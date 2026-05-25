Rimini capitale della musica e del benessere

Dalla data zero di Vasco a Riminiwellness, tutti gli eventi che danno il via all’estate
Sabato 30 maggio Rimini in Gioco occupa piazza Malatesta con un grande pomeriggio di giochi per tutte le età trasformando il centro storico in uno spazio di incontro, creatività e divertimento condiviso.
Non mancano gli eventi sportivi come il Memorial Lombardini, torneo di basket giovanile che unisce competizione e valori educativi (fino al 25 maggio) e il torneo Rimini Basket Cup, torneo giovanile che coinvolge squadre da tutta Italia (31 maggio – 2 giugno).
Nel weekend dal 29 al 30 maggio, la spiaggia libera di Piazzale Boscovich accoglie Adriatico sull’onda dello sport, dedicato agli sport acquatici e alla promozione del mare, a cura del CONI Emilia-Romagna, in collaborazione con il Club Nautico Rimini. Infine, il 2 giugno il Vela Day e amico mare offre attività veliche Classe FIV e attività di parasailing.
IN EVIDENZA
Settimana della Musica
Info: www.facebook.com/einesteinyouthorchestar
Un piano per un ospedale forte
Ore 16 Ingresso gratuito senza prenotazione
Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/un-piano-un-ospedale-forte
da giovedì 28 a domenica 31 maggio 2026
RiminiWellness
www.riminiwellness.com
RiminiWellness Off
Info: www.riminiwellness.com/it/riminiwellnessoff
Vasco Live
Info: www.facebook.com/vascorossi/posts/news-news-news-soundcheck-e-data-0-del-tour-2026-si-svolgeranno-a-rimini-nellimm/
Paolo Accardi organo
Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/paolo-accardi-organo