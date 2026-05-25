Rimini capitale della musica e del benessere

Dalla data zero di Vasco a Riminiwellness, tutti gli eventi che danno il via all’estate

RIMINI – L’ultima settimana di maggio trasforma Rimini in un palcoscenico a cielo aperto, dove il benessere incontra la grande musica offrendo un palinsesto unico di appuntamenti diffusi e per tutte le età.

L’attesa è tutta per lo Stadio Romeo Neri: il 29 e 30 maggio debutta il Vasco Live 2026. Dopo il soundcheck riservato al fan club, la “Data Zero” del 30 maggio segnerà l’inizio della tournée nazionale con una scaletta che promette un viaggio dagli anni Ottanta ai grandi successi, inclusa una sorpresa mai eseguita dal vivo.

L’altro grande appuntamento della settimana è a Rimini Fiera, che da giovedì 28 a domenica 31 maggio ospita la 20esima edizione di RiminiWellness. Guidata dal claim “Go Through”, la manifestazione riunisce professionisti e appassionati del fitness, tra innovazione tecnologica e nutrizione. L’esperienza si estende a tutto il territorio con RiminiWellness Off: il fuorisalone che trasforma il centro storico e la Riviera in una grande palestra a cielo aperto con corsi, talk e iniziative dedicate ai sani stili di vita.

La Sagra Musicale Malatestiana propone due appuntamenti speciali: martedì 26 maggio la musica entra all’Ospedale Infermi con il concerto “Un piano per un ospedale forte” che vedrà Ramona Munteanu e Francesca Cesaretti in un dialogo tra musica e parole, unendo arte e cura. Domenica 31 maggio invece, alla Chiesa di San Girolamo, Paolo Accardi guiderà il pubblico alla scoperta dell’organo dalla tradizione barocca all’Ottocento con la lezione-concerto “La meravigliosa macchina sonora”.

Fino al 31 maggio continua la Settimana della Musica che anima i principali luoghi d’arte con concerti di giovani ensemble, workshop e appuntamenti speciali come il Choral Day (27 maggio) e il concerto sinfonico a scopo benefico per l’AISM a cura di Eyos Orchestra e Orchestra del Maderna Lettimi (29 maggio). La chiusura è affidata alla Banda Giovanile di Rimini.

Ancora giovani protagonisti: al Teatro Galli, la mattina di venerdì 29 maggio, la scienza diventa spettacolo con “Incontra Geopop: School Edition“. Andrea Moccia e Amalia Ercoli Finzi guideranno gli studenti alla scoperta delle materie STEM, in occasione della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione. E ancora: prosegue il festival Filo per Filo Segno per Segno che offre spettacoli e laboratori (fino al 7 giugno) e il Mese delle Famiglie con iniziative culturali incontri e attività per bambini (fino al 12 giugno).

Giovedì 28 maggio la sala della Cineteca ospita un incontro della rassegna Libri da queste parti, con Michele Dantini che, dialogando con Isa Valbonesi, presenterà un libro dedicato alla riflessione su storia, territorio e pensiero contemporaneo. Sempre in Cineteca continuano gli incontri dedicati alla nascita della Repubblica, con studiosi che analizzano il ruolo della Resistenza e le origini della democrazia italiana. Ne parlerà lo storico Filippo Focardi, martedì 26 maggio e lo storico contemporaneista Luca Baldissara e la politologa Nadia Urbinati, venerdì 29 maggio.

Martedì 26 maggio una serata tra testimonianze e cinema per ricordare Giulio Regeni ripercorrendo la sua vicenda e la ricerca di verità attraverso la proiezione del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” diretto da Simone Manetti e una video testimonianza della famiglia.

Per la rassegna Aperitivo Corto al Cinema Fulgor, la serata di martedì 26 maggio è interamente dedicata al genio di Pedro Almodóvar. Il programma prevede un viaggio attraverso quattro lavori del regista spagnolo, distanti per epoca e stile ma accomunati dal suo inconfondibile sguardo su desiderio, memoria e trasformazione.

