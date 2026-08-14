A Cesenatico il “garage sicuro” per supercar, auto storiche e moto

Sgabox amplia il concetto di deposito con 115 posti auto, box coperti, spazi per motocicli e sistemi di accesso controllato. Per i turisti anche parcheggio a 20 euro al giorno con servizio navetta incluso.

CESENATICO (FC) – Una supercar, un’auto storica, una cabrio da utilizzare soltanto nella bella stagione o una moto a cui si tiene particolarmente. Il problema, spesso, è sempre lo stesso: dove custodirla quando a casa manca uno spazio adeguato?

A Cesenatico una risposta arriva da Sgabox, la nuova struttura multifunzionale aperta in viale Litorale Marina, accanto ad Atlantica Bingo. Su una superficie complessiva di 3.500 metri quadrati, il progetto riunisce depositi temporanei, parcheggi e uffici arredati, con una proposta particolarmente interessante proprio per il mondo delle auto e delle due ruote.

La struttura dispone infatti di 115 posti auto: 35 coperti, 20 all’interno di box di generose dimensioni e altri 60 scoperti, organizzati secondo la formula dello smart parking. A questi si aggiungono spazi dedicati alle moto. Una soluzione pensata per turisti, residenti senza garage e proprietari di seconde vetture, auto sportive o d’epoca che preferiscono non lasciare il proprio mezzo in strada o esposto alle intemperie.

Diversi albergatori della zona hanno già stretto accordi con la direzione di Sgabox. Gli ospiti possono usufruire di un posto auto riservato e protetto al costo di 20 euro al giorno, comprensivo del servizio navetta: il cliente viene accompagnato in albergo all’arrivo e riportato alla propria auto al termine della vacanza.

Uno dei punti di forza è la sicurezza. Gli accessi sono riservati ai clienti accreditati e avvengono tramite badge oppure applicazione da smartphone, mentre le aree comuni sono sorvegliate con un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso. Un livello di protezione decisamente superiore rispetto a un normale parcheggio all’aperto.

Per chi possiede una vettura di valore significa poter contare su uno spazio dedicato senza dover realizzare un garage privato, scegliendo la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Lo stesso vale per motociclisti e collezionisti che, durante l’inverno, nei periodi di inutilizzo o in occasione di lunghi viaggi, desiderano lasciare il proprio mezzo in un ambiente organizzato e controllato.

Sgabox nasce dalla famiglia dell’imprenditore Andrea Battistini, insieme alla moglie Antonella Sacchini e ai figli Alessandra, Alfonso e Agnese, attraverso un accordo pubblico-privato con il Comune di Cesenatico.

Il nome deriva dal romagnolo “sgaboz”, il classico ripostiglio di casa. Applicato al settore automotive, però, il concetto cambia decisamente scala: una sorta di grande “sgaboz” contemporaneo dove mettere al riparo anche ciò che, per un appassionato, vale molto più di un semplice mezzo di trasporto.

Non a caso lo slogan della struttura è: “Teniamo al sicuro ciò che conta per te”. Un messaggio che, per chi considera la propria auto o la propria moto un piccolo patrimonio, arriva particolarmente forte.

Per informazioni è possibile contattare Sgabox al numero 0547 1601094 oppure consultare il sito www.sgabox.it.