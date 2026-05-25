27 maggio: agli Aperitivi della conoscenza “La pillola per dimagrire: forse è già nel piatto o tra gli avanzi?”

Alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point con Marco Falasca

PARMA – La pillola per dimagrire: forse è già nel piatto o tra gli avanzi? è il tema del prossimo appuntamento degli Aperitivi della conoscenza, gli incontri divulgativi dell’Università di Parma patrocinati dal Comune.

Ne parlerà Marco Falasca del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, mercoledì 27 maggio alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point, il punto di informazione e accoglienza dell’Ateneo nel sottopasso del Ponte Romano.

Abstract dell’incontro: “Negli ultimi anni, i nuovi farmaci per dimagrire hanno fatto molto parlare di sé, promettendo di rivoluzionare il modo in cui controlliamo fame, sazietà e peso corporeo. Ma e se una parte di questa “rivoluzione” fosse già sotto i nostri occhi? Il nostro intestino, infatti, utilizza da sempre sofisticati meccanismi per regolare il metabolismo, molti dei quali possono essere attivati naturalmente dal cibo. In questo incontro scopriremo come alcuni nutrienti ed estratti ricavati anche da scarti e avanzi alimentari siano in grado di stimolare gli stessi ormoni coinvolti nei moderni trattamenti antiobesità. Attraverso esempi semplici e vicini alla vita quotidiana, parleremo di scienza, alimentazione e sostenibilità, mostrando come ciò che oggi finisce troppo spesso tra gli scarti possa trasformarsi in una risorsa preziosa per la salute e per l’ambiente. Perché forse la “pillola” che cerchiamo non arriva dalla farmacia, ma dalla cucina”.

I seminari in programma, 26 appuntamenti in tutto suddivisi in due tranches (una primaverile e una autunnale), saranno registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell’Università di Parma, in una playlist dedicata. Gli incontri sono aperti a tutte le persone interessate e sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info:

web https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/

e-mail uopublicengagement@unipr.it

Gli “Aperitivi” sono presenti anche sui canali social

Facebook, Instagram e YouTube “facciamoconoscenza”.