Venerdì 29 maggio il Giardino del Museo della Città ospita “Un giardino di storie“, letture all’aperto per bambini dai 4 anni a cura della Biblioteca Gambalunga. Un appuntamento gratuito sul prato, tra natura e fantasia, per chiudere in bellezza il Maggio dei Libri.

Sabato 30 maggio Rimini in Gioco occupa piazza Malatesta con un grande pomeriggio di giochi per tutte le età trasformando il centro storico in uno spazio di incontro, creatività e divertimento condiviso. Non mancano gli eventi sportivi come il Memorial Lombardini, torneo di basket giovanile che unisce competizione e valori educativi (fino al 25 maggio) e il torneo Rimini Basket Cup, torneo giovanile che coinvolge squadre da tutta Italia (31 maggio – 2 giugno).

Sulla spiaggia parte anche il Campionato di Foot Table, disciplina spettacolare e innovativa con gare settimanali che prende il via il 27 maggio tra Marina Centro e Viserbella.

Nel weekend dal 29 al 30 maggio, la spiaggia libera di Piazzale Boscovich accoglie Adriatico sull’onda dello sport, dedicato agli sport acquatici e alla promozione del mare, a cura del CONI Emilia-Romagna, in collaborazione con il Club Nautico Rimini. Infine, il 2 giugno il Vela Day e amico mare offre attività veliche Classe FIV e attività di parasailing.

Nel centro storico le domeniche e non solo si animano con mercatini tematici come Rimini Antiqua, dedicato ad antiquariato e vintage, Domeniche ad Arte, incentrato sull’artigianato locale, e Artigiani al Centro, che si tiene il 2 giugno, Festa della Repubblica, e valorizza creazioni handmade e design creativo.

A completare il quadro, prende il via il cartellone di Cento Giorni in Festa, con la Fiera di Primavera che si svolge lungo viale Vespucci dal 30 maggio al 1 giugno.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

IN EVIDENZA

fino a sabato 31 maggio 2026

Sedi varie – Rimini centro storico

Settimana della Musica

La Musica e i giovani

Concerti, workshop, seminari, mostre fotografiche nei luoghi d’arte di Rimini, con esibizioni di solisti, ensemble, orchestre e cori delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La Corte degli Agostiniani e l’Arena Francesca sono il cuore live della Settimana con i giovani ensemble che si esibiscono nelle giornate dal 23 al 30 maggio con programmi che spaziano dalla classica al jazz, dal repertorio corale alla world music. In chiusura, sarà una festa con varie formazioni musicali e danzanti capitanate dall’esibizione della Banda Giovanile di Rimini. Il Teatro Galli ospita il 27 maggio il Choral Day con 200 coristi diretti da Fabio Pecci e il 29 maggio la divulgazione scientifica di GeoPop (mattina) seguita dal concerto sinfonico a scopo benefico per l’AISM (sera) a cura di Eyos Orchestra e Orchestra del Maderna Lettimi.

Info: www.facebook.com/einesteinyouthorchestar

martedì 26 maggio 2026

Ospedale Infermi di Rimini, viale Luigi Settembrini, 24 – Rimini

Un piano per un ospedale forte

Sagra Musicale Malatestiana – Armonie di cura

La Sagra Musicale Malatestiana accoglie l’invito della Direzione Sanitaria di Rimini e arricchisce il proprio cartellone 2026 con degli appuntamenti negli spazi dell’ospedale, condividendo la volontà di portare bellezza e umanità negli spazi della degenza attraverso il linguaggio universale della musica.

Il concerto è costruito come un dialogo tra le domande di Francesca Cesaretti e le risposte di Ramona Munteanu in parole e musiche al pianoforte. Il programma intreccia brani di Filtsch e dei suoi maestri Chopin e Liszt e include la presentazione del CD Carl Filtsch Piano Works (Urania Records, 2026) di Ramona Munteanu, che raccoglie 20 composizioni, di cui 4 in Prima Europea.

L’evento è ideato in collaborazione con Ail Rimini e Donatori di Musica che dal 2017 promuovono la rassegna Un PIANO per un ospedale FORTE.

