FORLÌ – VolontaRomagna – Centro Servizio per il Volontariato presenta “Volontariato in festa in Romagna – Forlì”, con un ricco programma di eventi da segnare in agenda in tutto il territorio.

Dopo Rimini, la seconda tappa della festa del volontariato si terrà a Forlì il 25 maggio dalle 14.30 presso il Parco della Resistenza. Appuntamento promosso da VolontaRomagna, e patrocinata dal Comune di Forlì per scoprire che anche i sogni possono diventare realtà, grazie a persone che hanno avuto voglia di mettersi in gioco per cambiare le cose a beneficio di tutta la comunità. Si sveleranno quindi piccoli segreti e un nuovo profilo della Romagna, quello del volontariato, forse più nascosto ma anche più attivo e vicino alle persone.

Durante la manifestazione del 25 maggio saranno presenti diverse associazioni che si occupano di varie tematiche e che saranno pronte ad accogliere cittadini e bambini con laboratori, animazione per i più piccoli ma anche per i più grandi, prove sanitarie, esercitazioni e tanto altro…. insomma ce ne sarà davvero per tutti i gusti!

Tante quindi le emozioni nell’attraversare le storie dei volontari, disponibili a raccontarsi presso i vari stand, accompagnati dalla musica dei Meteora con la discopop anni 80.

Alle 16 il saluto da parte delle autorità che da sempre accompagnano il mondo del volontariato e della cittadinanza attiva.

Terza tappa sarà a Ravenna, il 25 settembre, che vedrà un ospite speciale, Roberto Mercadini, calcare il palco dell’Alighieri con la sua ineguagliabile retorica e ironia per parlare del mondo del volontariato romagnolo; e il 27 settembre la festa a Ravenna, che verrà colorata dai volontari e dai loro stand aperti alla cittadinanza. Seguiranno dettagli sul programma delle due giornate, intanto… save the date!

Per informazioni: Milena Marcantoni milena.marcantoni@volontaromagna.it – tel. 0547 612612