Lunanzio torna in teatro con “Lunanzio e il Drago” il 22 gennaio a San Giovanni in Persiceto

Una nuova impresa dal vivo tra multiversi e creature mostruose
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Dopo il successo di “Quid ridet?“, che ha conquistato teatri e pubblici in tutta Italia, Lunanzio è pronto a ripiombare in sala con la sua nuova avventura live: “Lunanzio e il Drago“. Stavolta, però, non è lui a scegliere il palcoscenico: è il pubblico a chiamarlo verso l’unico rifugio sicuro in un mondo sull’orlo del caos.
Immaginate un multiverso barocco e imprevedibile, dove le regole del mondo di Lunanzio vacillano e creature incredibili – reali, simboliche, minacciose e spaventose – popolano l’oscurità. Nuovi e ﬁdati compagni d’avventura lo aﬃancheranno proprio lì, in teatro, tra cui l’immancabile Agnese, la donna della sua vita. Ma il vero colpo di scena? Lunanzio scoprirà il titolo dello spettacolo – e il suo temibile protagonista– solo faccia a faccia con il pubblico. Un confronto inevitabile, che promette emozioni forti e sorprese mozzaﬁato.
“Lunanzio e il Drago” è un’esplosione di comicità surreale, interazione con il pubblico e colpi di scena imprevedibili, ﬁrmata dalla penna visionaria di Lunanzio e Alessio Parenti. Perfetto per chi ama il teatro immersivo e le avventure che sﬁdano la realtà.
Date:
15/01 CASTANO PRIMO
22/01 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
23/01/2026 MONTAGNANA
28/01/2026 ALBA
04/02/2026 MILANO
07/02/2026 VIGEVANO
17/02/2026 BRESCIA
19/02/2026 CREMONA
05/03/2026 MIRA
06/03/2026 FORLÌ
07/03/2026 VICENZA
10/03/2026 SERIATE
11/03/2026 PISA
14/03/2026 VEDELAGO
16/03/2026 TORINO
17/03/2026 AOSTA
21/03/2026 AREZZO
26/03/2026 TIRANO
27/03/2026 MONZA
28/03/2026 FERRARA
29/03/2026 TRENTO
11/04/2026 REGGIO CALABRIA
15/04/2026 LECCO
16/04/2026 VERONA
17/04/2026 PAVIA
18/04/2026 GONZAGA
22/04/2026 PISTOIA
23/04/2026 RIMINI
30/04/2026 PERUGIA
05/05/2026 NAPOLI
06/05/2026 BARI
07/05/2026 LECCE
Biglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket – linktr.ee/lorislunanzio
BIOGRAFIA
Loris Fabiani, in arte Lunanzio, nato nel 1983 a Melzo, in provincia di Milano. Si diploma nel 2008 presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, e da lì inizia un’intensa attività teatrale, tra piccole e grandi produzioni, che lo portano a collaborare con importanti registi e
teatri nazionali (Luca Ronconi, Carlo Cecchi, Teatro Dell’Elfo, Teatro Franco Parenti, Piccolo Teatro di Milano, Teatro Di Roma, Marche Teatro, Teatro Stabile di Torino, Teatro Stabile di Bolzano).
Inventa Lunanzio nel lontano 2006, con cui inizia dei progetti teatrali, non ancora lanciati nel mondo della comicità.
Nel 2011 vince il Premio Ubu come miglior attore under30.
A partire dal 2013 inizia a frequentare diversi laboratori di comicità, alternando la carriera teatrale con quella da comico.
Nel 2023 decide di dedicarsi esclusivamente alla comicità, riuscendo a vincere diversi premi. Nel 2024 vince la prima edizione di Lol Talent Show, e questo lo porta nel cast di Lol4.
Negli anni ha ideato anche altri progetti comici: Cinemalteatro (dal 2009) e Alice&Loris (dal 2022). In veste di Lunanzio porta avanti anche un suo progetto teatrale: l’Accademia Dei Lunanzi (dal 2020).