Attraverso i concerti di artisti di fama nazionale e internazionale presso l’Hospice Padiglione Ovidio dell’Ospedale Infermi di Rimini, si riconosce alla musica un ruolo concreto di accompagnamento nei percorsi terapeutici, creando momenti di sollievo e condivisione.

Ore 16 Ingresso gratuito senza prenotazione Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/un-piano-un-ospedale-forte da giovedì 28 a domenica 31 maggio 2026

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

RiminiWellness

The Wellness Experience Show: 20esima edizione

RiminiWellness è l’appuntamento internazionale dedicato all’intero ecosistema del mondo wellness: ultime tendenze, innovazioni e formazione per i professionisti e gli appassionati del fitness, benessere e sport. È l’evento che racchiude sotto lo stesso tetto tutte le principali realtà dell’universo wellness: dai produttori di attrezzature per l’attività fisica alle palestre, alle opportunità di formazione e le associazioni di categoria, passando per le medical spa, gli health center, e scienze riabilitative, le attività fitness, ma anche il turismo e il design, sempre con al centro la fitness lovers community. Un evento che coinvolge gli appassionati, che a RiminiWellness hanno l’occasione di scoprire i trend dell’allenamento con le discipline e le competizioni sportive più innovative e di tendenza per lo stare in forma. E allo stesso tempo riunisce tutta la community dei professionisti, grazie alla presenza di aziende e brand di riferimento globale per la produzione e distribuzione di attrezzature fitness, innovazione tecnologica di settore, abbigliamento sportivo, alimentazione e nutrizione.

La 20ª edizione di RiminiWellness è guidata dal claim “Go Through”:non solo un tema, ma un modo di vivere. È l’attraversamento fisico dei padiglioni del quartiere fieristico della città e della Riviera, ma è anche un attraversamentomentale, emotivo e sensoriale. L’esperienza diventa completa solo lasciandosi attraversare dal movimento, immergendosi nella sua energia in continua trasformazione, un concept capace di parlare a una community ampia, eterogenea e in continua crescita.

Una quattro giorni di sport e salute che si estende dagli oltre 190.000 mq, tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, alla Riviera grazie allo sviluppo dei contenuti fuori fiera, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella promozione globale dei sani stili di vita, del fitness, del benessere e dello sport.

Con la 20ª edizione, la manifestazione si conferma l’epicentro mondiale del benessere, trasformandosi in una piattaforma strategica dove istituzioni e innovatori definiranno il futuro del mercato. La grande novità internazionale è la prima edizione italiana del World Active Summit (29 maggio), che vedrà l’elezione del nuovo board e il rafforzamento della collaborazione con l’OMS per promuovere l’attività fisica come pilastro della salute pubblica. A questo si aggiunge il Global Fitness Leaders Meeting, un vertice con leader da oltre 20 Paesi per costruire un’industria etica e connessa. Sul fronte scientifico, la novità di rilievo è la partnership con Isokinetic (FIFA Medical Centre of Excellence), che in qualità di Sports Medicine Partner porterà in fiera un team multidisciplinare d’élite per integrare la medicina sportiva d’eccellenza nel cuore del business del fitness, puntando tutto su prevenzione, performance e longevità.

Cresce l’area Health con un calendario di appuntamenti che integrano medicina sportiva, riabilitazione, allenamento e nutrizione, mentre debutta la Beauty Area con eventi, experience e momenti di approfondimento tra cosmeceutica, skincare attiva e sport.

Orario: dalle ore 9.30 alle ore 19 Ingresso a pagamento Info: 0541 744555

www.riminiwellness.com

da giovedì 28 a domenica 31 maggio 2026

Rimini, Fiera, Centro Storico e Riviera di Rimini

RiminiWellness Off

In arrivo la quarta edizione di RiminiWellnessOFF, il fuorisalone del fitness, del benessere e dello sport organizzato da Italian Exhibition Group e dal Comune di Rimini in concomitanza con la 20esima edizione di RiminiWellness. Da giovedì 28 a domenica 31 maggio, il centro storico e la Riviera di Rimini si trasformano in una grande palestra a cielo aperto, grazie a un fitto programma di eventi, corsi, lezioni, talk e iniziative intorno alle quattro dimensioni chiave in tema di qualità della vita: esercizio fisico, nutrizione, benessere mentale e medicina preventiva.

