cisa (km 56,214) al km 111,260 a Parma;
– la strada statale 63 “del Valico del Cerreto”: dal passo del Cerreto (km 35,691) alla al km 105,000 a Reggio Emilia. Il provvedimento interessa anche della statale 63 Var “Variante di Bocco”, dal km 0 al km 1,500, in provincia di Reggio Emilia;
– la strada statale 64 “Porrettana”: da Ponte della Venturina (km 31,110) al km 37,790, dal 45,814 al 75,875, dal 82,450 al 83,878 e dal 100,103 al 137,580;
– la strada statale 67 “Tosco Romagnola”: da Osteria Nuova (confine regionale al km 142,269) al km 187,890 in provincia di Forlì Cesena e dal km 195,690 al km 213,511 a Ravenna e dallo svincolo di Classe (km 217,277) al km 232,377;
– la strada statale 72 “di San Marino”: dal km 0 al km 10,654;
– le strade statali 309 “Romea” dal km 0 a Ravenna al confine regionale (km 55,730) e la 309 Dir nell’intero tratto dalla zona industriale nord di Ravenna (rotatoria località Bassette) allo svincolo A14dir – SS16 e la 309 Dir/A “Gran Linea” dal km 0 al km 8,650;
– la strada statale 10 “Padana Inferiore”: dal km 164,878 (innesto con la SS 412) al km 184,495 e dal km 192,862 a Piacenza (km 217,258);
– la strada statale 65 “della Futa ”: da confine reginale con la Toscana (km 61,695) all’innesto con la Fondovalle Savena (km 90,775) e la strada statale 65 Bis “Fondovalle Savena” dal km 0,000 al km 8,307;
– la strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola”: dal km 214,050 al km 254,920;
– la strada statale 253 “S. Vitale”: da Bologna (km 5,777) all’innesto con la Trasversale di Pianura (km 27,180) e la strada statale 253 bis “Trasversale di Pianura” dal km 0,000 al km 43,061;
– la strada statale 255 “di S. Matteo Decima”: dal km 56,569 (Mirabello) al km 64,072 (innesto con SP 496);
– la strada statale 258 “Marecchia”: dal km 33,520 (confine regione Toscana) al km al 37,670 e dal 42,950 al 84,900;
– la strada statale 343 “Asolana”: tra Parma (km 4,340) al confine con la Lombardia (km 23,214);
– la strada statale 357 “di Fornovo”: tra Castelguelfo (km 0,000) e Fornovo di Taro (km 19,486);
– la strada statale 412 “Val Tidone”: tra Castel San Giovanni (km 45,910) al confine con la Lombardia (km 74,150);
– la strada statale 413 “Romana”: tra Carpi (km 50,221) e l’innesto con la SS9 a Modena (km 63,280);
– la strada statale 461 “del Passo del Penice”: tra il confine con la Lombardia (km 42,510) e l’innesto con la SS 45 a Bobbio (km 56,224);
– la strada statale 468 “di Correggio”: tra la provincia di Modena (km 0) al km 18,963 e tra il km 54,327 e la provincia di Ferrara (km 84,456);
– la strada statale 495 “di Codigoro”: tra Consandolo (km 3,905) e Mezzogoro (km 49,230);
– la strada statale 496 “Virgiliana”: a Ferrara tra l’innesto con la SP 255 (km 62,335) e l’innesto con la SS 16 (km 64,380);
– la strada statale 523 “del Colle di Cento Croci”: tra Berceto (km 0,000) ed il confine con la Liguria (km 46,740);
– la strada statale 568 “di Crevalcore”: dal km 0,000 al km 22,228 e dal km 26,191 al km 37,245 e la strada statale 568 Var “Tangenziale di S. Giovanni in Persiceto” dal km 0,000 al km 6,105;
– la strada statale 569 “di Vignola”: dal km 23,992 al km 42,750 e la strada statale 569 bis dal km 0,000 al km 7,311;
– la strada statale 623 “del Passo Brasa”: dal km 2,750 al km 15,398 e dal km 20,202 al km 87,706;
– la strada statale 654 “di Val Nure”: dal km 0,952 al km 74,310 (confine con la Liguria);
-la strada statale 665 “Massese”: dal km 5,846 al km 20,500 e dal km 21,050 al km 74,400;
– la strada statale 722 “Tangenziale Di Reggio Emilia”: dal km 0,000 al km 9,080; e sulla strada statale 722 var dal km 0,000 al km 9,250;
– la strada statale 723 “Tangenziale Ovest di Ferrara” dal km 0,000 al km 8,000 e la statale 723 Dir “Tangenziale di Ferrara” dal km 0 al km 0,800;
– la strada statale 724 “Tangenziale Nord di Modena e Diramazione per Sassuolo”: dal km 0,000 al km 19,200 nelle tratte di competenza, la statale 724 Dir “Tangenziale di Modena” dal km 0,000 al km 5,080 ed inoltre la statale 724 Dir/a “Tangenziale Sud di Modena” dal 0,000 al km 6,500;
– la strada statale 725 “Tangenziale di Piacenza”: dal km 0,000 al km 7,210;
– la strada statale 726 “Tangenziale di Cesena”: dal km 0,000 al km 9,513;
– la strada statale 727 “Tangenziale Di Forlì”: dal km 0,000 al km 7,285 e la statale 727 Bis “Tangenziale Di Forlì” dal km 0 al km 7,962;
– la strada statale 308 “di Fondo Valle Taro”: dal km 0,000 al km 24,529;
L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale, ha validità anche al di fuori dei periodi indicati in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio e riguarda tutti i veicoli a motore, ad esclusione di ciclomotori e motocicli.
L’ordinanza è emanata nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale (Codice della Strada).
Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.