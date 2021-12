Yes they can, donne competenti e digitali contro gli stereotipi di genere (FOTO)

A Casa Bufalini arriva la giornalista Barbara Carfagna

CESENA – Donne competenti e digitali protagoniste del ciclo di incontri “Women in tech”, quattro tappe da Piacenza a Rimini per parlare di Big Data e mercato del lavoro, smart city e competenze, assieme all’Assessora all’Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna Paola Salomoni.

Il gran finale di rassegna è con l’incontro del Laboratorio aperto di Cesena – Casa Bufalini “Yes they can: donne competenti e digitali”, in programma martedì 14 dicembre, dalle ore 17,30 alle 19. Nella Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto (piazza Almerici 12), l’Assessora Salomoni dialogherà con Barbara Carfagna, giornalista e divulgatrice esperta di politica ed economia digitale, sulle differenze di genere che ancora oggi limitano alle donne le opportunità di accesso ad opportunità professionali attrattive e di prospettiva.

Come abbattere gli stereotipi che ancora oggi frenano la partecipazione delle ragazze ai percorsi formativi dedicati all’apprendimento delle discipline a maggiore vocazione tecnologica e ingegneristica? Su questa domanda si confronteranno le due relatrici introdotte da Alessandra Folli, referente del Laboratorio aperto Cesena – Casa Bufalini e moderatrice dell’incontro, dopo i saluti istituzionali di Carlo Verona, Assessore alla Cultura e all’Inclusione.

Il punto di vista della giornalista si intreccerà con quello dell’Assessore regionale, focalizzandosi sulle azioni da compiere per contrastare e abbattere questi preconcetti, affinché sempre più ragazze possano acquisire il bagaglio di competenze e strumenti adeguato per entrare da protagoniste nell’odierno mercato del lavoro digitale.

La rassegna “Women in Tech” è organizzata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito delle attività di Data Valley Bene Comune, l’Agenda Digitale 2020-2025, in collaborazione con la Rete dei Laboratori Aperti dell’Emilia-Romagna, e finanziata dalla Regione con fondi europei del programma Por Fesr 2014-2020.

È possibile seguire l’evento in presenza oppure online. Per la partecipazione in presenza è richiesta l’iscrizione al form: https://bit.ly/30pfo22. La diretta live è sui siti www.digitale.regione.emilia-romagna.it e www.lepida.tv.

Per informazioni: info@casabufalini.it