Cinema Bologna: THE COST OF GROWTH il 15 gennaio al Cinema Galliera alle 21

BOLOGNA – THE COST OF GROWTH

Un film di Anuna De Wever & Lena Hartog

Regia di Thomas Maddens

PROIEZIONE SPECIALE A BOLOGNA

Cinema Galliera, giovedì 15 gennaio alle 21

per il ciclo Sala Open

Interverranno in apertura Valentina Scanziani (Voice Over Foundation) e Andrea Paco Mariani (OpenDDB – Distribuzioni dal Basso), a seguire l’incontro con gli ospiti, Matteo Cini (Insorgiamo GKN) e Pier Giorgio Ardeni (Professore di economia politica UniBO).

In replica martedì 20 gennaio alle 19.

DA LUNEDÌ 12 GENNAIO IN STREAMING SU OPENDDB

INFO: https://openddb.it/film/the-cost-of-growth/

TRAILER: Trailer – The Cost of growth_SUB ITA.mp4

PRESSKIT – con immagini, pressbook e trailer

Per chi stiamo facendo crescere questa economia? E qual è il costo per l’umanità? A partire da queste domande, due attiviste disilluse ci accompagnano tra le voci e le realtà protagoniste di storie di resistenza e di costruzione di nuovi scenari, attraverso la crisi climatica e sociale che stiamo vivendo. Il documentario evento “The Cost of Growth” di Anuna De Wever e Lena Hartog, con la regia di Thomas Maddens, tornerà in sala per una data speciale a Bologna, al Cinema Galliera, giovedì 15 gennaio alle 21, per il ciclo Sala Open: interverranno in apertura Valentina Scanziani (Voice Over Foundation) e Andrea Paco Mariani (OpenDDB – Distribuzioni dal Basso), a seguire l’incontro con gli ospiti, Matteo Cini (Insorgiamo GKN) e Pier Giorgio Ardeni (Professore di economia politica UniBO). In replica martedì 20 gennaio alle 19.

Il film è disponibile in streaming su OpenDDB da lunedì 12 gennaio (tutte le informazioni sul sito: https://openddb.it/film/the-cost-of-growth/).

C’è uno stretto legame tra il perseguimento della crescita economica e la crisi climatica in atto, la caccia alle materia prime, il land grabbing (l’accaparramento su larga scala di terreni), i genocidi, la corsa al riarmo, le migrazioni, lo sfruttamento del lavoro. “The Cost of Growth” collega le lotte locali contro l’estrattivismo in Serbia, per la democratizzazione del lavoro in Italia (con la storia del collettivo di fabbrica dei lavoratori e delle lavoratrici ex GKN di Campi Bisenzio a Firenze, attraverso la voce di Dario Salvetti, Flavia Brunetti e Paola Imperatore), e contro la colonizzazione del territorio Sapmi in Norvegia, con dibattiti più ampi su giustizia, democrazia, libertà di movimento e guerre. Al centro le testimonianze di attivistɜ, ricercatricɜ ed espertɜ (come Greta Thunberg), e le esperienze di chi resiste ogni giorno a sopraffazioni e ingiustizie. Con un messaggio forte e chiaro: cambiare il sistema è possibile e molte organizzazioni della società lo stanno già facendo. Il documentario mostra come unire gli sforzi e far convergere i movimenti della società civile verso proposte concrete e condivise per il cambiamento, che si contrappongono alle false soluzioni costruendo alternative, dall’organizzazione di base del lavoro a nuove forme di cooperazione e solidarietà. Perché, come viene detto nel film, “viviamo nell’ombra del mondo che potremmo avere”, e immaginare altri futuri non è solo necessario, ma anche possibile.

The Cost of Growth nasce con l’obiettivo di analizzare in profondità i legami sistemici tra le crisi che stanno affliggendo la nostra società e esponendo quella che ne è la causa strutturale: un sistema economico che per sopravvivere ha bisogno di perseguire un obiettivo di crescita infinita in un mondo in cui le risorse sono finite.

Nella produzione e distribuzione indipendente del documentario ha collaborato l’organizzazione Voice Over Foundation, che ha co-prodotto il documentario con Systemic Action. Voice Over Foundation promuove nuove narrazioni producendo e diffondendo contenuti media che tengono al centro voci di denuncia, ma anche di ricostruzione e di cura. Attraverso la voce di giornalistɜ indipendenti, attivistɜ, ricercatricɜ, artistɜ propone nuovi immaginari e pratiche da cui far fiorire soluzioni basate sulla giustizia sociale e climatica, sulla solidarietà, la partecipazione e sull’azione collettiva.