RiminiWellnessOFF è l’appuntamento che trasforma il territorio di Rimini e della Riviera nel manifesto internazionale della promozione dell’attività fisica e degli stili di vita sani, estendendo l’esperienza del benessere in tutte le sue sfaccettature oltre i confini del quartiere fieristico grazie al contributo di aziende, associazioni e organizzazioni sportive.

Info: www.riminiwellness.com/it/riminiwellnessoff

29 e 30 maggio 2026

Rimini, Stadio Romeo Neri

Vasco Live

Vasco Rossi torna a Rimini per aprire la sua stagione di concerti nel 2026.

La città si prepara ad accogliere il Blasco per un doppio appuntamento: l’anteprima del “Vasco Live” 2026 che si terrà a Rimini con un soundcheck speciale il 29 maggio 2026, una prova generale integrale riservata in esclusiva agli iscritti del Blasco Fan Club e la Data Zero, che si terrà invece sabato 30 maggio. Questo appuntamento rappresenta il debutto ufficiale dello spettacolo e segna l’inizio della tournée nazionale, richiamando appassionati da tutta Italia per la prima esecuzione dal vivo della nuova scaletta, che si preannuncia strutturata come un vero viaggio nel tempo: l’apertura sarà un omaggio alle sonorità elettriche dei suoi anni ’80, mentre la seconda parte del concerto punterà sull’impatto emotivo dei grandi successi. La vera attesa è però concentrata su una sorpresa inedita, che il cantante ha anticipato: l’inserimento in scaletta di un brano che nessuno si aspetta, un pezzo mai eseguito dal vivo, che sarà svelata al debutto riminese.

Un evento imperdibile che trasforma Rimini nella capitale della musica rock per la prima vera tappa del tour e per dare il via alla stagione dei grandi concerti estivi in Italia.

In occasione del tour Vasco Live 2026 viene lanciato il progetto Green Rock, che si prende cura dei luoghi che ospitano i concerti. L’iniziativa, in collaborazione con Live Nation e Coop Alleanza 3.0, mira a trasformare i grandi concerti in occasioni di sostenibilità ambientale e sociale e prevede attività di cura del verde urbano nelle città toccate dal tour, il recupero delle eccedenze alimentari tramite il progetto “Buon Fine” e la presenza dei Green Angels, volontari dedicati a sensibilizzare il pubblico sulla raccolta differenziata.

Ore 20.45 Ingresso a pagamento

Info: www.facebook.com/vascorossi/posts/news-news-news-soundcheck-e-data-0-del-tour-2026-si-svolgeranno-a-rimini-nellimm/

domenica 31 maggio 2026

Chiesa di San Girolamo, viale Principe Amedeo 65 – Rimini

Paolo Accardi organo

Sagra Musicale Malatestiana – Concerti d’Organo – La meravigliosa “macchina sonora”

“La meravigliosa macchina sonora” è una lezione‑concerto che guida il pubblico alla scoperta dell’organo attraverso un percorso musicale e divulgativo.

Protagonisti sono Paolo Accardi e gli allievi del Conservatorio Maderna‑Lettimi, che alternano spiegazioni ed esecuzioni dal vivo.

Il programma attraversa capolavori dal Barocco all’Ottocento, con musiche di Bach, Frescobaldi, Buxtehude, Mendelssohn, fino a Bossi e Davide da Bergamo.

L’incontro mette in luce le potenzialità espressive dello strumento, definito una vera “macchina sonora”.

Completa l’esperienza il contributo didattico e artistico di Accardi, organista e promotore culturale attivo a livello internazionale.

Ore 21 Ingresso gratuito senza prenotazione

Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/paolo-accardi-organo