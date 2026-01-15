Stop ai peccati di gola: Colao e Pagotto svelano il “digiuno su misura” a Grand Tour Italia

BOLOGNA – La scienza contro i “falsi miti” del digiuno: Annamaria Colao e Uberto Pagotto a Grand Tour Italia.

Giovedì 15 gennaio (ore 19:00) la Vicepresidente del Consiglio Superiore della Sanità e il Direttore dell’Unità operativa di Endocrinologia e prevenzione e cura del diabete del Sant’Orsola di Bologna svelano la “Regola delle tre Q” per il benessere metabolico post-festività.

Passata l’Epifania, per migliaia di bolognesi inizia la tradizionale sfida con la bilancia. Ma dopo gli eccessi delle festività, il rischio è cadere nel tranello di diete drastiche o mode del momento. Per fare chiarezza con rigore scientifico, Grand Tour Italia ospita un appuntamento imperdibile per la salute pubblica.

Giovedì 15 gennaio alle ore 19:00, il Parco ospiterà la Prof.ssa Annamaria Colao, Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, visiting professor nelle più prestigiose università del mondo e detentrice della cattedra UNESCO per l’educazione alla salute a allo sviluppo sostenibile, per presentare il suo ultimo libro: “Il digiuno su misura. ll metodo potentissimo per perdere peso, regolare il sonno e migliorare la capacità di affrontare lo stress”.

A moderare l’incontro sarà una figura carismatica e stimatissima della sanità bolognese: il Prof. Uberto Pagotto, Direttore dell’Unità operativa di Endocrinologia e prevenzione e cura del diabete del Policlinico Sant’Orsola.

IL METODO: NON SOLO PESO, MA BENESSERE TOTALE: Il digiuno intermittente è sulla bocca di tutti, ma la Prof.ssa Colao avverte: “Non può essere uguale per tutti”. Durante l’incontro verranno svelati i protocolli medici basati sulla crononutrizione, spiegando come piccoli accorgimenti sui ritmi circadiani possano influenzare non solo la circonferenza addominale, ma anche la qualità del sonno, la fertilità e la gestione dello stress.

Il cuore dell’incontro sarà la «regola delle tre Q»: imparare Quando mangiare, Quale cibo scegliere e Quanto assumerne, per ottenere miglioramenti immediati su glicemia e colesterolo senza sacrifici insostenibili.

DUE ECCELLENZE A CONFRONTO L’evento vede dialogare due “pesi massimi” della medicina: da un lato la Prof.ssa Colao, Cavaliere della Repubblica e titolare della Cattedra Unesco per l’educazione alla salute; dall’altro il Prof. Pagotto, punto di riferimento per la prevenzione del diabete e dei disturbi metabolici a Bologna.

“Vogliamo offrire alla città un’occasione di alta divulgazione gratuita,” spiegano gli organizzatori. “In un momento in cui le fake news sulla nutrizione abbondano, portare a Bologna la massima autorità scientifica sul tema è un regalo che facciamo a tutto il territorio.”

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO: