Alessandro Br1 (romagnolo) fa ballare l’ADE di Amsterdam (evento top per l’elettronica)

ROMAGNA – Sono tanti gli appassionati di musica elettronica nel mondo e tra di loro c’è senz’altro Alessandro Br1, che fa il DJ per mestiere, ma è senz’altro prima di tutto uno che questa musica la ascolta e la vive, non solo nel lavoro.

Alessandro Br1, come ogni anno vola ad Amesterdam, all’ADE, ormai il più importante evento internazionale per la musica elettronica con la Music Week di Miami. Il dj romagnolo ormai residente a Roma sarà in Olanda proporre la sua musica in party importanti, entrambi al Bears, nel centro della città. Giovedì 23 ottobre partecipa con il suo sound al party Priscilla di Acetone Records, label italiana specializzata in funky house su cui qualche tempo fa ha pubblicato un suo brano. La sera dopo, il 24 ottobre, nello spesso spazio partecpa all’evento House Stars Extradate, un evento in collaborazione con Enjoy Television e Danceland.

E che fa questo DJ per gli appassionati di elettronica?

E non è tutto Alessandro Br1 racconta su AD! – Alladiscoteca.com ai colleghi dj italiani tutte le novità tecniche e musicali di una manifestazione importante per conoscere le tendenze e non solo. «All’ADE torno sempre volentieri», spiega l’artista che su AD! ogni settimana selezione 5 canzoni perfette per ballare e rlassarsi nella sua rubrica ADAB… e che all’ADE di trasforma in reporter. «Partecipare alla manifestazioen vuol dire fare networking e rimanere aggiornato su tecnologie, strategie e tutto ciò che riguarda l’industria musicale».

E’ proprio un bel periodo, musicalmente parlando per questo artista. «La mia estate è andata molto bene e l’autunno è iniziato con il ritmo gusto. Le serate si susseguono e a breve dovrei avere belle novità dal punto di vista discografico».

E quindi, una buona idea, per gli appassionati, seguire il mood internazionale con il ritmo e le vibes positive che sempre caratterizzano la musica di Alessandro Br1, non è solo quella di seguirlo sui social ma pure leggere e ascoltare quanto propone online.

Chi è Alessandro Br1?

Dj producer fin dal lontano 1998, Alessandro Br1, originario di Ravenna, da sempre spazia tra sonorità che vanno nudisco alla house in tutte le loro sfaccettature.

Porta da anni il suo sound in alcuni dei più importanti club e locali d’Italia e non solo. Solo per quel che riguarda l’estate 2023 si è esibito nel privé del Pacha, ad Ibiza e pure al Djerba Music Land, prestigioso festival in Tunisia; ha diviso la console con top dj come Gregor Salto e Kryder; ha regalato il suo sound a spazi di riferimento a livello nazionale come Papeete Beach Milano Marittima, Terrazza Aperol Milano, Donna Rosa Marina di Ravenna, BBK Punta Marina…

La sua musica la pubblica su label internazionali come la francese Jango, anche con progetti come AL-GARB, che condivide con Lucas Reyers e spesso si esibisce anche all’estero. Dove? ad esempio al Warehouse di Nantes (secondo locale francese nella classifica DJ Mag UK), all’Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia. A Ibiza invece si è esibito, oltre che al Pacha, anche al Pacha Hotel, al Dunes, al Bora Bora, al Destino ed al Mechero Camp. A Formentera al Pineta e al Beso Beach, in Olanda durante l’Amsterdam Dance Event. In Svizzera eccolo invece al Vivai di Saint Moritz.

Non è tutto: Alessandro Br1 è spesso dj guest di prestigiosi party legati a marchi d’eccellenza come Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L’Oréal e Technogym. Miglior Resident DJ ai Dance Music Awards 2018, si tiene sempre aggiornato e ogni settimana pubblica su AD! (AllaDiscoteca.com) ADAB, la sua rubrica di 5 pezzi facili… per un aperitivo musicale perfetto.

Alessandro Br1 su Instagram

https://www.instagram.com/alessandrobr1dj/