A Ferrara il Campionato italiano di calcio a 5 FISDIR

FERRARA – Calendario Nazionale FISDIR, confermato a Ferrara il Campionato italiano di calcio a 5.

Dopo il bronzo europeo vinto agli Euro TriGames dalla Nazionale con sindrome di Down di Oldani e D’Auria, il calcio a 5 FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) farà nuovamente tappa a Ferrara. La città estense, infatti, ospiterà dal 24 al 26 giugno il Campionato italiano, a tre anni di distanza dall’edizione 2019.

«La Format Ferrara – spiega Alessandro Grande, che ricopre anche il ruolo di Delegato Regionale in Emilia-Romagna – è contenta di essersi aggiudicata l’organizzazione del Campionato italiano di calcio a 5 per quest’anno, forse sulla scia dei grandi eventi come gli Euro TriGames e il successo dei campionati italiani del 2019, in cui è stato raggiunto il più alto numero di squadre partecipanti a questo tipo di manifestazione. Mi vien da dire che abbiamo una amministrazione sensibile verso questa tipologia di eventi e una città che ben si predispone a livello di impiantistica. Una città a misura d’uomo, con tanti aspetti favorevoli che a noi permettono di impegnarci per offrire le condizioni migliori per far esprimere i nostri atleti. Speriamo di fare un gran campionato, con tante squadre e magari di vederne di nuove. Ci aspettiamo tanto divertimento e agonismo, quest’ultimo caratterizzato – nel nostro movimento possiamo ben dirlo – da valori sani e importanti».

Ferrara raccoglie il testimone da Castellanza (VA), sede dell’edizione 2021 dei campionati italiani, svolti dal 19 al 21 novembre. In quella circostanza, furono quattro i titoli messi in palio divisi per categorie:

C21 (sindrome di Down): Sport IN Veneto

Base: Ticino Cuggiono

Promozionale: Formidabile

Pre-Agonistica: Pol. De Rossi