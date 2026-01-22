Lunanzio torna in teatro con “Lunanzio e il Drago” il 22 gennaio a San Giovanni in Persiceto

Una nuova impresa dal vivo tra multiversi e creature mostruose

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Dopo il successo di “Quid ridet?“, che ha conquistato teatri e pubblici in tutta Italia, Lunanzio è pronto a ripiombare in sala con la sua nuova avventura live: “Lunanzio e il Drago“. Stavolta, però, non è lui a scegliere il palcoscenico: è il pubblico a chiamarlo verso l’unico rifugio sicuro in un mondo sull’orlo del caos.

Immaginate un multiverso barocco e imprevedibile, dove le regole del mondo di Lunanzio vacillano e creature incredibili – reali, simboliche, minacciose e spaventose – popolano l’oscurità. Nuovi e ﬁdati compagni d’avventura lo aﬃancheranno proprio lì, in teatro, tra cui l’immancabile Agnese, la donna della sua vita. Ma il vero colpo di scena? Lunanzio scoprirà il titolo dello spettacolo – e il suo temibile protagonista– solo faccia a faccia con il pubblico. Un confronto inevitabile, che promette emozioni forti e sorprese mozzaﬁato.

“Lunanzio e il Drago” è un’esplosione di comicità surreale, interazione con il pubblico e colpi di scena imprevedibili, ﬁrmata dalla penna visionaria di Lunanzio e Alessio Parenti. Perfetto per chi ama il teatro immersivo e le avventure che sﬁdano la realtà.

Date:

15/01 CASTANO PRIMO

22/01 SAN GIOVANNI IN PERSICETO

BIOGRAFIA

Loris Fabiani, in arte Lunanzio, nato nel 1983 a Melzo, in provincia di Milano. Si diploma nel 2008 presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, e da lì inizia un’intensa attività teatrale, tra piccole e grandi produzioni, che lo portano a collaborare con importanti registi e

teatri nazionali (Luca Ronconi, Carlo Cecchi, Teatro Dell’Elfo, Teatro Franco Parenti, Piccolo Teatro di Milano, Teatro Di Roma, Marche Teatro, Teatro Stabile di Torino, Teatro Stabile di Bolzano).

Inventa Lunanzio nel lontano 2006, con cui inizia dei progetti teatrali, non ancora lanciati nel mondo della comicità.

Nel 2011 vince il Premio Ubu come miglior attore under30.

A partire dal 2013 inizia a frequentare diversi laboratori di comicità, alternando la carriera teatrale con quella da comico.

Nel 2023 decide di dedicarsi esclusivamente alla comicità, riuscendo a vincere diversi premi. Nel 2024 vince la prima edizione di Lol Talent Show, e questo lo porta nel cast di Lol4.

Negli anni ha ideato anche altri progetti comici: Cinemalteatro (dal 2009) e Alice&Loris (dal 2022). In veste di Lunanzio porta avanti anche un suo progetto teatrale: l’Accademia Dei Lunanzi (dal 2020).